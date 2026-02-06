LIVE TV
LIVE TV
TRENDING |
islamabad asim munir ind vs eng Delhi Biker Dies After Falling Into Open Jal Board Pit delhi missing persons data GDP growth India donald trump korean islamabad asim munir ind vs eng Delhi Biker Dies After Falling Into Open Jal Board Pit delhi missing persons data GDP growth India donald trump korean islamabad asim munir ind vs eng Delhi Biker Dies After Falling Into Open Jal Board Pit delhi missing persons data GDP growth India donald trump korean islamabad asim munir ind vs eng Delhi Biker Dies After Falling Into Open Jal Board Pit delhi missing persons data GDP growth India donald trump korean
LIVE TV
TRENDING |
islamabad asim munir ind vs eng Delhi Biker Dies After Falling Into Open Jal Board Pit delhi missing persons data GDP growth India donald trump korean islamabad asim munir ind vs eng Delhi Biker Dies After Falling Into Open Jal Board Pit delhi missing persons data GDP growth India donald trump korean islamabad asim munir ind vs eng Delhi Biker Dies After Falling Into Open Jal Board Pit delhi missing persons data GDP growth India donald trump korean islamabad asim munir ind vs eng Delhi Biker Dies After Falling Into Open Jal Board Pit delhi missing persons data GDP growth India donald trump korean
LIVE TV
Home > Regionals > Power Cut Alert in Chennai: Electricity Supply to Be Suspended For 5 Hours Due To…: Check Dates, Timings, Full List of Affected Areas

Power Cut Alert in Chennai: Electricity Supply to Be Suspended For 5 Hours Due To…: Check Dates, Timings, Full List of Affected Areas

Chennai residents, take not- a scheduled power shutdown has been announced in parts of the city due to maintenance and infrastructure works. The temporary disruption is expected to last for up to five hours, affecting several neighourhoods on the notified date.

Power Cut Alert in Chennai: Electricity Supply to Be Suspended For 5 Hours. Photo: Canva
Power Cut Alert in Chennai: Electricity Supply to Be Suspended For 5 Hours. Photo: Canva

Published By: Manisha Chauhan
Last updated: February 6, 2026 16:19:03 IST

Add NewsX As A Trusted Source

Power Cut Alert in Chennai: Electricity Supply to Be Suspended For 5 Hours Due To…: Check Dates, Timings, Full List of Affected Areas

Chennai residents, take not- a scheduled power shutdown has been announced in parts of the city due to maintenance and infrastructure works. The temporary disruption is expected to last for up to five hours, affecting several neighourhoods on the notified date. According to officials, the electricity supply will be suspended for 5 hours straight and restored once the maintenance activities are completed. 

Here’s a detailed look at the dates, timings, and the full list of affected areas so you can plan your day accordingly. 

5-hour Power Supply Cut From Februrary 7

 Electricity supply will be temporarily halted in the listed areas on Saturday February 7, 2026 from 9 am to 2 pm to facilitate maintenance work. Officals have stated that power will be restored earlier than 2 pm if the scheduled work is completed ahead of time. 

You Might Be Interested In

During this period, many several areas across North, West, and South-West Chennai will receive no electricity. 

Areas Likely to Be Affected By Power Supply 

Thirumudivakkam: Bharadwaj Nagar, Dhanaselvi Nagar, PTC Quarters, Varadharajapuram, Royappa Nagar, Dargah Road, and Naduveerapattu

Karabakkam: Mahalakshmi Nagar, Buddhar Colony, Kamala Nagar, Rajeswari Nagar, Thiru Murugan Nagar, Devi Nagar

Ambattur Industrial Estate: Mahatma Gandhi Road 4th, 5th, 6th, 11th, 12th Street, Kamaraj Nagar Main Road, SIDCO Industrial Estate, Railway Station Road 5th, 6th, 7th Street

Perungalathur: Otteri, Urapakkam, Vandalur, Singarathottam Hill View, Gangaiamman Koil, Venkatesapuram, Lakshmipuram, RMK Nagar, Gundumedu, Vivek Nagar, Kamadhenu Nagar, Karthikeyan Nagar, Bharathi Nagar, Ganesh Nagar, Sathyamoorthy Nagar, MKB Nagar, Sriram Park 63 Apartment, SV Nagar, Kamarajar Nagar, Mappedu, Puthur, Perumalpuram, Amudham Nagar, Vishnu Nagar, Kurinji Nagar, Kannan Avenue

Mudichur: Balaji Nagar, Mullai Nagar, Nawab Habibullah Nagar, Purusothamman Nagar, Lakshmi Nagar, Nethaji Nagar, Parvathy Nagar, Varathan Nagar, Royappa Nagar, Astalakshmi Nagar, Annai Indira Nagar, Ranga Nagar, Captain Sasikumar Nagar, Krishna Nagar, Vaidekhi Nagar, Kamarajar Nedunchalai

Stanley: Kathpada, PP Amman Koil, Chithambara Nagar, Ambedkar Nagar, Ananthanayagi Nagar, CB Road, Old Glass factory, Hari Narayanapuram, Old Jail Road, Pensioner’s Lane, TH Road, Lalakunda, SM Chetty Street, Jayaram Street, Thulukanam Street, Muthaiah Maistry Street, Dr Vijayaraghavalu Road, Azeez Mohamed Street, Cemetery Road, Housing Board, BB Road

Virugambakkam: Perumal Koil 1st, 2nd Street, Saradha Nagar, Kamarajar Salai, Cerus Appaswamy Apartments, Arcot Road, Gandhi Road, AVM Avenue, Pandian Street, Pallavan Street, Alwarthiru Nagar, Abhilasha Apartment

Madhavaram: Raghavendra Nagar, Ring Road, Devaki Nagar, Elizabeth Nagar, Padmavathi Nagar, Jawaharlal Nehru Salai, Abdul Kalam Nagar, CMDA, Thattankulam Road, Jain Apartment, Lotus Colony, Seethapathi 1st to 21st Street

What To Do During a Power Cut

A sudden power cut can disrupt your routine, especially in a busy city like Chennai where electricity is essential for work, appliances, and daily activities. Whether the outage is due to scheduled maintenance  or an unexpected fault, knowing what to do during a power cut can help you stay safe, protect your devices and minise inconvenience. 

Also Read: Bengaluru To Face 24-Hour Water Cut And 7-Hour Power Outage This Week: Check Dates, Timings, Full List Of Affected Areas

First published on: Feb 6, 2026 3:42 PM IST
——————————————–
Read about our editorial guidelines and standards here.
————————————————–

Stay informed on all the latest news, breaking news updates, and check all the important headlines in India news, World News, Sports News and Entertainment News on NewsX. Follow Us on Facebook, Twitter.

Tags: 5-Hour Electricity Cut in ChennaiAreas Affected by Chennai Power CutChennai EB Power Cut ScheduleChennai Power Cut Date and Timechennai power outrage todayFebruary 7 Power Shutdown DetailsNorth Chennai Power Cut AreasSouth-West Chennai Power Shutdown

RELATED News

Maharashtra Holiday, Dry Day Tomorrow? Voters Of These 12 Districts To get Paid Leave Due To Local Body Polls

BMC Water Cut In Mumbai On February 7, 2026: Check Timings And Areas Where Supply Will Be Stopped

Chennai Bird Flu Alert: H5N1 Outbreak Confirmed As Hundreds Of Crows Found Dead, Are Humans Safe From This Virus?

Kerala Shocker: Woman Employee Gang-Raped In Thiruvalla After Refusing ‘Goonda Tax’

Bengaluru To Face 24-Hour Water Cut And 7-Hour Power Outage This Week: Check Dates, Timings, Full List Of Affected Areas

LATEST NEWS

Stupidity Or Accident? Lithium Phone Battery Explodes Inside Boy’s Mouth Within Seconds After He Chews It; Scary CCTV Footage Surfaces | WATCH

Starlink Phone: Elon Musk Clarifies Rumors About Smartphone Manufacturing; Here is What He Said

Indian Navy SSC 2026 Recruitment: Number of Vacancies, Eligibility, and How to Apply Step-By-Step Guide Here

Power Cut Alert in Chennai: Electricity Supply to Be Suspended For 5 Hours Due To…: Check Dates, Timings, Full List of Affected Areas

Sofik SK Dustu Sonali MMS: Bengali Influencer Goes Viral Again As He Posts Fresh Instagram Reel After Private Video With Girlfriend Got Leaked

What Are The New NBFC Norms? RBI Introduces Measures To Simplify Operations And Boost Business Growth

Pakistan: Powerful Explosion Near A Mosque Rocks Islamabad, More Than 20 Killed And 80 Injured As Police And Rescue Team Rush To The Spot, Emergency Imposed In Nearby Areas

Gutter Cover Thefts Rock Pakistan: Maryam Nawaz Proposes 10-Year Jail Term As Poor Citizens Steal Manhole Covers, Asim Munir, Shahbaz Sharif Continue Begging As Economy Hits Rock Bottom

RBI Holds Policy Rates Steady, Signals Confidence In India’s Growth-Inflation Mix; What Kept RBI in Wait-and-Watch Mode

U19 World Cup 2026 | IND vs ENG: Fans Erupt on X as Vaibhav Sooryavanshi Smashes 55-Ball Century in Final

Power Cut Alert in Chennai: Electricity Supply to Be Suspended For 5 Hours Due To…: Check Dates, Timings, Full List of Affected Areas

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

QUICK LINKS

Power Cut Alert in Chennai: Electricity Supply to Be Suspended For 5 Hours Due To…: Check Dates, Timings, Full List of Affected Areas

Follow Us

Facebook Instagram Twitter Youtube

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Group Websites

Power Cut Alert in Chennai: Electricity Supply to Be Suspended For 5 Hours Due To…: Check Dates, Timings, Full List of Affected Areas
Power Cut Alert in Chennai: Electricity Supply to Be Suspended For 5 Hours Due To…: Check Dates, Timings, Full List of Affected Areas
Power Cut Alert in Chennai: Electricity Supply to Be Suspended For 5 Hours Due To…: Check Dates, Timings, Full List of Affected Areas
Power Cut Alert in Chennai: Electricity Supply to Be Suspended For 5 Hours Due To…: Check Dates, Timings, Full List of Affected Areas

QUICK LINKS