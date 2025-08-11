57
|Candidate Name
|Bharat Sharma
|Assets and Liabilities
Assets: Rs 1,19,70,850 ~1 Crore+
Liabilities: Rs 12,00,000 ~12 Lacs+
|Educational Details
Category: 10th Pass
Matric from Sanskrit Education Board Patna, Sanskrit Vidhyalay Simri in 1980
|Name
|BHARAT SHARMA
|Residence
|BRAHAMPUR (BUXAR)
|Party
|IND
|Relation
|Age
|57
|Voter Info
|199 Brahampur (Bihar) constituency, at Serial no 183 in Part no 73
|Self Profession
|Agriculturist, Bhojpuri Singer
|Spouse Profession
|Agriculturist