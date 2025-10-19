Felix nets hat-trick as Al Nassr cruise past Al Fateh

VIDEO SHOWS: HIGHLIGHTS OF AL NASSR'S 5-1 WIN AT HOME TO AL FATEH IN THE SAUDI PRO LEAGUE RESENDING WITH COMPLETE SCRIPT SHOWS: RIYADH, SAUDI ARABIA (SEPTEMBER 18, 2025) (SAUDI PRO LEAGUE – See restrictions) 1. GOAL/ AL NASSR FORWARD, JOAO FELIX, BEATS THE GOALKEEPER FROM DISTANCE. 1-0 2. (SLOW MOTION) GOAL REPLAY 3. GOAL/ AL NASSR GOALKEEPER, NAWAF ALAQIDI, SAVES THE FIRST SHOT FROM AL FATEH'S FAHAD AQEEL AL-ZUBAIDI BUT SOFIANE BENDEBKA SCORES ON THE REBOUND. 1-1 4. (SLOW MOTION) GOAL REPLAY 5. GOAL/ AL NASSR CAPTAIN, CRISTIANO RONALDO, FINDS THE TOP CORNER FROM THE EDGE OF THE BOX. 2-1 6. RONALDO TAKING HIS JERSEY OFF TO CELEBRATE 7. AMERICAN YOUTUBER, ISHOWSPEED, REACTING IN THE CROWD 8. RONALDO 9. (SLOW MOTION) GOAL REPLAY 10. GOAL/ FELIX SCORES INTO THE BOTTOM CORNER TO FINISH OFF A SOLO RUN- 3-1 11. ISHOWSPEED REACTING 12. FELIX HUGGING KINGSLEY COMAN 13. (SLOW MOTION) GOAL REPLAY 14. GOAL/ AL NASSR WINGER, KINGSLEY COMAN, SCORES FROM A CUTBACK IN THE BOX. 4-1 15. (SLOW MOTION) GOAL REPLAY 16. GOAL/ FELIX COMPLETES HIS HAT-TRICK AFTER AL FATEH DEFENDER, MARWANE SAADANE, CLEARED THE SHOT FROM SADIO MANE OFF THE LINE. 5-1. 17. FULL-TIME WHISTLE 18. FELIX 19. FELIX SHAKING HANDS WITH OPPOSITION PLAYERS AND HIS OWN TEAMMATES/ SCORE GRAPHIC STORY: Saudi Pro League leaders Al Nassr thumped Al Fateh 5-1 on Saturday (October 18) with summer signing Joao Felix scoring a hat-trick. Felix gave the hosts the lead 13 minutes in with a long-range strike. The visitors then levelled nine minutes after the restart through Algerian international Sofiane Bendebka. Cristiano Ronaldo, however, restored Al-Nassr's lead on the hour mark, rifling a shot from the edge of the box into the top corner. From that point, Jorge Jesus' side ran rampant with Felix finishing off a solo run through the Al Fateh defence to make it 3-1 before another summer signing Kingsley Coman contributed the fourth. Felix's third was as easy a goal he will ever score, tapping in after a defender blocked Sadio Mane's initial shot on the goal line. The result sees Al Nassr extend their perfect start to the season to five wins from five while Al Fateh lie in the relegation zone with just one point. (Production. Conal Quinn)
