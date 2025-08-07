LIVE TV
Home > Elections > Bihar Elections > Baidyanath Prasad

Baidyanath Prasad

Baidyanath Prasad, aged 61, is a candidate from the Bahujan Samaj Party (BSP) contesting the Bihar Assembly Elections 2025 from Valmiki Nagar (Paschim Champaran). He is a graduate from Bihar University, Muzaffarpur (Class of 1981). Professionally, he is a pensioner. Prasad has declared assets worth ₹1.67 crore and liabilities of ₹7.38 lakhs. He is registered to vote in Constituency No. 1 Valmiki Nagar, listed at Serial No. 571 in Part No. 119. With decades of experience and a solid educational background, he represents the senior citizen demographic in Bihar politics.

Baidyanath Prasad

Published By: Tushar Tyagi
Published: August 7, 2025 12:35:00 IST

Candidate Name Baidyanath Prasad
Assets and Liabilities Assets & Liabilities
Assets: Rs 1,67,97,845 ~1 Crore+
Liabilities: Rs 7,38,755 ~7 Lacs+
Educational Details Educational Details
Category: Graduate
Graduate from Bihar University Muzaffarpur in 1981
Name BAIDYANATH PRASAD
Residence VALMIKI NAGAR (PASCHIM CHAMPARAN)
Party BSP
Relation
Age 61
Voter Info 1 Valmiki Nagar (Bihar) constituency, at Serial no 571 in Part no 119
Self Profession Pensioner
Spouse Profession House Wife
Tags: Baidyanath PrasadBihar Election 2025Bihar Elections

Baidyanath Prasad

Baidyanath Prasad

Baidyanath Prasad
Baidyanath Prasad
Baidyanath Prasad
Baidyanath Prasad

