Home > World > UPDATE 3-Ranji Trophy Scoreboard

Written By: NewsX Syndication
Published: October 17, 2025 16:44:18 IST

Oct 17 (OPTA) – Scoreboard at stumps on the third day of between Odisha and Baroda on Friday at Cuttack, India Baroda lead Odisha by 142 runs with 3 wickets remaining Odisha 1st innings Swastik Samal c Mitesh Patel b Atit Sheth 24 Gourav Choudhary Run Out Atit Sheth 24 Sandeep Pattnaik c Mitesh Patel b Bhargav Bhatt 0 Subhranshu Senapati b Bhargav Bhatt 79 Govinda Poddar b Atit Sheth 0 Rajesh Dhupar lbw Atit Sheth 94 Aasirwad Swain c Shivalik Sharma b Atit Sheth 22 Rajesh Mohanty c Shivalik Sharma b Rasikh Salam 8 Sunil Roul b Rasikh Salam 9 Badal Biswal Not Out 1 Sumit Sharma b Rasikh Salam 0 Extras 3b 5lb 0nb 0pen 2w 10 Total (116.1 overs) 271 all out Fall of Wickets : 1-49 Choudhury, 2-49 Pattnaik, 3-49 Samal, 4-49 Poddar, 5-205 Senapati, 6-250 Dhupar, 7-253 Swain, 8-270 Mohanty, 9-271 Roul, 10-271 Sharma Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Atit Sheth 22 3 67 4 3.05 1w Rasikh Salam 21.1 2 66 3 3.12 1w Lukman Meriwala 5 1 7 0 1.40 Bhargav Bhatt 35 7 62 2 1.77 Mahesh Pithiya 30 8 54 0 1.80 Jyotsnil Singh 3 0 7 0 2.33 ………………………………………………… Baroda 1st innings Jyotsnil Singh Run Out (Sub) 12 Shivalik Sharma lbw Badal Biswal 124 Shashwat Rawat c Aasirwad Swain b Govinda Poddar 8 Sukirt Pandey b Badal Biswal 71 Vishnu Solanki b Sumit Sharma 19 Mitesh Patel Not Out 100 Atit Sheth b Sumit Sharma 28 Mahesh Pithiya c Govinda Poddar b Sumit Sharma 5 Rasikh Salam Not Out 45 Extras 0b 1lb 0nb 0pen 0w 1 Total (146.0 overs) 413-7 Fall of Wickets : 1-37 Singh, 2-51 Rawat, 3-211 Sharma, 4-222 Pandey, 5-244 Solanki, 6-296 Sheth, 7-324 Pithiya To Bat : Bhatt, Meriwala Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Sumit Sharma 28 2 104 3 3.71 Rajesh Mohanty 16 4 33 0 2.06 Govinda Poddar 27 5 73 1 2.70 Sunil Roul 22 3 71 0 3.23 Badal Biswal 52 12 131 2 2.52 Swastik Samal 1 1 0 0 0.00 ……………………………. Umpire Ramachandran Kannan Umpire K Nidhin Match Referee Rajib Burman

(The article has been published through a syndicated feed. Except for the headline, the content has been published verbatim. Liability lies with original publisher.)

First published on: Oct 17, 2025 4:44 PM IST
Read about our editorial guidelines and standards here.
QUICK LINKS