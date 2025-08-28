LIVE TV
LIVE TV
TRENDING |
Gayatri Mantra Chamoli Mohan Bhagwat Major Dhyan Chand Uber Pro Card donald trump Diamond League Final Chicago Delhi District Court Bar Association Gayatri Mantra Chamoli Mohan Bhagwat Major Dhyan Chand Uber Pro Card donald trump Diamond League Final Chicago Delhi District Court Bar Association Gayatri Mantra Chamoli Mohan Bhagwat Major Dhyan Chand Uber Pro Card donald trump Diamond League Final Chicago Delhi District Court Bar Association Gayatri Mantra Chamoli Mohan Bhagwat Major Dhyan Chand Uber Pro Card donald trump Diamond League Final Chicago Delhi District Court Bar Association
LIVE TV
TRENDING |
Gayatri Mantra Chamoli Mohan Bhagwat Major Dhyan Chand Uber Pro Card donald trump Diamond League Final Chicago Delhi District Court Bar Association Gayatri Mantra Chamoli Mohan Bhagwat Major Dhyan Chand Uber Pro Card donald trump Diamond League Final Chicago Delhi District Court Bar Association Gayatri Mantra Chamoli Mohan Bhagwat Major Dhyan Chand Uber Pro Card donald trump Diamond League Final Chicago Delhi District Court Bar Association Gayatri Mantra Chamoli Mohan Bhagwat Major Dhyan Chand Uber Pro Card donald trump Diamond League Final Chicago Delhi District Court Bar Association
LIVE TV
Home > Elections > Bihar Elections > Ganesh Kumar (Rashtriya Lok Samta Party) Profile

Ganesh Kumar (Rashtriya Lok Samta Party) Profile

Ganesh Kumar, aged 37, is contesting from Suryagarha in the Bihar Legislative Assembly as a candidate of the Rashtriya Lok Samta Party. He has completed his Matric and ITI Apprentice from the Bihar School Examination Board, Patna. His voter details are recorded in the 167 Suryagarha constituency, Serial No. 1357, Part No. 146. He has declared assets worth ₹19,55,000 (~₹19.55 lakh) and has no liabilities. Professionally, he is engaged in agriculture and resides in Suryagarha, Lakhisarai.

Ganesh Kumar (Rashtriya Lok Samta Party) Profile

Published By: Tushar Tyagi
Last updated: August 28, 2025 12:40:43 IST

Candidate Name Ganesh Kumar
Assets and Liabilities Assets & Liabilities
Assets: Rs 19,55,000 ~19 Lacs+
Liabilities: Nil
Educational Details Educational Details
Category: 10th Pass
I.T.I., Apprentice , Matric From Bihar School Education Board Patna
Name GANESH KUMAR
Residence SURYAGARHA (LAKHISARAI)
Party Rashtriya Lok Samta Party
Relation
Age 37
Voter Info 167 Suryagarha (Bihar) constituency, at Serial no 1357 in Part no 146
Self Profession Agriculture
Spouse Profession Anganwadi Helper
Tags: Bihar Election 2025Bihar ElectionsGanesh Kumar

RELATED News

Ganesh Yadav (Voters Party International) Profile
Ganesh Sah (IND) Profile
Ganesh Sada (IND) Profile
Ganesh Ray (IND) Profile
Ganesh Rajvanshi (IND) Profile

LATEST NEWS

US Open 2025: Day 5 Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Venus Williams Brings Up Drama!
Is Job Security Dead? The Rise Of Job Hugging Says It Might Be
Why You Shouldn’t Miss NSE’s Mock Trading Session On August 30 : No Real Money, Big Real….!
Why Is Guru Randhawa Being Summoned By The Supreme Court? Singer Will Appear In Court On THIS Date
Baba Vanga 2025 Predictions: Full List of Prophecies That Came True, From Earthquakes To…..
MoRTH Issues Strict Directive On Toll Plaza Placement Across National Highways
National Sports Day: Upcoming Sports Matches in India | Check Complete List Here
‘Modi Is A MotherF**ker’: Congress Leader Arrested Slamming PM Modi, Mother At Rahul Gandhi’s Rally In Bihar, Watch
Last Chance Today: Could Anlon Healthcare IPO Be The Sleeper Hit Of 2025, Are You In Or Will Regret It?
Chamundi Hill Row: Why Karnataka BJP Chief Says DK Shivakumar ‘Insulted Hindus’?
Ganesh Kumar (Rashtriya Lok Samta Party) Profile

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

QUICK LINKS

Ganesh Kumar (Rashtriya Lok Samta Party) Profile

Follow Us

Facebook Instagram Twitter Youtube

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Group Websites

Ganesh Kumar (Rashtriya Lok Samta Party) Profile
Ganesh Kumar (Rashtriya Lok Samta Party) Profile
Ganesh Kumar (Rashtriya Lok Samta Party) Profile
Ganesh Kumar (Rashtriya Lok Samta Party) Profile

QUICK LINKS

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?