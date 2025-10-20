LIVE TV
LIVE TV
TRENDING |
ayodhya gautam gambhir India vs Australia parineeti chopra Azerbaijan Cricket news donald trump Virat Kohli Breaks Silence On Moving To UK ayodhya gautam gambhir India vs Australia parineeti chopra Azerbaijan Cricket news donald trump Virat Kohli Breaks Silence On Moving To UK ayodhya gautam gambhir India vs Australia parineeti chopra Azerbaijan Cricket news donald trump Virat Kohli Breaks Silence On Moving To UK ayodhya gautam gambhir India vs Australia parineeti chopra Azerbaijan Cricket news donald trump Virat Kohli Breaks Silence On Moving To UK
LIVE TV
TRENDING |
ayodhya gautam gambhir India vs Australia parineeti chopra Azerbaijan Cricket news donald trump Virat Kohli Breaks Silence On Moving To UK ayodhya gautam gambhir India vs Australia parineeti chopra Azerbaijan Cricket news donald trump Virat Kohli Breaks Silence On Moving To UK ayodhya gautam gambhir India vs Australia parineeti chopra Azerbaijan Cricket news donald trump Virat Kohli Breaks Silence On Moving To UK ayodhya gautam gambhir India vs Australia parineeti chopra Azerbaijan Cricket news donald trump Virat Kohli Breaks Silence On Moving To UK
LIVE TV
Home > World > UPDATE 2-Serie A Summaries

UPDATE 2-Serie A Summaries

UPDATE 2-Serie A Summaries

Written By: NewsX Syndication
Published: October 20, 2025 02:34:28 IST

Add NewsX As A Trusted Source

UPDATE 2-Serie A Summaries

Oct 19 (OPTA) – Summaries for the Serie A on Sunday (start times are BRST) Flamengo (3) 3 Scorers: G. de Arrascaeta 10, Jorginho 42pen, Pedro 45 Yellow card: Pulgar 7, Alex Sandro 27, Carrascal 84 Subs used: Danilo 26 (Léo Ortiz), Carrascal 60 (Samuel Lino), Plata 60 (de Arrascaeta), Saúl 60 (Pulgar), Bruno Henrique 84 (Pedro) Palmeiras (1) 2 Scorers: Vitor Roque 24, G. Gómez 90+4 Red card: Piquerez 96 Yellow card: Maurício 7, Gómez 57 Subs used: Allan 66 (Maurício), Martínez 66 (Moreno), Sosa 72 (Felipe Anderson), Raphael Veiga 77 (Andreas Pereira), Torres 77 (Khellven) Referee: Wilton Pereira Sampaio ……………………………………………………….. Mirassol (21:30) São Paulo ……………………………………………………….. Internacional (21:30) Sport Recife ……………………………………………………….. Ceará (21:30) Botafogo ……………………………………………………….. Bahia (23:30) Grêmio ……………………………………………………….. Monday, October 20 fixtures (BRST/GMT) Juventude v RB Bragantino (2200) Vasco da Gama v Fluminense (2230) Tuesday, October 21 fixtures (BRST/GMT) Santos v Vitória (0030) Wednesday, October 22 fixtures (BRST/GMT) Bahia v Internacional (2200)

(The article has been published through a syndicated feed. Except for the headline, the content has been published verbatim. Liability lies with original publisher.)

First published on: Oct 20, 2025 2:34 AM IST
——————————————–
Read about our editorial guidelines and standards here.
————————————————–

Stay informed on all the latest news, breaking news updates, and check all the important headlines in India news, World News, Sports News and Entertainment News on NewsX. Follow Us on Facebook, Twitter.

RELATED News

UPDATE 4-Ligue 1 Standings

UPDATE 7-NFL Results

WTA 125K Series, Río Ladies Open Women's Singles Results

UPDATE 14-NHL Standings

UPDATE 2-Turk Cypriot moderate wins election in major policy shift in conflict

LATEST NEWS

Verstappen's flawless U.S. Grand Prix win tightens F1 title race

Amorim not resting on laurels after United snatch late winner at Anfield

Pre Diwali Glam Jam! Alia Bhatt, Kareena Kapoor And The Full Family Gathering, Pics Here

UPDATE 2-Serie A Summaries

SPAC backed by Trump Jr., Omeed Malik, Palihapitiya files for $260 million US IPO

Apollo-backed Aeroméxico seeks up to $2.9 billion valuation in US IPO

Why RJD Faces Backlash For Fielding Shahabuddin’s Son Osama Shahab? Here’s The Acid Bath Story Still Haunts Voters In Bihar

Nvidia unveils first Blackwell chip wafer made with TSMC in US

Trump approves tariff relief for US auto production, issues new truck duties

Smriti Mandhana Breaks Down After Narrow Defeat Against England, Watch

UPDATE 2-Serie A Summaries

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

QUICK LINKS

UPDATE 2-Serie A Summaries

Follow Us

Facebook Instagram Twitter Youtube

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Group Websites

UPDATE 2-Serie A Summaries
UPDATE 2-Serie A Summaries
UPDATE 2-Serie A Summaries
UPDATE 2-Serie A Summaries
QUICK LINKS