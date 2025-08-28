Ganesh Kumar Choudhary (Yuva Krantikari Party) Profile

50
Candidate Name
Ganesh Kumar Choudhary
Assets and Liabilities
Assets: Rs 78,408 ~78 Thou+
Liabilities: Rs 48,000 ~48 Thou+
Educational Details
Category: Graduate
Post Graduate (Hindi) II from L.N.M. University Darbhanga Bihar In 2019
Name
GANESH KUMAR CHOUDHARY
Residence
HAYAGHAT (DARBHANGA)
Party
Yuva Krantikari Party
Relation
Age
29
Voter Info
84 Hayaghat (Bihar) constituency, at Serial no 405 in Part no 65
Self Profession
Agriculture
Spouse Profession
Nil