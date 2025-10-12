UPDATE 20-NCAAF Results

Oct 11 (Stats Perform) – Results from the NCAAF games on Saturday (home team in CAPS) Alabama 27 MISSOURI 24 Houston 39 OKLAHOMA STATE 17 SMU 34 Stanford 10 Ohio State 34 ILLINOIS 16 JAMES MADISON 24 Louisiana 14 ARMY WEST POINT 24 Charlotte 7 CINCINNATI 20 UCF 11 Pittsburgh 34 FLORIDA STATE 31 UCLA 38 MICHIGAN STATE 13 Miami (OH) 20 AKRON 7 BOWLING GREEN 28 Toledo 23 Lehigh 31 COLUMBIA 7 DELAWARE STATE 70 Southern Connecticut State 23 Mercyhurst 19 WAGNER 7 Mercer 38 PRINCETON 14 BLUEFIELD STATE 30 Lincoln University (PA) 27 LAFAYETTE 62 Bucknell 24 OLE MISS 24 Washington State 21 EASTERN MICHIGAN 16 Northern Illinois 10 Presbyterian 31 BUTLER 25 St. Thomas (MN) 57 DAVIDSON 13 STETSON 21 Morehead State 14 Maine 20 MERRIMACK 13 RHODE ISLAND 38 New Hampshire 27 South Carolina State 22 NORTH CAROLINA A&T 16 South Dakota 19 INDIANA STATE 14 SACRED HEART 32 Howard 14 DUQUESNE 52 Saint Francis U 7 Richmond 24 COLGATE 19 MORGAN STATE 44 Virginia-Lynchburg 6 NEW HAVEN 69 Western Connecticut State 0 Morehouse 31 CENTRAL STATE 26 ALBANY STATE 32 Clark Atlanta 7 SHAW 20 Winston-Salem State 13 Virginia State 28 BOWIE STATE 21 DARTMOUTH 17 Yale 16 WOFFORD 31 Norfolk State 14 FAYETTEVILLE STATE 38 Livingstone 14 Villanova 29 ELON 21 BENEDICT 14 Fort Valley State 7
