PSL 2026 Points Table After Rawalpindiz vs Islamabad United: Check Latest Standings On April 4— LQ, MS, KRK, PSZ, ISU, QTG, RWP, HYDK

PSL 2026 Points Table: Islamabad United delivered a commanding performance to defeat Rawalpindi by seven wickets in their Pakistan Super League 2026 encounter.
PSL 2026 Points Table
|Rank
|Team
|P
|W
|L
|NR
|Pts
|NRR
|1
|Karachi Kings (KRK)
|3
|3
|0
|0
|6
|+0.486
|2
|Islamabad United (ISU)
|4
|2
|1
|1
|5
|+1.055
|3
|Lahore Qalandars (LHQ)
|3
|2
|1
|0
|4
|+1.546
|4
|Multan Sultans (MS)
|3
|2
|1
|0
|4
|+0.303
|5
|Peshawar Zalmi (PSZ)
|2
|1
|0
|1
|3
|+0.674
|6
|Quetta Gladiators (QTG)
|3
|1
|2
|0
|2
|+0.093
|7
|Rawalpindiz (RWP)
|3
|0
|3
|0
|0
|-1.414
|8
|Hyderabad Kingsmen (HYDK)
|3
|0
|3
|0
|0
|-2.077
** Points Table updated after Pindiz vs Islamabad United, PSL 2026 Match on April 4