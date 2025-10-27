BRIEF-Akbank Says It Secures Total Syndicated Loan Worth $478.5 Mln And EUR 147 Mln From International Markets

Oct 27 (Reuters) – Akbank TAS: * AKBANK-SECURES SYNDICATED TERM LOAN FACILITY WORTH $152.25 MILLION AND EUR 132 MILLION WITH 367 DAYS MATURITY; $272 MILLION AND EUR 15 MILLION WITH 2 YEARS AND 2 BUSINESS DAYS MATURITY; $54.25 MILLION WITH 3 YEARS AND 2 BUSINESS DAYS MATURITY * AKBANK-ALL-IN COST FOR 367-DAY TRANCHES ARE SOFR+1.50% P.A. AND EURIBOR+1.25% P.A. RESPECTIVELY * AKBANK-ALL-IN COST FOR THE 2 YEARS AND 2 BUSINESS DAYS TRANCHES ARE SOFR+1.90% P.A. AND EURIBOR+1.65% P.A. RESPECTIVELY * AKBANK-ALL-IN COST FOR THE 3 YEARS AND 2 BUSINESS DAYS TRANCHES ARE SOFR+2.15% P.A. AND EURIBOR+1.90% P.A. RESPECTIVELY Source text: Further company coverage: (Gdansk Newsroom) (The article has been published through a syndicated feed. Except for the headline, the content has been published verbatim. Liability lies with original publisher.)
