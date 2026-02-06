Power Cut Alert in Chennai: Electricity Supply to Be Suspended For 5 Hours Due To…: Check Dates, Timings, Full List of Affected Areas

Chennai residents, take not- a scheduled power shutdown has been announced in parts of the city due to maintenance and infrastructure works. The temporary disruption is expected to last for up to five hours, affecting several neighourhoods on the notified date. According to officials, the electricity supply will be suspended for 5 hours straight and restored once the maintenance activities are completed.

Here’s a detailed look at the dates, timings, and the full list of affected areas so you can plan your day accordingly.

5-hour Power Supply Cut From Februrary 7

Electricity supply will be temporarily halted in the listed areas on Saturday February 7, 2026 from 9 am to 2 pm to facilitate maintenance work. Officals have stated that power will be restored earlier than 2 pm if the scheduled work is completed ahead of time.

During this period, many several areas across North, West, and South-West Chennai will receive no electricity.

Areas Likely to Be Affected By Power Supply

Thirumudivakkam: Bharadwaj Nagar, Dhanaselvi Nagar, PTC Quarters, Varadharajapuram, Royappa Nagar, Dargah Road, and Naduveerapattu

Karabakkam: Mahalakshmi Nagar, Buddhar Colony, Kamala Nagar, Rajeswari Nagar, Thiru Murugan Nagar, Devi Nagar

Ambattur Industrial Estate: Mahatma Gandhi Road 4th, 5th, 6th, 11th, 12th Street, Kamaraj Nagar Main Road, SIDCO Industrial Estate, Railway Station Road 5th, 6th, 7th Street

Perungalathur: Otteri, Urapakkam, Vandalur, Singarathottam Hill View, Gangaiamman Koil, Venkatesapuram, Lakshmipuram, RMK Nagar, Gundumedu, Vivek Nagar, Kamadhenu Nagar, Karthikeyan Nagar, Bharathi Nagar, Ganesh Nagar, Sathyamoorthy Nagar, MKB Nagar, Sriram Park 63 Apartment, SV Nagar, Kamarajar Nagar, Mappedu, Puthur, Perumalpuram, Amudham Nagar, Vishnu Nagar, Kurinji Nagar, Kannan Avenue

Mudichur: Balaji Nagar, Mullai Nagar, Nawab Habibullah Nagar, Purusothamman Nagar, Lakshmi Nagar, Nethaji Nagar, Parvathy Nagar, Varathan Nagar, Royappa Nagar, Astalakshmi Nagar, Annai Indira Nagar, Ranga Nagar, Captain Sasikumar Nagar, Krishna Nagar, Vaidekhi Nagar, Kamarajar Nedunchalai

Stanley: Kathpada, PP Amman Koil, Chithambara Nagar, Ambedkar Nagar, Ananthanayagi Nagar, CB Road, Old Glass factory, Hari Narayanapuram, Old Jail Road, Pensioner’s Lane, TH Road, Lalakunda, SM Chetty Street, Jayaram Street, Thulukanam Street, Muthaiah Maistry Street, Dr Vijayaraghavalu Road, Azeez Mohamed Street, Cemetery Road, Housing Board, BB Road

Virugambakkam: Perumal Koil 1st, 2nd Street, Saradha Nagar, Kamarajar Salai, Cerus Appaswamy Apartments, Arcot Road, Gandhi Road, AVM Avenue, Pandian Street, Pallavan Street, Alwarthiru Nagar, Abhilasha Apartment

Madhavaram: Raghavendra Nagar, Ring Road, Devaki Nagar, Elizabeth Nagar, Padmavathi Nagar, Jawaharlal Nehru Salai, Abdul Kalam Nagar, CMDA, Thattankulam Road, Jain Apartment, Lotus Colony, Seethapathi 1st to 21st Street

What To Do During a Power Cut

A sudden power cut can disrupt your routine, especially in a busy city like Chennai where electricity is essential for work, appliances, and daily activities. Whether the outage is due to scheduled maintenance or an unexpected fault, knowing what to do during a power cut can help you stay safe, protect your devices and minise inconvenience.

Also Read: Bengaluru To Face 24-Hour Water Cut And 7-Hour Power Outage This Week: Check Dates, Timings, Full List Of Affected Areas