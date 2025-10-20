UPDATE 2-Serie A Summaries

Oct 19 (OPTA) – Summaries for the Serie A on Sunday (start times are BRST) Flamengo (3) 3 Scorers: G. de Arrascaeta 10, Jorginho 42pen, Pedro 45 Yellow card: Pulgar 7, Alex Sandro 27, Carrascal 84 Subs used: Danilo 26 (Léo Ortiz), Carrascal 60 (Samuel Lino), Plata 60 (de Arrascaeta), Saúl 60 (Pulgar), Bruno Henrique 84 (Pedro) Palmeiras (1) 2 Scorers: Vitor Roque 24, G. Gómez 90+4 Red card: Piquerez 96 Yellow card: Maurício 7, Gómez 57 Subs used: Allan 66 (Maurício), Martínez 66 (Moreno), Sosa 72 (Felipe Anderson), Raphael Veiga 77 (Andreas Pereira), Torres 77 (Khellven) Referee: Wilton Pereira Sampaio ……………………………………………………….. Mirassol (21:30) São Paulo ……………………………………………………….. Internacional (21:30) Sport Recife ……………………………………………………….. Ceará (21:30) Botafogo ……………………………………………………….. Bahia (23:30) Grêmio ……………………………………………………….. Monday, October 20 fixtures (BRST/GMT) Juventude v RB Bragantino (2200) Vasco da Gama v Fluminense (2230) Tuesday, October 21 fixtures (BRST/GMT) Santos v Vitória (0030) Wednesday, October 22 fixtures (BRST/GMT) Bahia v Internacional (2200)
