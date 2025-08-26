Er. Dharmendra Kumar (IND) Profile

34
|Candidate Name
|Er. Dharmendra Kumar
|Assets and Liabilities
Assets: Rs 82,56,509 ~82 Lacs+
Liabilities: Rs 12,50,000 ~12 Lacs+
|Educational Details
Category: Graduate Professional
B.Tech from Vinoba Bhave University Hazaribagh in 1993
|Name
|ER. DHARMENDRA KUMAR
|Residence
|KHAGARIA (KHAGARIA)
|Party
|IND
|Relation
|Age
|44
|Voter Info
|149 Khagaria (Bihar) constituency, at Serial no 545 in Part no 61
|Self Profession
|Business
|Spouse Profession
|Business