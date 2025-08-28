LIVE TV
LIVE TV
TRENDING |
Gayatri Mantra Chamoli Mohan Bhagwat Major Dhyan Chand Uber Pro Card donald trump Diamond League Final Chicago Delhi District Court Bar Association Gayatri Mantra Chamoli Mohan Bhagwat Major Dhyan Chand Uber Pro Card donald trump Diamond League Final Chicago Delhi District Court Bar Association Gayatri Mantra Chamoli Mohan Bhagwat Major Dhyan Chand Uber Pro Card donald trump Diamond League Final Chicago Delhi District Court Bar Association Gayatri Mantra Chamoli Mohan Bhagwat Major Dhyan Chand Uber Pro Card donald trump Diamond League Final Chicago Delhi District Court Bar Association
LIVE TV
TRENDING |
Gayatri Mantra Chamoli Mohan Bhagwat Major Dhyan Chand Uber Pro Card donald trump Diamond League Final Chicago Delhi District Court Bar Association Gayatri Mantra Chamoli Mohan Bhagwat Major Dhyan Chand Uber Pro Card donald trump Diamond League Final Chicago Delhi District Court Bar Association Gayatri Mantra Chamoli Mohan Bhagwat Major Dhyan Chand Uber Pro Card donald trump Diamond League Final Chicago Delhi District Court Bar Association Gayatri Mantra Chamoli Mohan Bhagwat Major Dhyan Chand Uber Pro Card donald trump Diamond League Final Chicago Delhi District Court Bar Association
LIVE TV
Home > Elections > Bihar Elections > Ganesh Kumar (IND) Profile

Ganesh Kumar (IND) Profile

Ganesh Kumar, aged 48, is contesting from Kusheshwar Asthan (SC) in the Bihar Legislative Assembly as an Independent (IND) candidate. He has completed his matriculation (10th pass) from K.G. Academy, High School, Sindhiya in 1988. His voter details are recorded in the 78 Kusheshwar Asthan constituency, Serial No. 409, Part No. 21. He has declared assets worth ₹7,40,000 (~₹7.40 lakh) and has no liabilities. Professionally, he is a social worker and also engaged in civil work. He resides in Kusheshwar Asthan, Darbhanga.

Ganesh Kumar (IND) Profile

Published By: Tushar Tyagi
Last updated: August 28, 2025 12:46:58 IST

Candidate Name Ganesh Kumar
Assets and Liabilities Assets & Liabilities
Assets: Rs 7,40,000 ~7 Lacs+
Liabilities: Nil
Educational Details Educational Details
Category: 10th Pass
10th Pass from K.G. Academy, High School Sindhiya In 1988
Name GANESH KUMAR
Residence KUSHESHWAR ASTHAN (SC) (DARBHANGA)
Party IND
Relation
Age 48
Voter Info 78 Kusheshwar Asthan (Bihar) constituency, at Serial no 409 in Part no 21
Self Profession Social Worker & Civil Work
Spouse Profession House Wife
Tags: Bihar Election 2025Bihar ElectionsGanesh Kumar

RELATED News

Ganesh Yadav (Voters Party International) Profile
Ganesh Sah (IND) Profile
Ganesh Sada (IND) Profile
Ganesh Ray (IND) Profile
Ganesh Rajvanshi (IND) Profile

LATEST NEWS

Is Job Security Dead? The Rise Of Job Hugging Says It Might Be
Why You Shouldn’t Miss NSE’s Mock Trading Session On August 30 : No Real Money, Big Real….!
Why Is Guru Randhawa Being Summoned By The Supreme Court? Singer Will Appear In Court On THIS Date
Baba Vanga 2025 Predictions: Full List of Prophecies That Came True, From Earthquakes To…..
MoRTH Issues Strict Directive On Toll Plaza Placement Across National Highways
National Sports Day: Upcoming Sports Matches in India | Check Complete List Here
‘Modi Is A MotherF**ker’: Congress Leader Arrested Slamming PM Modi, Mother At Rahul Gandhi’s Rally In Bihar, Watch
Last Chance Today: Could Anlon Healthcare IPO Be The Sleeper Hit Of 2025, Are You In Or Will Regret It?
Chamundi Hill Row: Why Karnataka BJP Chief Says DK Shivakumar ‘Insulted Hindus’?
JD Vance Says He Is ‘Ready To Serve’ As US President Amid Trump’s Health Concerns: ‘I Feel Very Confident…’
Ganesh Kumar (IND) Profile

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

QUICK LINKS

Ganesh Kumar (IND) Profile

Follow Us

Facebook Instagram Twitter Youtube

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Group Websites

Ganesh Kumar (IND) Profile
Ganesh Kumar (IND) Profile
Ganesh Kumar (IND) Profile
Ganesh Kumar (IND) Profile

QUICK LINKS

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?