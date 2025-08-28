Ganesh Kumar (Rashtriya Lok Samta Party) Profile

47
|Candidate Name
|Ganesh Kumar
|Assets and Liabilities
Assets: Rs 19,55,000 ~19 Lacs+
Liabilities: Nil
|Educational Details
Category: 10th Pass
I.T.I., Apprentice , Matric From Bihar School Education Board Patna
|Name
|GANESH KUMAR
|Residence
|SURYAGARHA (LAKHISARAI)
|Party
|Rashtriya Lok Samta Party
|Relation
|Age
|37
|Voter Info
|167 Suryagarha (Bihar) constituency, at Serial no 1357 in Part no 146
|Self Profession
|Agriculture
|Spouse Profession
|Anganwadi Helper