Dr. Abhay Kumar (NCP) Profile

40
|Candidate Name
|Dr. Abhay Kumar
|Assets and Liabilities
Assets: Rs 62,12,840 ~62 Lacs+
Liabilities: Nil
|Educational Details
Category: Post Graduate
B.SC (LNMU), MBBS (NMCH), MS (Ophthal), MU (Gaya) and (PMCH) Patna
|Name
|DR. ABHAY KUMAR
|Residence
|SAKRA (SC) (MUZAFFARPUR)
|Party
|NCP
|Relation
|Age
|42
|Voter Info
|92 Sakra (Bihar) constituency, at Serial no 684 in Part no 225
|Self Profession
|Doctor & Social Work
|Spouse Profession
|Govt. Employee