Medvedev cruises into Almaty last four

VIDEO SHOWS: HIGHLIGHTS FROM ATP 250 ALMATY OPEN QUARTER-FINAL ACTION – WINS FOR DANIIL MEDVEDEV, JAMES DUCKWORTH AND ALEX MICHELSEN RESENDING WITH COMPLETE SCRIPT SHOWS: ALMATY, KAZAKHSTAN (OCTOBER 17, 2025) (ATP MEDIA/IMG – See restrictions before use) DANIIL MEDVEDEV (RUSSIA / PURPLE) V FABIAN MAROZSAN (HUNGARY /) 1. DANIIL MEDVEDEV WALKING IN FIRST SET 2. MEDVEDEV WINS POINT AS FABIAN MAROZSAN’S BACKHAND GOES LONG / MEDVEDEV’S TEAM 3. MAROZSAN WINS POINT WITH BACKHAND DROP / MEDVEDEV’S ANIMATED REACTION 4. MEDVEDEV HITS FOREHAND WINNER PAST MAROZSAN 5. MAROZSAN NETS FOREHAND VOLLEY / MEDVEDEV’S TEAM 6. MEDVEDEV SEALS SET WITH AN ACE / MEDVEDEV’S TEAM REACTING / MEDVEDEV FANS SHOWING SUPPORT DISPLAYING SKETCHES OF MEDVEDEV SECOND SET 7. NET CORD FORCES FOREHAND ERROR FROM MAROZSAN / MEDVEDEV APOLOGISING 8. YOUNG BOY CHEERING WITH MEDVEDEV PICTURE 9. MEDVEDEV WINS POINT WITH BACKHAND LOB 10. MEDVEDEV HITS BACKHAND WINNER 11. MEDVEDEV SEALS MATCH WITH ACE 12. MEDVEDEV TEAM CHEERING 13. PLAYERS SHAKE HANDS AT NET AND WITH UMPIRE 14. MEDVEDEV TAKING APPLAUSE / FANS SHOWING SUPPORT WITH MEDVEDEV SKETCHES / MEDVEDEV WAVING TO FANS JAMES DUCKWORTH (AUSTRALIA / WHITE CAP WORN BACKWARDS) V FLAVIO COBOLLI (ITALY / LILAC SHIRT) FIRST SET 15. JAMES DUCKWORTH WINS POINT AS FLAVIO COBOLLI NETS BACKHAND 16. FOREHAND WINNER BY COBOLLI 17. DUCKWORTH TAKES SET AS COBOLLI’S BACKHAND RETURN GOES WIDE / DUCKWORTH CELEBRATING SECOND SET 18. FOREHAND WINNER BY DUCKWORTH 19. DUCKWORTH WINS POINT AS CABOLLI FAILS TO CONNECT IN APPROACH SHOT 20. DUCKWORTH SEALS MATCH AS CABOLLI SHANKS BACKHAND RETURN 21. PLAYERS MEET AT NET AND SHAKE HANDS WITH UMPIRE 22. DUCKWORTH WAVING TO CROWD AND CELEBRATING SHINTARO MOCHIZUKI (JAPAN / GREEN SHIRT) V ALEX MICHELSEN (USA / BLACK SHIRT) FIRST SET 23. FOREHAND WINNER BY ALEX MICHELSEN 24. MICHELSEN TAKES SET AS SHINTARO MOCHIZUKI’S FOREHAND RETURN GOES LONG SECOND SET 25. FOREHAND WINNER BY MOCHIZUKI 26. FOREHAND VOLLEY BY MOCHIZUKI / CROWD CHEERING 27. MOCHIZUKI TAKES SET AS MICHELSEN’S FOREHAND GOES LONG 28. MICHELSEN TEAM CHEERING AS HE WALKS BACK THIRD SET 29. MICHELSEN WINS POINT WITH BACKHAND VOLLEY / FAN WITH USA FLAG CHEERING 30. MOCHIZUKI UNABLE TO KEEP MICHELSEN’S BACKHAND RETURN IN 31. MICHELSEN’S TEAM CELEBRATING WIN 32. PLAYERS MEET AT THE NET AND SHAKE HANDS WITH UMPIRE 33. MICHELSEN WAVING TO CROWD STORY: Daniil Medvedev dismissed Fabian Marozan in just over an hour to blast into the semifinals of the Almaty Open on Friday (October 17). Medvedev won in straight sets 7-5, 6-2 as he was showered with support by the fans. Up next for the Russian second seed is Australia’s James Duckworth, who upset third-seeded Italian Flavio Cabolli 6-3 6-2. Sixth-seeded American Alex Michelsen continued his campaign making the semifinals with a hard-fought win over Japan’s Shintaro Mochizuki. Michelsen won 6-3 3-6 6-2 and will meet the winner of the Jan-Lennard Struff and Corentin Moutet quarter-final match. (Production: Bhagya Ayyavoo)

