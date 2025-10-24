LIVE TV
UPDATE 5-NHL Standings

Written By: NewsX Syndication
Published: October 24, 2025 08:08:29 IST

Oct 24 (Stats Perform) – Standings from the NHL games on Thursday Atlantic Division W L OTL GF GA PTS 1. Montreal Canadiens 6 2 0 27 21 12 2. Detroit Red Wings 5 3 0 24 25 10 3. Florida Panthers 4 5 0 22 28 8 4. Toronto Maple Leafs 3 3 1 24 25 7 5. Ottawa Senators 3 4 1 24 34 7 6. Buffalo Sabres 3 4 0 19 20 6 7. Boston Bruins 3 6 0 29 33 6 8. Tampa Bay Lightning 1 4 2 18 24 4 Metropolitan Division W L OTL GF GA PTS 1. New Jersey Devils 6 1 0 28 18 12 2. Pittsburgh Penguins 6 2 0 28 19 12 3. Carolina Hurricanes 5 1 0 24 15 10 4. Washington Capitals 5 2 0 21 13 10 5. New York Islanders 4 3 0 27 24 8 6. New York Rangers 3 4 2 21 21 8 7. Philadelphia Flyers 3 3 1 19 18 7 8. Columbus Blue Jackets 3 3 0 19 16 6 Central Division W L OTL GF GA PTS 1. Colorado Avalanche 5 0 2 24 14 12 2. Winnipeg Jets 5 1 0 23 13 10 3. Utah Mammoth 5 2 0 21 16 10 4. Chicago Blackhawks 4 2 2 25 20 10 5. Nashville Predators 3 3 2 19 25 8 6. St. Louis Blues 3 2 1 16 20 7 7. Minnesota Wild 3 4 1 21 27 7 8. Dallas Stars 3 3 0 20 23 6 Pacific Division W L OTL GF GA PTS 1. Vegas Golden Knights 5 0 2 30 20 12 2. Anaheim Ducks 4 2 1 26 25 9 3. Seattle Kraken 3 2 2 19 23 8 4. Vancouver Canucks 4 4 0 22 24 8 5. Edmonton Oilers 3 3 1 18 20 7 6. Los Angeles Kings 2 3 2 19 25 6 7. San Jose Sharks 1 4 2 22 34 4 8. Calgary Flames 1 6 1 13 29 3 Friday, October 24 schedules (EST/GMT) Toronto Maple Leafs at Buffalo Sabres (2300/2300) Washington Capitals at Columbus Blue Jackets (2300/2300) San Jose Sharks at New Jersey Devils (2300/2300) Calgary Flames at Winnipeg Jets (0000/0000) Saturday, October 25 schedules (EST/GMT) New York Islanders at Philadelphia Flyers (1630/1630) Colorado Avalanche at Boston Bruins (1900/1900) Anaheim Ducks at Tampa Bay Lightning (2100/2100) Buffalo Sabres at Toronto Maple Leafs (2100/2100) Utah Mammoth at Minnesota Wild (2200/2200) Vegas Golden Knights at Florida Panthers (2200/2200) Montreal Canadiens at Vancouver Canucks (2300/2300) St. Louis Blues at Detroit Red Wings (2300/2300) Columbus Blue Jackets at Pittsburgh Penguins (2300/2300) Ottawa Senators at Washington Capitals (2300/2300) Carolina Hurricanes at Dallas Stars (0000/0000) Los Angeles Kings at Nashville Predators (0000/0000) Edmonton Oilers at Seattle Kraken (0200/0200) Sunday, October 26 schedules (EST/GMT) Colorado Avalanche at New Jersey Devils (1700/1700) Vegas Golden Knights at Tampa Bay Lightning (2100/2100) San Jose Sharks at Minnesota Wild (2200/2200) Utah Mammoth at Winnipeg Jets (2200/2200) Los Angeles Kings at Chicago Blackhawks (2300/2300) Dallas Stars at Nashville Predators (2300/2300) New York Rangers at Calgary Flames (0000/0000) Edmonton Oilers at Vancouver Canucks (0200/0200) Monday, October 27 schedules (EST/GMT) St. Louis Blues at Pittsburgh Penguins (2300/2300) Boston Bruins at Ottawa Senators (2330/2330) Tuesday, October 28 schedules (EST/GMT) Pittsburgh Penguins at Philadelphia Flyers (2200/2200) Calgary Flames at Toronto Maple Leafs (2200/2200) Vegas Golden Knights at Carolina Hurricanes (2230/2230) Columbus Blue Jackets at Buffalo Sabres (2245/2245) Anaheim Ducks at Florida Panthers (2300/2300) New York Islanders at Boston Bruins (2315/2315) Tampa Bay Lightning at Nashville Predators (2345/2345) Winnipeg Jets at Minnesota Wild (0000/0000) Detroit Red Wings at St. Louis Blues (0015/0015) Washington Capitals at Dallas Stars (0030/0030) Ottawa Senators at Chicago Blackhawks (0045/0045) New Jersey Devils at Colorado Avalanche (0100/0100) Utah Mammoth at Edmonton Oilers (0130/0130) New York Rangers at Vancouver Canucks (0200/0200) Montreal Canadiens at Seattle Kraken (0230/0230) Los Angeles Kings at San Jose Sharks (0300/0300)

(The article has been published through a syndicated feed. Except for the headline, the content has been published verbatim. Liability lies with original publisher.)

First published on: Oct 24, 2025 8:08 AM IST
Read about our editorial guidelines and standards here.
