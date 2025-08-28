Ganesh Jha (IND) Profile

46
|Candidate Name
|Ganesh Jha
|Assets and Liabilities
Assets: Rs 32,59,968 ~32 Lacs+
Liabilities: Nil
|Educational Details
Category: 10th Pass
Matric From Sarvoday High School Piar Muzaffarpur, Year 1971, Bihar School Examination Council Patna Bihar
|Name
|GANESH JHA
|Residence
|GAIGHAT (MUZAFFARPUR)
|Party
|IND
|Relation
|Age
|67
|Voter Info
|88 Gaighat (Bihar) constituency, at Serial no 1070 in Part no 261
|Self Profession
|Social Service
|Spouse Profession
|House Wife