79
|Candidate Name
|Bambam Sah
|Assets and Liabilities
|Assets & Liabilities
Assets: Rs 4,70,227 ~4 Lacs+
Liabilities: Nil
|Educational Details
|Educational Details
Category: Graduate
BA 1st Division From M.L Arya College Kasba,B.N.M.U Madhepura in 2007
|Name
|BAMBAM SAH
|Residence
|KASBA (PURNIA)
|Party
|Sarv Jan Party (Bharat)
|Relation
|Age
|42
|Voter Info
|58 Kasba (Bihar) constituency, at Serial no 635 in Part no 261
|Self Profession
|Labour & Service
|Spouse Profession
|Private Tution & House Wife