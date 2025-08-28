LIVE TV
LIVE TV
TRENDING |
Gayatri Mantra Chamoli Mohan Bhagwat Major Dhyan Chand Uber Pro Card donald trump Diamond League Final Chicago Delhi District Court Bar Association Gayatri Mantra Chamoli Mohan Bhagwat Major Dhyan Chand Uber Pro Card donald trump Diamond League Final Chicago Delhi District Court Bar Association Gayatri Mantra Chamoli Mohan Bhagwat Major Dhyan Chand Uber Pro Card donald trump Diamond League Final Chicago Delhi District Court Bar Association Gayatri Mantra Chamoli Mohan Bhagwat Major Dhyan Chand Uber Pro Card donald trump Diamond League Final Chicago Delhi District Court Bar Association
LIVE TV
TRENDING |
Gayatri Mantra Chamoli Mohan Bhagwat Major Dhyan Chand Uber Pro Card donald trump Diamond League Final Chicago Delhi District Court Bar Association Gayatri Mantra Chamoli Mohan Bhagwat Major Dhyan Chand Uber Pro Card donald trump Diamond League Final Chicago Delhi District Court Bar Association Gayatri Mantra Chamoli Mohan Bhagwat Major Dhyan Chand Uber Pro Card donald trump Diamond League Final Chicago Delhi District Court Bar Association Gayatri Mantra Chamoli Mohan Bhagwat Major Dhyan Chand Uber Pro Card donald trump Diamond League Final Chicago Delhi District Court Bar Association
LIVE TV
Home > Elections > Bihar Elections > Ganesh Jha (IND) Profile

Ganesh Jha (IND) Profile

Ganesh Jha, aged 67, is contesting from Gaighat in the Bihar Legislative Assembly as an Independent (IND) candidate. He has completed his matriculation from Sarvoday High School, Piar, Muzaffarpur in 1971 under the Bihar School Examination Council, Patna. His voter details are recorded in the 88 Gaighat constituency, Serial No. 1070, Part No. 261. He has declared assets worth ₹32,59,968 (~₹32.59 lakh) and has no liabilities. Professionally, he is engaged in social service and resides in Gaighat, Muzaffarpur.

Ganesh Jha (IND) Profile

Published By: Tushar Tyagi
Last updated: August 28, 2025 12:30:34 IST

Candidate Name Ganesh Jha
Assets and Liabilities Assets & Liabilities
Assets: Rs 32,59,968 ~32 Lacs+
Liabilities: Nil
Educational Details Educational Details
Category: 10th Pass
Matric From Sarvoday High School Piar Muzaffarpur, Year 1971, Bihar School Examination Council Patna Bihar
Name GANESH JHA
Residence GAIGHAT (MUZAFFARPUR)
Party IND
Relation
Age 67
Voter Info 88 Gaighat (Bihar) constituency, at Serial no 1070 in Part no 261
Self Profession Social Service
Spouse Profession House Wife
Tags: Bihar Election 2025Bihar ElectionsGanesh Jha

RELATED News

Ganesh Yadav (Voters Party International) Profile
Ganesh Sah (IND) Profile
Ganesh Sada (IND) Profile
Ganesh Ray (IND) Profile
Ganesh Rajvanshi (IND) Profile

LATEST NEWS

Is Job Security Dead? The Rise Of Job Hugging Says It Might Be
Why You Shouldn’t Miss NSE’s Mock Trading Session On August 30 : No Real Money, Big Real….!
Why Is Guru Randhawa Being Summoned By The Supreme Court? Singer Will Appear In Court On THIS Date
Baba Vanga 2025 Predictions: Full List of Prophecies That Came True, From Earthquakes To…..
MoRTH Issues Strict Directive On Toll Plaza Placement Across National Highways
National Sports Day: Upcoming Sports Matches in India | Check Complete List Here
‘Modi Is A MotherF**ker’: Congress Leader Arrested Slamming PM Modi, Mother At Rahul Gandhi’s Rally In Bihar, Watch
Last Chance Today: Could Anlon Healthcare IPO Be The Sleeper Hit Of 2025, Are You In Or Will Regret It?
Chamundi Hill Row: Why Karnataka BJP Chief Says DK Shivakumar ‘Insulted Hindus’?
JD Vance Says He Is ‘Ready To Serve’ As US President Amid Trump’s Health Concerns: ‘I Feel Very Confident…’
Ganesh Jha (IND) Profile

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

QUICK LINKS

Ganesh Jha (IND) Profile

Follow Us

Facebook Instagram Twitter Youtube

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Group Websites

Ganesh Jha (IND) Profile
Ganesh Jha (IND) Profile
Ganesh Jha (IND) Profile
Ganesh Jha (IND) Profile

QUICK LINKS

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?