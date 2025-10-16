LIVE TV
Home > Sports > Ruud puts away Cilic in Stockholm, Shapovalov ends Borg's hopes at home

Ruud puts away Cilic in Stockholm, Shapovalov ends Borg's hopes at home

Written By: NewsX Syndication
Published: October 16, 2025 04:58:27 IST

VIDEO SHOWS: HIGHLIGHTS FROM THE STOCKHOLM OPEN WITH WINS FOR CASPER RUUD, DENIS SHAPOVALOV, LORENZO SONEGO, AND SEBASTIAN KORDA SHOTLIST ONLY. COMPLETE SCRIPT TO FOLLOW SHOWS: STOCKHOLM, SWEDEN (OCTOBER 15, 2025) (APT MEDIA/IMG – See restrictions) CASPER RUUD (NORWAY / WHITE HEADBAND) V MARIN CILIC (CROATIA) 7-6(2) 6-4 1. CILIC WALKING OUT 2. RUUD WALKING OUT FIRST SET TIEBREAK 3. RUUD ON SERVE, RUUD WITH A BIG BACKHAND WINNER TO GO UP 6-0 ON THE TIEBREAK SECOND SET 4. RUUD SERVING AN ACE 5. CILIC ON SERVE, RUUD WITH A BACKHAND WINNER DOWN THE LINE 6. MATCH POINT – CILIC ON SERVE, CILIC GOES WIDE AND RUDD WINS THE MATCH 7-6(2) 6-4 7. APPLAUSE 8. RUUD AND CILIC SHAKING HANDS AT THE NET DENIS SHAPOVALOV (CANADA / WHITE CAP) BEATING LEO BORG (SWEDEN) 6-2 5-7 6-1 9. BORG WALKING OUT 10. SHAPOVALOV WALKING OUT FIRST SET 11. SHAPOVALOV ON SERVE, SHAPOVALOV WITH A VOLLEY WINNER SECOND SET 12. SHAPOVALOV ON SERVE, BORG WINS RALLY WITH A FOREHAND WINNER DOWN THE LINE 13. SET POINT – SHAPOVALOV ON SERVE, SHAPOVALOV NETS AND BORG TAKES THE SET 7-5 THIRD SET 14. BORG ON SERVE, SHAPOVALOV WITH A FOREHAND WINNER 15. MATCH POINT – BORG ON SERVE, BORG GOES LONG AND SHAPOVALOV WINS THE MATCH 6-2 5-7 6-1 16. VARIOUS OF SHAPOVALOV REACTING AND SHAKING HANDS WITH BORG LORENZO SONEGO (ITALY / BLACK HEADBAND) BEATING ARTHUR FERY (BRITAIN) 6-2 6-4 SECOND SET 17. FERY ON SERVE, SONEGO WINS RALLY WITH A FOREHAND WINNER 18. FERY ON SERVE, SONEGO WITH A NO-LOOK BACKHAND AND A LUCKY BOUNCE FOR THE POINT 19. MATCH POINT – SONEGO ON SERVE, IT’S UNRETURNABLE AND SONEGO WINS THE MATCH 6-2 6-4 20. VARIOUS OF SONEGO REACTING, APPLAUSE, AND SONEGO SHAKING HANDS WITH FERY SEBASTIAN KORDA (UNITED STATES / BLACK SHORTS) BEATING KAMIL MAJCHRZAK (POLAND) 6-4 4-6 7-5 THIRD SET 21. MAJCHRZAK ON SERVE, KORDA WITH A RACING BACKHAND WINNER DOWN THE LINE 22. BREAK POINT – MAJCHRZAK ON SERVE, KORDA WITH A BACKHAND WINNER DOWN THE LINE ON THE RETURN TO GET THE BREAK TO SERVE FOR THE MATCH 23. MATCH POINT – KORDA ON SERVE, MAJCHRZAK GOES OUT AND KORDA WINS THE MATCH 6-4 4-6 7-5 24. VARIOUS OF KORDA REACTING AND SHAKING HANDS WITH MAJCHRZAK STORY: (Production: Kurt Michael Hall)

(The article has been published through a syndicated feed. Except for the headline, the content has been published verbatim. Liability lies with original publisher.)

First published on: Oct 16, 2025 4:58 AM IST
Read about our editorial guidelines and standards here.
