LIVE TV
LIVE TV
TRENDING |
Anas al-Sharif donald trump uk gaza Karrion Kross business news gauri khan Anas al-Sharif donald trump uk gaza Karrion Kross business news gauri khan Anas al-Sharif donald trump uk gaza Karrion Kross business news gauri khan Anas al-Sharif donald trump uk gaza Karrion Kross business news gauri khan
LIVE TV
TRENDING |
Anas al-Sharif donald trump uk gaza Karrion Kross business news gauri khan Anas al-Sharif donald trump uk gaza Karrion Kross business news gauri khan Anas al-Sharif donald trump uk gaza Karrion Kross business news gauri khan Anas al-Sharif donald trump uk gaza Karrion Kross business news gauri khan
LIVE TV
Home > Elections > Bihar Elections > Bajarang Bihari Sharma

Bajarang Bihari Sharma

Bajarang Bihari Sharma, aged 30, is contesting the Bihar Assembly Elections 2025 as an Independent candidate from Bhagalpur. He completed his Bachelor of Computer Applications (BCA) from Indira Gandhi National Open University in 2011 through Centre Marwari College, Bhagalpur. Professionally, he is engaged in business activities and has declared assets worth ₹1.54 crore, with no liabilities. His voter registration is in Constituency No. 156 Bhagalpur, listed at Serial No. 138 in Part No. 52. As a young and tech-educated entrepreneur, Bajarang Bihari Sharma enters the electoral race with a focus on development and independent governance.

Bajarang Bihari Sharma

Published By: Tushar Tyagi
Published: August 7, 2025 15:40:00 IST

Candidate Name Bajarang Bihari Sharma
Assets and Liabilities Assets & Liabilities
Assets: Rs 1,54,93,995 ~1 Crore+
Liabilities: Nil
Educational Details Educational Details
Category: Graduate Professional
BCA from Indira Gandhi National open University in 2011, Centre Marwadi College, Bhagalpur
Name BAJARANG BIHARI SHARMA
Residence BHAGALPUR (BHAGALPUR)
Party IND
Relation
Age 30
Voter Info 156-Bhagalpur (Bihar) constituency, at Serial no 138 in Part no 52
Self Profession Business
Spouse Profession Housewife
Tags: Bajarang Bihari SharmaBihar Election 2025Bihar Elections

RELATED News

Bhai Virendra
Bhagerath Kumar
Bechan Ram
Bechan Paswan
Bebi Pandey

LATEST NEWS

What’s Behind Alexis Wilkins And FBI Director Kash Patel’s 19-Year Age Gap? She Finally Speaks Out
Bihar Poll Dig? PM Modi Says Opposition Will Link ‘Kosi’ Tower To Politics
Pakistan Army Chief Asim Munir’s Bizarre Remark Sparks Debate: What Exactly Did He Say?
PM Modi Inaugurates 184 Flats For MPs In Delhi, ‘Our MPs Will Face No Issues’
Can’t Get Enough Of Udaipur Files? Here Are 5 Crime Thrillers You Need To Watch Next
Hansi Flick Eyes Defensive Growth As Barcelona Begin New Era Post-Martinez And Ter Stegen Talks
Roasted Chana Benefits, Nutrition & How Much to Eat Daily
Love for Rent? Why Hobosexuality Is Sneaking Into Indian City Life
Parents Alert: How Digital Overload Is Threatening Kids’ Heart Health, New Study Reveals
IMD Issues Red Alert Across Cities As Heavy Rain Expected For The Next Three Days
Bajarang Bihari Sharma

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

QUICK LINKS

Bajarang Bihari Sharma

Follow Us

Facebook Instagram Twitter Youtube

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Group Websites

Bajarang Bihari Sharma
Bajarang Bihari Sharma
Bajarang Bihari Sharma
Bajarang Bihari Sharma

QUICK LINKS

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?