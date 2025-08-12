LIVE TV
Bhawana Jha (INC) Profile

Bhawana Jha, aged 47, is contesting the Bihar Assembly Elections 2025 from Digha (Patna) as an Indian National Congress (INC) candidate. She holds a B.A. (Hons) degree from Magadh University, Bodh Gaya (1993). Her voter information is listed under 181 Digha constituency, Serial No. 652, Part No. 305. She has declared assets worth ₹1,76,73,126 (~₹1.76 crore) and has no liabilities. Professionally, she is engaged in social service and serves as a member of the Bihar Vidhan Sabha, receiving a salary for her legislative role.

Published By: Tushar Tyagi
Published: August 12, 2025 13:09:00 IST

Candidate Name Bhawana Jha
Assets and Liabilities Assets & Liabilities
Assets: Rs 1,76,73,126 ~1 Crore+
Liabilities: Nil
Educational Details Educational Details
Category: Graduate
B.A. (Hons) From Magadh University Bodh Gaya Year 1993
Name BHAWANA JHA
Residence BENIPATTI (MADHUBANI)
Party INC
Relation
Age 47
Voter Info 181 Digha (Bihar) constituency, at Serial no 652 in Part no 305
Self Profession Social Service, Member of Bihar Vidhan Sabha-Salary
Spouse Profession Govt Employee, Doctor in Patna Medical College
