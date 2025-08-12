Bhawana Jha (INC) Profile

44
|Candidate Name
|Bhawana Jha
|Assets and Liabilities
Assets: Rs 1,76,73,126 ~1 Crore+
Liabilities: Nil
|Educational Details
Category: Graduate
B.A. (Hons) From Magadh University Bodh Gaya Year 1993
|Name
|BHAWANA JHA
|Residence
|BENIPATTI (MADHUBANI)
|Party
|INC
|Relation
|Age
|47
|Voter Info
|181 Digha (Bihar) constituency, at Serial no 652 in Part no 305
|Self Profession
|Social Service, Member of Bihar Vidhan Sabha-Salary
|Spouse Profession
|Govt Employee, Doctor in Patna Medical College