Home > Elections > Bihar Elections > Balmiki Prasad

Balmiki Prasad

Balmiki Prasad, aged 48, is contesting the Bihar Assembly Elections 2025 from Warsaliganj in Nawada district, representing the Peoples Party of India (Democratic). He holds a Postgraduate degree (M.Com) from Magadh University (1995) and a Bachelor of Laws (LLB) from the same university (2001). Professionally, he works as an Advocate in the Civil Court of Nawada. Balmiki Prasad has declared assets worth ₹4,85,000 (~4 Lacs) and no liabilities. He is registered as a voter in Constituency No. 239 Warsaliganj, at Serial No. 1124 in Part No. 219. His legal expertise and grassroots presence are central to his political campaign.

Balmiki Prasad

Published By: Tushar Tyagi
Published: August 7, 2025 17:30:00 IST

Candidate Name Balmiki Prasad
Assets and Liabilities Assets & Liabilities
Assets: Rs 4,85,000 ~4 Lacs+
Liabilities: Nil
Educational Details Educational Details
Category: Post Graduate
M.Com from Magadh University Bodhgaya in 1995, LLB from Magadh University Bodh Gaya in 2001
Name BALMIKI PRASAD
Residence WARSALIGANJ (NAWADA)
Party Peoples Party of India (Democratic)
Relation
Age 48
Voter Info 239 Warsaliganj (Bihar) constituency, at Serial no 1124 in Part no 219
Self Profession Advocate, Civil Court Nawada
Spouse Profession Panchayat Teacher
Tags: Balmiki Prasad, Bihar Election 2025, Bihar Elections

Balmiki Prasad

Balmiki Prasad

Balmiki Prasad
Balmiki Prasad
Balmiki Prasad
Balmiki Prasad

