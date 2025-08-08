LIVE TV
Bambam Sah

Bambam Sah, aged 42, is contesting the Bihar Assembly Elections 2025 from Kasba (Purnia) as a candidate of the Sarv Jan Party (Bharat). He holds a B.A. (1st Division) degree from M.L. Arya College, Kasba, affiliated to BNMU Madhepura (2007). His declared profession includes labour work and private tuition, while his spouse is a homemaker. Sah has declared assets worth ₹4,70,227 (~₹4.7 Lakhs) and has no liabilities. He is a registered voter in Constituency No. 58 (Kasba, Bihar) at Serial No. 635 in Part No. 261. His grassroots connection and working-class background highlight his intent to represent the underserved voices of his constituency.

Published: August 8, 2025 11:23:38 IST

Candidate Name Bambam Sah
Assets and Liabilities Assets & Liabilities
Assets: Rs 4,70,227 ~4 Lacs+
Liabilities: Nil
Educational Details Educational Details
Category: Graduate
BA 1st Division From M.L Arya College Kasba,B.N.M.U Madhepura in 2007
Name BAMBAM SAH
Residence KASBA (PURNIA)
Party Sarv Jan Party (Bharat)
Relation
Age 42
Voter Info 58 Kasba (Bihar) constituency, at Serial no 635 in Part no 261
Self Profession Labour & Service
Spouse Profession Private Tution & House Wife
Tags: Bambam Sah

