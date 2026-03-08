Pakistan National T20 Cup: Did a 10-Year-Old Really Play in Multan vs Abbottabad Match? Details Inside

LIVE TV
LIVE TV
TRENDING |
Iran US War ChatGPT suicide Jalore crime news cargo ships gold price today All England Open 2026 final iran supreme leader delhi breaking news 18 carat gold price Brett Randell namit malhotra gautam gambhir brother kills sister UP Ali Larijani Iran US War ChatGPT suicide Jalore crime news cargo ships gold price today All England Open 2026 final iran supreme leader delhi breaking news 18 carat gold price Brett Randell namit malhotra gautam gambhir brother kills sister UP Ali Larijani Iran US War ChatGPT suicide Jalore crime news cargo ships gold price today All England Open 2026 final iran supreme leader delhi breaking news 18 carat gold price Brett Randell namit malhotra gautam gambhir brother kills sister UP Ali Larijani Iran US War ChatGPT suicide Jalore crime news cargo ships gold price today All England Open 2026 final iran supreme leader delhi breaking news 18 carat gold price Brett Randell namit malhotra gautam gambhir brother kills sister UP Ali Larijani
LIVE TV
TRENDING |
Iran US War ChatGPT suicide Jalore crime news cargo ships gold price today All England Open 2026 final iran supreme leader delhi breaking news 18 carat gold price Brett Randell namit malhotra gautam gambhir brother kills sister UP Ali Larijani Iran US War ChatGPT suicide Jalore crime news cargo ships gold price today All England Open 2026 final iran supreme leader delhi breaking news 18 carat gold price Brett Randell namit malhotra gautam gambhir brother kills sister UP Ali Larijani Iran US War ChatGPT suicide Jalore crime news cargo ships gold price today All England Open 2026 final iran supreme leader delhi breaking news 18 carat gold price Brett Randell namit malhotra gautam gambhir brother kills sister UP Ali Larijani Iran US War ChatGPT suicide Jalore crime news cargo ships gold price today All England Open 2026 final iran supreme leader delhi breaking news 18 carat gold price Brett Randell namit malhotra gautam gambhir brother kills sister UP Ali Larijani
LIVE TV
Home > Sports > Pakistan National T20 Cup: Did a 10-Year-Old Really Play in Multan vs Abbottabad Match? Details Inside

Pakistan National T20 Cup: Did a 10-Year-Old Really Play in Multan vs Abbottabad Match? Details Inside

Abbottabad chased down the target by 8 wickets in 20 overs. Shahzaib Khan-l struck 52 off 42. But the script of the win was written by Kamran Ghulam who hammered an unbeaten 95 off 48 including seven maximums.

Rana Abdul Wahab. (Photo Credits: X)
Rana Abdul Wahab. (Photo Credits: X)

Published By: Somya Kapoor
Published: March 8, 2026 21:43:17 IST

Add NewsX As A Trusted Source

Pakistan National T20 Cup: Did a 10-Year-Old Really Play in Multan vs Abbottabad Match? Details Inside

The Pakistan National T20 Cup 2026 is on and in a surprise for the fans, Rana Abdul Wahab who is in his early teens featured for Multan against Abbottabad. 

Multan put up 203/6 in 20 overs after Moheer Saeed scored 76 off 41. Wicket-keeper batter Bismillah Khan also chipped in with 45 off 30 while Muhammad Shehzad was on song with an unbeaten 54 off 26. Shadab Khan who didn’t find a place in the ODI squad scalped three wickets for 35 runs in 4 overs. 

Later, Abbottabad chased down the target by 8 wickets in 20 overs. Shahzaib Khan-l struck 52 off 42. But the script of the win was written by Kamran Ghulam who hammered an unbeaten 95 off 48 including seven maximums. Khushdil Shah also chipped in with 30* off 17. 

You Might Be Interested In

Rana Abdul Wahab leaked 44 runs in three overs. 

Squads For National T20 Cup

Abbottabad
Khalid Usman (captain), Afaq Ahmed, Ahmed Khan, Arshad Iqbal, Atizaz Habib Khan, Fayyaz Khan, Kamran Ghulam, Khushdil Shah (Guest), Mohammad Mohsin Khan, Razaullah, Sajjad Ali (wk), Shadab Khan (Guest), Shahab Khan and Shahzaib Khan (U21)

Reserves: Hamid Ali, Adil Naz, Fakhar Zaman, Afaq Khan, Riazullah (U21)

Bahawalpur
Muhammad Imran (captain), Ali Shabbir (U21), Daniyal Hussain Rajput (Guest), Mohammad Faizan Zafar, Haider Ali (Guest), Hasnain Majid (U21), Khaqan Basheer, Mohammad Akram (wk), Mohammad Azab, Mohammad Basit, Mohammad Junaid, Muhammad Sarwar Afridi (Guest), Mohammad Sudais, Mohammad Umair and Saad Khan (Guest)

Reserves: Ali Hamza Waseem, Aoun Shahzad, Mohammad Faizan (U21), Amjad Ali, Gulfam Aziz

Faisalabad
Muhammad Irfan Khan (captain), Ahmad Safi Abdullah, Afaq Afridi (Guest), Asif Ali, Asim Ali Nasir (wk), Atiq-ur-Rehman, Daniyal Ali Khan (U21), Faham-ul-Haq (U21), Khurram Shahzad, Mohammad Faizan, Mohammad Zeeshan (U21), Momin Qamar (U21), Mubasir Khan (Guest), Muhammad Awais Zafar and Zaman Khan (Guest)

Reserves: Mudassir Zunair, Ali Shan, Ali Asfand, Taimur Sultan, Shehzad Gul

Karachi Whites
Saud Shakeel (captain), Abdullah Fazal, Arif Yaqoob, Danish Aziz, Haroon Arshad (U21), Khawaja Mohammad Nafay (wk), Mohammad Asghar, Muhammad Hamza Sohail, Muhammad Umar, Omair Bin Yousuf, Rizwanullah, Saifullah Bangash (wk), Saim Ayub, Saqib Khan and Shan Masood

Reserves: Asadullah Hamza, Muhammad Tariq Khan, Sohail Khan (wk), Mir Hamza, Huzaifa Ahsan

Karachi Blues
Rameez Aziz (captain), Ahsan Ali, Asad Akhtar, Jahandad Khan (Guest), Jahanzaib Sultan, Khalil Ahmed (Guest), Mehran Mumtaz (Guest), Mohammad Taha, Muhammad Usman Raheem, Rehman Ghani, Saad Baig (wk), Shahnawaz Dahani (Guest), Syed Shah Raza Naqvi, Usman Khan and Wahaj Riaz

Reserves: Aarish Ali Khan, Raza Chandio, Mohammad Makki, Niqab Shafiq, Huzaifa Munir

Lahore Blues
Saad Nasim (captain), Abdullah Asif (U21), Ahmed Bashir, Ali Hassan Baloch (U21), Ali Razzaq, Asadullah, Attyab Ahmed, Hamza Zahoor (wk), Hunain Shah, Imran Butt, Mohammad Rizwan, Nisar Ahmed, Qasim Akram, Shahid Aziz (Guest) and Umar Siddiq

Reserves: Hammad Butt, Shahrukh Ali, Khawaja Mohammad Abdullah (wk), Mohammad Ahsan, Abubakar (U21)

Lahore Whites
Aamir Jamal (captain), Ahmed Daniyal, Ali Raza, Ali Shahid Butt, Babar Azam, Farhan Yousuf (U21), Imran Dogar, Junaid Ali (wk), Kamran Afzal, Mohammad Faiq, Muhammad Akhlaq, Mohammad Mohsin, Mohammad Rameez Jnr, Muhammad Saleem, Mohammad Salman, Naseem Shah, Samama Riaz, Tayyab Tahir and Ubaid Shah

Reserves: Hamza Nawaz (U21), Muhammad Arsalan (U21), Usama Tariq, Zahid Khan, Zian Bin Farooq (wk)

Multan
Imam-ul-Haq (captain), Aamir Yamin, Ali Majid, Ali Usman, Arafat Minhas, Bismillah Khan (Guest, wk), Hasan Hafeez, Mohammad Ismail (U21), Mohammad Naeem (Guest), Muhammad Shahzad, Moheer Saeed, Sameer Minhas, Sharoon Siraj, Sirajuddin, Waseem Akram Jnr and Zain Abbas

Reserves: Uzair Mumtaz, Abdul Wahab (U21), Mohammad Shan (U21), Saim Ayaz, Alam Zaib Khan (wk)

Peshawar
Iftikhar Ahmed (captain), Ahmed Hussain (U21), Azam Khan, Ihsanullah, Israrullah, Mohammad Abbas Afridi, Mohammad Haris (wk), Mohammad Nawaz (Guest), Mohammad Shoaib (U21), Mohammad Imran Jnr, Nabi Gul, Sajid Khan, Usman Tariq, Waqar Ahmed and Yasir Khan

Reserves: Nizar Ali, Muhammad Amir Khan, Abuzar Tariq, Muhammad Amir Barki

Sialkot
Usama Mir (captain), Abdullah Shafique, Ahmad Hassan, Ahsan Hafeez Bhatti, Ali Afzal (wk), Athar Mehmood, Azan Awais, Hamza Nazar, Hasan Nawaz, Khawaja Arham, Mirza Tahir Baig, Mohsin Riaz (wk), Mohammad Ali, Saeed Ali, Shoaib Akhtar Jnr, Sufyan Moqim, and Tayyab Arif

Reserves: Aashir Mehmood, Mohammad Hurraira, Shahzad Bhatti, Abdul Subhan, Awais Ali, Afzaal Manzoor

Also Read: Why Babar Azam Missed First Match in Pakistan National T20 Cup 2026? EXPLAINED

First published on: Mar 8, 2026 9:43 PM IST
——————————————–
Read about our editorial guidelines and standards here.
————————————————–

Stay informed on all the latest news, breaking news updates, and check all the important headlines in India news, World News, Sports News and Entertainment News on NewsX. Follow Us on Facebook, Twitter.

Tags: Pakistan National T20 CupPakistan National T20 Cup 2026PCBRana Abdul Wahab

RELATED News

PV Sindhu Backs Lakshya Sen After Tough All England Open Final Loss, Says ‘It’s Brutal’

IND vs NZ, T20 World Cup 2026 Final: India Create History With Mammoth 255/5 as Batters Go on Rampage in Ahmedabad

IND vs NZ T20 World Cup 2026: Sanju Samson Creates History, Becomes 2nd Indian To Achieve Huge Feat, Joins Virat Kohli In Elite List In Final

IND vs NZ, T20 World Cup 2026 Final: Abhishek Sharma, Sanju Samson’s Fireworks Break Multiple World Records- Check Deets

Ravi Shastri’s F1-Style Toss Introduction Leaves Suryakumar Yadav In Splits – Watch | IND vs NZ, T20 World Cup 2026

LATEST NEWS

Pakistan National T20 Cup: Did a 10-Year-Old Really Play in Multan vs Abbottabad Match? Details Inside

Surat Shock: Two College Friends Found Dead In Temple Washroom After Injecting Anaesthetic Drugs; Police Say They Searched ChatGPT For ‘How To Die’

Iran-Israel-US Conflict Rages Across Middle East As UAE Reveals Astonishing Numbers Of Ballistic Missiles And Drones Intercepted – Check Details Here

Global Energy Crisis Looming: US-Israel War With Iran Disrupts Oil And LNG Supply From Qatar To Iraq- Here’s What We Know

Who Are Ash Ketchum’s Top 6 Pokemon? A Look At The Powerful Fighters Who Helped Him To Become A World Champion

Ravi Shastri’s F1-Style Toss Introduction Leaves Suryakumar Yadav In Splits – Watch | IND vs NZ, T20 World Cup 2026

Rajasthan Shocker: Man Chops Off Mother-In-Law’s Nose With Scissors In Gruesome Family Feud, Runs Away With It; Brutal Details Emerge

‘Saved All The Runs For The Final’: Fans Praise Abhishek Sharma After Explosive Knock — IND vs NZ T20 World Cup Final

Who Is Aditi Hundia? The Jaipur Model Who Rose To National Spotlight, Is Rumoured To Be Dating This Famous Person

How GPS Jamming In The Gulf Is Proving To Be A Weapon Of War As Navigation Systems Go Haywire For Thousands Of Cargo Ships, Explained

Pakistan National T20 Cup: Did a 10-Year-Old Really Play in Multan vs Abbottabad Match? Details Inside

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

QUICK LINKS

Pakistan National T20 Cup: Did a 10-Year-Old Really Play in Multan vs Abbottabad Match? Details Inside

Follow Us

Facebook Instagram Twitter Youtube

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Group Websites

Pakistan National T20 Cup: Did a 10-Year-Old Really Play in Multan vs Abbottabad Match? Details Inside
Pakistan National T20 Cup: Did a 10-Year-Old Really Play in Multan vs Abbottabad Match? Details Inside
Pakistan National T20 Cup: Did a 10-Year-Old Really Play in Multan vs Abbottabad Match? Details Inside
Pakistan National T20 Cup: Did a 10-Year-Old Really Play in Multan vs Abbottabad Match? Details Inside

QUICK LINKS