LIVE TV
LIVE TV
TRENDING |
Chinese President Xi Jinping Gopichand Padalkar Controversy Gujarat Cabinet leader-of-opposition Bhupendra Patel cabinet Test and T20 fusion Bengaluru Student Rape Afghanistan news Virat Kohli Anushka Sharma Chinese President Xi Jinping Gopichand Padalkar Controversy Gujarat Cabinet leader-of-opposition Bhupendra Patel cabinet Test and T20 fusion Bengaluru Student Rape Afghanistan news Virat Kohli Anushka Sharma Chinese President Xi Jinping Gopichand Padalkar Controversy Gujarat Cabinet leader-of-opposition Bhupendra Patel cabinet Test and T20 fusion Bengaluru Student Rape Afghanistan news Virat Kohli Anushka Sharma Chinese President Xi Jinping Gopichand Padalkar Controversy Gujarat Cabinet leader-of-opposition Bhupendra Patel cabinet Test and T20 fusion Bengaluru Student Rape Afghanistan news Virat Kohli Anushka Sharma
LIVE TV
TRENDING |
Chinese President Xi Jinping Gopichand Padalkar Controversy Gujarat Cabinet leader-of-opposition Bhupendra Patel cabinet Test and T20 fusion Bengaluru Student Rape Afghanistan news Virat Kohli Anushka Sharma Chinese President Xi Jinping Gopichand Padalkar Controversy Gujarat Cabinet leader-of-opposition Bhupendra Patel cabinet Test and T20 fusion Bengaluru Student Rape Afghanistan news Virat Kohli Anushka Sharma Chinese President Xi Jinping Gopichand Padalkar Controversy Gujarat Cabinet leader-of-opposition Bhupendra Patel cabinet Test and T20 fusion Bengaluru Student Rape Afghanistan news Virat Kohli Anushka Sharma Chinese President Xi Jinping Gopichand Padalkar Controversy Gujarat Cabinet leader-of-opposition Bhupendra Patel cabinet Test and T20 fusion Bengaluru Student Rape Afghanistan news Virat Kohli Anushka Sharma
LIVE TV
Home > Sports > Medvedev cruises into Almaty last four

Medvedev cruises into Almaty last four

Medvedev cruises into Almaty last four

Written By: NewsX Syndication
Published: October 17, 2025 20:57:02 IST

Add NewsX As A Trusted Source

Medvedev cruises into Almaty last four

VIDEO SHOWS: HIGHLIGHTS FROM ATP 250 ALMATY OPEN QUARTER-FINAL ACTION – WINS FOR DANIIL MEDVEDEV, JAMES DUCKWORTH AND ALEX MICHELSEN RESENDING WITH COMPLETE SCRIPT SHOWS: ALMATY, KAZAKHSTAN (OCTOBER 17, 2025) (ATP MEDIA/IMG – See restrictions before use) DANIIL MEDVEDEV (RUSSIA / PURPLE) V  FABIAN MAROZSAN  (HUNGARY /) 1. DANIIL MEDVEDEV WALKING IN FIRST SET 2. MEDVEDEV WINS POINT AS FABIAN MAROZSAN’S BACKHAND GOES LONG / MEDVEDEV’S TEAM 3. MAROZSAN WINS POINT WITH BACKHAND DROP / MEDVEDEV’S ANIMATED REACTION   4. MEDVEDEV HITS FOREHAND WINNER PAST MAROZSAN 5. MAROZSAN NETS FOREHAND VOLLEY / MEDVEDEV’S TEAM 6. MEDVEDEV SEALS SET WITH AN ACE / MEDVEDEV’S TEAM REACTING / MEDVEDEV FANS SHOWING SUPPORT DISPLAYING SKETCHES OF MEDVEDEV SECOND SET 7. NET CORD FORCES FOREHAND ERROR FROM MAROZSAN / MEDVEDEV APOLOGISING 8. YOUNG BOY CHEERING WITH MEDVEDEV PICTURE 9. MEDVEDEV WINS POINT WITH BACKHAND LOB 10. MEDVEDEV HITS BACKHAND WINNER 11. MEDVEDEV SEALS MATCH WITH ACE 12. MEDVEDEV TEAM CHEERING 13. PLAYERS SHAKE HANDS AT NET AND WITH UMPIRE 14. MEDVEDEV TAKING APPLAUSE  / FANS SHOWING SUPPORT WITH MEDVEDEV SKETCHES / MEDVEDEV WAVING TO FANS JAMES DUCKWORTH (AUSTRALIA / WHITE CAP WORN BACKWARDS)  V FLAVIO COBOLLI (ITALY / LILAC SHIRT) FIRST SET 15. JAMES DUCKWORTH WINS POINT AS  FLAVIO COBOLLI NETS BACKHAND   16. FOREHAND WINNER BY COBOLLI 17. DUCKWORTH TAKES SET AS COBOLLI’S BACKHAND RETURN GOES WIDE / DUCKWORTH CELEBRATING SECOND SET 18. FOREHAND WINNER BY DUCKWORTH 19. DUCKWORTH WINS POINT AS CABOLLI FAILS TO CONNECT IN APPROACH SHOT 20. DUCKWORTH SEALS MATCH AS CABOLLI SHANKS BACKHAND RETURN 21. PLAYERS MEET AT NET AND SHAKE HANDS WITH UMPIRE 22. DUCKWORTH WAVING TO CROWD AND CELEBRATING SHINTARO MOCHIZUKI (JAPAN / GREEN SHIRT) V  ALEX MICHELSEN (USA / BLACK SHIRT) FIRST SET 23. FOREHAND WINNER BY ALEX MICHELSEN 24. MICHELSEN TAKES SET AS SHINTARO MOCHIZUKI’S FOREHAND RETURN GOES LONG SECOND SET 25. FOREHAND WINNER BY MOCHIZUKI 26. FOREHAND VOLLEY BY MOCHIZUKI / CROWD CHEERING 27. MOCHIZUKI TAKES SET AS MICHELSEN’S FOREHAND GOES LONG 28. MICHELSEN TEAM CHEERING AS HE WALKS BACK THIRD SET 29. MICHELSEN WINS POINT WITH BACKHAND VOLLEY / FAN WITH USA FLAG CHEERING 30. MOCHIZUKI UNABLE TO KEEP MICHELSEN’S BACKHAND RETURN IN 31. MICHELSEN’S TEAM CELEBRATING WIN 32. PLAYERS MEET AT THE NET AND SHAKE HANDS WITH UMPIRE 33. MICHELSEN WAVING TO CROWD STORY: Daniil Medvedev dismissed  Fabian Marozan in just over an hour to blast into the semifinals of the Almaty Open on Friday (October 17). Medvedev won in straight sets 7-5, 6-2 as he was showered with support by the fans. Up next for the Russian second seed is Australia’s James Duckworth, who upset third-seeded Italian Flavio Cabolli 6-3 6-2. Sixth-seeded American Alex Michelsen continued his campaign making the semifinals with a hard-fought win over Japan’s Shintaro Mochizuki. Michelsen won 6-3 3-6 6-2 and will meet the winner of the Jan-Lennard Struff and Corentin Moutet quarter-final match. (Production: Bhagya Ayyavoo)

(The article has been published through a syndicated feed. Except for the headline, the content has been published verbatim. Liability lies with original publisher.)

First published on: Oct 17, 2025 8:57 PM IST
——————————————–
Read about our editorial guidelines and standards here.
————————————————–

Stay informed on all the latest news, breaking news updates, and check all the important headlines in India news, World News, Sports News and Entertainment News on NewsX. Follow Us on Facebook, Twitter.

RELATED News

"It's not the Churchill way", Maccabi Tel Aviv fans react to UK soccer ban

"It's not the Churchill way", Maccabi Tel Aviv fans react to UK soccer ban

Maccabi ban no surprise but very depressing says chair of Villa's Jewish fan group

Maccabi ban no surprise but very depressing says chair of Villa's Jewish fan group

'A national disgrace', says UK Conservative leader of ban on Israeli soccer fans

LATEST NEWS

French movie star Brigitte Bardot recovering after brief hospital stay

Milan's data centre capacity set to surge tenfold in five years, A2A CEO says

Apple TV+ to get Formula 1 in the US as part of major streaming deal

Milan's data centre capacity set to surge tenfold in five years, A2A CEO says

Supreme Court/Oct 20-24

Exclusive-Micron to exit server chips business in China after ban, sources say

BRIEF-Xoma Royalty And Lava Therapeutics Announce Amendment To Purchase Agreement

Starbucks investors urge company to restart union talks

Medvedev cruises into Almaty last four

Trump To Meet China’s Xi Jinping In Two Weeks Amid Escalating Tariff War

Medvedev cruises into Almaty last four

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

QUICK LINKS

Medvedev cruises into Almaty last four

Follow Us

Facebook Instagram Twitter Youtube

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Group Websites

Medvedev cruises into Almaty last four
Medvedev cruises into Almaty last four
Medvedev cruises into Almaty last four
Medvedev cruises into Almaty last four
QUICK LINKS