LIVE TV
LIVE TV
TRENDING |
Clairton Coke Works donald trump latest hollywood enws Clairton Coke Works donald trump latest hollywood enws Clairton Coke Works donald trump latest hollywood enws Clairton Coke Works donald trump latest hollywood enws
LIVE TV
TRENDING |
Clairton Coke Works donald trump latest hollywood enws Clairton Coke Works donald trump latest hollywood enws Clairton Coke Works donald trump latest hollywood enws Clairton Coke Works donald trump latest hollywood enws
LIVE TV
Home > Elections > Bihar Elections > Bharat Sharma

Bharat Sharma

Bharat Sharma, aged 57, is contesting as an Independent candidate from Brahampur (Buxar) in the Bihar Assembly Elections 2025. He completed Matriculation in 1980 from Sanskrit Education Board Patna, Sanskrit Vidhyalay Simri. His voter record is listed in 199 Brahampur constituency, Serial No. 183, Part No. 73. He has declared assets worth ₹1,19,70,850 (~₹1.19 crore) and liabilities of ₹12,00,000 (~₹12 lakh). Professionally, he is an agriculturist and a Bhojpuri singer.

Bharat Sharma

Published By: Tushar Tyagi
Published: August 11, 2025 13:10:00 IST

Candidate Name Bharat Sharma
Assets and Liabilities Assets & Liabilities
Assets: Rs 1,19,70,850 ~1 Crore+
Liabilities: Rs 12,00,000 ~12 Lacs+
Educational Details Educational Details
Category: 10th Pass
Matric from Sanskrit Education Board Patna, Sanskrit Vidhyalay Simri in 1980
Name BHARAT SHARMA
Residence BRAHAMPUR (BUXAR)
Party IND
Relation
Age 57
Voter Info 199 Brahampur (Bihar) constituency, at Serial no 183 in Part no 73
Self Profession Agriculturist, Bhojpuri Singer
Spouse Profession Agriculturist
Tags: Bharat Sharma

RELATED News

‘Vote Chori Ki Sachhai Ab Desh Ke Saamney Hain….’ Congress MP Rahul Gandhi Speaks Post Detention
Bhashkar Kumar Verma
Bharath Mahto
Bharat Prasad Singh
Bharat Patel

LATEST NEWS

Whispers In Cristiano Ronaldo’s Household: What’s Really Going On Between Georgina Rodriguez and Ronaldo’s Mother?
Donald Trump’s Tariff Extension Saves U.S.-China Trade — But For How Long?
From Allies to Rivals? India Clamps Down on Bangladesh Imports
From Gucci To A Dynasty: How Georgina Rodriguez’s Life Changed After A Meeting
That Ring On Georgina Rodríguez’s Hand? A Million-Dollar Emerald-Cut Sparkler Steals The Show
US President Donald Trump Again Claims He Stopped ‘Nuclear Conflict’ Between India-Pakistan
Ahaan Panday’s Saiyaara OTT Premiere Date Revealed! When And Where To Watch?
Kerala: Case Of Sailor Abhinandh Yesudasan Missing For 8 Years Taken Over By CBI
Cristiano Ronaldo And Georgina Rodríguez Engagement 2025: Football Star Proposes After 9 Years, 5 Kids, And A “Click” Moment
Cristiano Ronaldo Marriage Rumors Explode Over One Instagram Snap!
Bharat Sharma

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

QUICK LINKS

Bharat Sharma

Follow Us

Facebook Instagram Twitter Youtube

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Group Websites

Bharat Sharma
Bharat Sharma
Bharat Sharma
Bharat Sharma

QUICK LINKS

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?