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Home > Elections > West Bengal Election Results 2026: Full Winner List of BJP, TMC, Congress and Others

West Bengal Election Results 2026: Full Winner List of BJP, TMC, Congress and Others

BJP is dominating the West Bengal Election Results 2026, leading in a massive 198 seats, far ahead of TMC at 89, while Congress and other parties remain marginal players, marking a major shift in the state’s political landscape.

West Bengal all leading/winning candidates list (Image: AI-generated)
West Bengal all leading/winning candidates list (Image: AI-generated)

Published By: Khalid Qasid
Published: Mon 2026-05-04 16:42 IST

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West Bengal Election Results 2026: Full Winner List of BJP, TMC, Congress and Others

West Bengal Election Results 2026 Full Winner List: The counting of the votes in West Bengal began under heavy security this past Monday and will continue as results are released from the various constituencies. The high-profile election battle between the TMC and BJP is only beginning to reveal itself in terms of the overall outcome based on the number of rounds; however, some early trends have already created news headlines. From reports released by the Election Commission, the BJP has made an early showing by being in front on 198 out of a possible 294 electoral seats being contested at around 3.20 pm. Many of the BJP’s regional offices have already begun to celebrate, with video footage showing party workers cheering and gathering together. Many of these same people appear to be very confident and feel that they have the momentum at this point for the remainder of the evening.

West Bengal Election Results 2026: BJP Winning/Leading Candidate List

S.No Constituency Leading Candidate Total Votes Margin Status
1 MEKLIGANJ(1) DADHIRAM RAY 98970 27041 15/19
2 MATHABHANGA(2) NISHITH PRAMANIK 78912 30094 12/22
3 COOCHBEHAR UTTAR(3) SUKUMAR RAY 38214 10723 6/23
4 COOCHBEHAR DAKSHIN(4) RATHINDRA BOSE 51850 6126 9/20
5 SITALKUCHI(5) SABITRI BARMAN 86165 29918 13/24
6 SITAI(6) ASHUTOSH BARMA 74655 19398 12/23
7 DINHATA(7) AJAY RAY 98700 3649 18/24
8 NATABARI(8) GIRIJA SHANKAR RAY 42809 13002 7/21
9 TUFANGANJ(9) MALATI RAVA ROY 71621 18309 11/20
10 KUMARGRAM(10) MANOJ KUMAR ORAON 60312 23572 10/23
11 KALCHINI(11) BISHAL LAMA 63317 25967 11/21
12 ALIPURDUARS(12) PARITOSH DAS 39951 17112 6/22
13 FALAKATA(13) DIPAK BARMAN 48605 8932 8/21
14 MADARIHAT(14) LAXUMAN LIMBU 34991 16334 6/17
15 DHUPGURI(15) NARESH ROY 84186 22494 9/14
16 MAYNAGURI(16) DALIM CHANDRA ROY 73566 29310 8/17
17 JALPAIGURI(17) ANANTA DEB ADHIKARY 51897 28354 6/16
18 RAJGANJ(18) DINESH SARKAR 95380 15299 11/13
19 DABGRAM-FULBARI(19) SIKHA CHATTERJEE 90521 58325 9/18
20 MAL(20) SUKRA MUNDA 57030 15312 7/14
21 NAGRAKATA(21) PUNA BHENGRA 34464 2802 5/14
22 KALIMPONG(22) BHARAT KUMAR CHETRI 81193 20061 11/12
23 DARJEELING(23) NOMAN RAI 55137 7002 15/17
24 KURSEONG(24) SONAM LAMA 36428 6065 8/15
25 MATIGARA-NAXALBARI(25) ANANDAMAY BARMAN 98909 56843 8/13
26 SILIGURI(26) SHANKAR GHOSH 100819 61994 10/12
27 PHANSIDEWA(27) DURGA MURMU 103634 47700 11/15
28 KARANDIGHI(32) BIRAJ BISWAS 48304 6328 8/15
29 HEMTABAD(33) HARIPADA BARMAN 79501 20197 9/14
30 KALIAGANJ(34) UTPAL BRAHMACHARO 67571 41605 6/15
31 RAIGANJ(35) KOUSHIK CHOWDHURY 55907 25911 8/14
32 ITAHAR(36) SABITA BARMAN 48548 1121 8/14
33 BALURGHAT(39) BIDYUT KUMAR ROY 52704 29731 8/15
34 TAPAN(40) BUDHRAI TUDU 65818 17640 11/17
35 GANGARAMPUR(41) SATYENDRA NATH ROY 49352 20738 8/18
36 HABIBPUR(43) JOYEL MURMU 50690 28039 7/20
37 GAZOLE(44) CHINMOY DEB BARMAN 63983 10079 11/21
38 MANIKCHAK(49) GOUR CHANDRA MANDAL 80835 36281 12/21
39 MALDAHA(50) GOPAL CHANDRA SAHA 68062 14209 12/20
40 ENGLISH BAZAR(51) AMLAN BHADURI (BURO) 53968 29186 8/22
41 BAISNABNAGAR(54) RAJU KARMAKAR 45144 19103 8/21
42 JANGIPUR(58) CHITTA MUKHERJEE 33410 12274 6/21
43 MURSHIDABAD(64) GOURI SANKAR GHOSH 93805 44437 15/22
44 NABAGRAM(65) DILIP SAHA 39508 831 11/21
45 KHARGRAM(66) MITALI MAL 24909 5614 4/14
46 BURWAN(67) SUKHEN KUMAR BAGDI 73202 16133 10/13
47 BELDANGA(71) BHARAT KUMAR JHAWAR 53932 21546 8/15
48 BAHARAMPUR(72) SUBRATA MAITRA (KANCHAN) 56877 12187 9/15
49 NAKASHIPARA(81) SANTANU DEY 82743 18060 10/13
50 KRISHNANAGAR UTTAR(83) TARAK NATH CHATTERJEE 54744 32896 6/14
51 NABADWIP(84) SRUTISEKHAR GOSWAMI 38855 7207 5/14
52 KRISHNANAGAR DAKSHIN(85) SADHAN GHOSH 62298 10071 9/14
53 SANTIPUR(86) SWAPAN KUMAR DAS 25172 9312 3/15
54 RANAGHAT UTTAR PASCHIM(87) PARTHA SARATHI CHATTERJEE(BABU) 33926 14506 4/16
55 KRISHNAGANJ(88) SUKANTA BISWAS 67734 29023 7/15
56 RANAGHAT UTTAR PURBA(89) ASHIM BISWAS 35300 18535 4/16
57 RANAGHAT DAKSHIN(90) ASHIM KUMAR BISWAS 92352 41971 11/17
58 CHAKDAHA(91) BANKIM CHANDRA GHOSH 59477 22401 11/21
59 KALYANI(92) ANUPAM BISWAS 37695 11140 7/22
60 HARINGHATA(93) ASIM KUMAR SARKAR 41971 16254 7/21
61 BAGDA(94) SOMA THAKUR 83386 26129 15/22
62 BANGAON UTTAR(95) ASHOK KIRTANIA 38254 8333 7/21
63 BANGAON DAKSHIN(96) SWAPAN MAJUMDER 32814 7555 6/21
64 GAIGHATA(97) SUBRATA THAKUR 42928 17840 7/20
65 HABRA(100) DEBDAS MONDAL 52117 6380 10/19
66 BIJPUR(103) SUDIPTA DAS 31020 6195 4/10
67 NAIHATI(104) SUMITRO CHATTERJEE 46919 4947 7/12
68 BHATPARA(105) PAWAN KUMAR SINGH 25241 6311 5/12
69 JAGATDAL(106) DR. RAJESH KUMAR 9878 1443 1/11
70 NOAPARA(107) ARJUN SINGH 22085 4889 3/14
71 BARRACKPUR(108) KAUSTUV BAGCHI 17681 4845 3/15
72 KHARDAHA(109) KALYAN CHAKRABORTI 67423 15931 9/13
73 DUM DUM UTTAR(110) SOURAV SIKDAR 14334 3878 2/15
74 PANIHATI(111) RATNA DEBNATH 41927 15150 6/13
75 BARANAGAR(113) SAJAL GHOSH 33089 8307 5/13
76 DUM DUM(114) ARIJIT BAKSHI 51566 14022 7/15
77 BIDHANNAGAR(116) SHARADWAT MUKHERJEE 39880 13361 6/15
78 RAJARHAT GOPALPUR(117) TARUNJYOTI TEWARI 51686 15016 7/14
79 SANDESHKHALI(123) SANAT SARDAR 35922 145 7/19
80 GOSABA(127) BIKARNA NASKAR 68016 8835 13/21
81 KAKDWIP(131) DIPANKAR JANA 77746 5324 15/22
82 SAGAR(132) SUMANTA MANDAL 71048 5089 11/21
83 SATGACHHIA(145) AGNISWAR NASKAR 46973 2994 7/18
84 SONARPUR DAKSHIN(147) RUPA GANGULY 50067 19492 8/21
85 JADAVPUR(150) SARBORI MUKHERJEE 36836 10096 8/26
86 TOLLYGANJ(152) PAPIA ADHIKARY 35373 787 7/16
87 BEHALA PURBA(153) SANKAR SIKDER 63518 15412 13/25
88 BEHALA PASCHIM(154) DR. INDRANIL KHAN 41246 12026 9/26
89 RASHBEHARI(160) DASGUPTA SWAPAN 40323 10077 11/20
90 CHOWRANGEE(162) SANTOSH KUMAR PATHAK 39317 1730 16/21
91 JORASANKO(165) VIJAY OJHA 37799 12970 13/21
92 SHYAMPUKUR(166) PURNIMA CHAKRABORTY 43927 7807 15/21
93 MANIKTALA(167) TAPAS ROY 48074 6917 13/20
94 KASHIPUR-BELGACHHIA(168) RITESH TIWARI 45879 8432 13/21
95 HOWRAH UTTAR(170) UMESH RAI 31679 3464 8/18
96 SHIBPUR(172) RUDRANIL GHOSH 60977 12705 12/19
97 ULUBERIA UTTAR(177) CHIRAN BERA 41246 338 8/19
98 SHYAMPUR(179) DR. HIRANMOY CHATTOPADHYAYA (HIRAAN) 51246 2482 7/17
99 AMTA(181) AMIT SAMANTA 34044 2530 5/16
100 UDAYNARAYANPUR(182) PROBHAKAR PANDIT 30081 442 4/14
101 JAGATBALLAVPUR(183) ANUPAM GHOSH 80440 1683 13/19
102 UTTARPARA(185) DIPANJAN CHAKRABORTY 23016 4900 6/22
103 CHAMPDANI(187) DILIP SINGH 50182 3438 11/22
104 SINGUR(188) ARUP KUMAR DAS 55614 15049 10/21
105 CHANDANNAGAR(189) Deepanjan Kumar Guha 28170 6153 6/20
106 CHUNCHURA(190) SUBIR NAG 53102 15566 10/27
107 BALAGARH(191) SUMANA SARKAR 64625 22308 6/12
108 PANDUA(192) TUSAR KUMAR MAJUMDAR 17571 3558 2/13
109 SAPTAGRAM(193) SWARAJ GHOSH 61647 15729 6/10
110 JANGIPARA(195) PROSENJIT BAG 42202 2376 9/22
111 HARIPAL(196) MADHUMITA GHOSH 32360 998 7/24
112 TARAKESWAR(198) SANTU PAN 43984 9998 8/21
113 PURSURAH(199) BIMAN GHOSH 56573 19975 6/15
114 ARAMBAG(200) BAG HEMANTA 84635 17465 16/23
115 GOGHAT(201) PRASANTA DIGAR 86925 30150 15/23
116 KHANAKUL(202) SUSANTA GHOSH 60163 11317 8/16
117 TAMLUK(203) HARE KRISHNA BERA 58830 15837 6/14
118 PANSKURA PURBA(204) SUBRATA MAITY(RANA) 36550 7649 4/12
119 PANSKURA PASCHIM(205) SINTU SENAPATI 30383 11137 3/15
120 MOYNA(206) ASHOKE DINDA 73131 5574 10/17
121 NANDAKUMAR(207) KHANRA NIRMAL 83055 16865 9/14
122 MAHISADAL(208) SUBHAS CHANDRA PANJA 47551 7105 8/19
123 HALDIA(209) PRADIP KUMAR BIJALI 38124 9324 6/20
124 NANDIGRAM(210) ADHIKARI SUVENDU 65906 12966 9/18
125 CHANDIPUR(211) PIJUSH KANTI DAS 85864 9362 9/13
126 PATASHPUR(212) TAPAN MAITY 47835 3065 7/17
127 KANTHI UTTAR(213) SUMITA SINHA 48970 7749 9/24
128 BHAGABANPUR(214) SANTANU PRAMANIK 62315 7747 9/19
129 KHEJURI(215) SUBRATA PAIK 47465 12808 8/22
130 KANTHI DAKSHIN(216) ARUP KUMAR DAS 62042 16862 11/21
131 RAMNAGAR(217) DR. CHANDRA SEKHAR MONDAL 53826 7009 10/23
132 EGRA(218) ADHIKARI DIBYENDU 63725 16035 6/14
133 DANTAN(219) AJIT KUMAR JANA 64049 4399 11/19
134 NAYAGRAM(220) AMIYA KISKU 77456 5780 16/21
135 GOPIBALLAVPUR(221) RAJESH MAHATA 73539 19347 14/22
136 JHARGRAM(222) LAKSHMI KANTA SAU 107540 32365 19/24
137 KESHIARY(223) BHADRA HEMRAM 58352 11670 11/22
138 KHARAGPUR SADAR(224) DILIP GHOSH 29155 9635 6/20
139 NARAYANGARH(225) GIRI RAMAPRASAD 41107 3039 8/22
140 SABANG(226) AMAL KUMAR PANDA 71701 6184 14/25
141 PINGLA(227) SWAGATA MANNA 42831 4012 8/23
142 DEBRA(229) SUBHASHIS OM 67068 18650 10/18
143 DASPUR(230) TAPAN KUMAR DUTTA 73103 16925 10/19
144 GHATAL(231) SITAL KAPAT 77755 29492 10/18
145 CHANDRAKONA(232) SUKANTA DOLUI 75308 14869 10/19
146 GARBETA(233) PRADIP LODHA 65612 25354 9/17
147 SALBONI(234) BIMAN MAHATA 60553 19646 7/18
148 MEDINIPUR(236) SANKAR KUMAR GUCHHAIT 122470 34717 17/19
149 BINPUR(237) DR. PRANAT TUDU 79115 15350 16/22
150 BANDWAN(238) LABSEN BASKEY 76573 19184 10/19
151 BALARAMPUR(239) JALADHAR MAHATO 79096 22117 14/21
152 BAGHMUNDI(240) RAHIDAS MAHATO 80098 28671 16/22
153 JOYPUR(241) BISWAJIT MAHATO 76664 13958 17/23
154 PURULIA(242) SUDIP KUMAR MUKHERJEE 77820 30663 13/22
155 MANBAZAR(243) MAYNA MURMU 51355 7511 7/16
156 KASHIPUR(244) KAMALA KANTA HANSDA 56115 12321 8/15
157 PARA(245) NADIAR CHAND BOURI 58882 18465 11/22
158 RAGHUNATHPUR(246) MAMONI BAURI 45688 13480 6/16
159 SALTORA(247) CHANDANA BAURI 71347 19110 9/15
160 CHHATNA(248) SATYANARAYAN MUKHOPADHYAY 61986 20873 11/22
161 RANIBANDH(249) KSHUDIRAM TUDU 96822 42653 13/19
162 RAIPUR(250) KSHETRAMOHAN HANSDA 56053 14316 7/14
163 TALDANGRA(251) SOUVIK PATRA 65140 23487 8/18
164 BANKURA(252) NILADRI SEKHAR DANA 119428 48065 21/24
165 BARJORA(253) BILLESWAR SINHA 58948 18064 11/23
166 ONDA(254) AMARNATH SHAKHA 77315 15088 14/23
167 BISHNUPUR(255) SHUKLA CHATTERJEE 69225 24662 11/19
168 KATULPUR(256) LAKSHMI KANTA MAJUMDAR 65912 26006 11/23
169 SONAMUKHI(258) DIBAKAR GHARAMI 56394 18342 10/21
170 BARDHAMAN DAKSHIN(260) MOUMITA BISWAS MISRA 50562 10353 8/16
171 JAMALPUR(262) ARUN HALDER 72051 7422 10/14
172 KALNA(264) SIDDHARTHA MAJUMDAR 73968 11185 14/20
173 MEMARI(265) MANAB GUHA 74170 10044 10/15
174 BHATAR(267) KARFA SOUMEN 98820 6528 14/14
175 PURBASTHALI DAKSHIN(268) PRAN KRISHNA TAPADAR 44757 13898 7/20
176 PURBASTHALI UTTAR(269) GOPAL CHATTOPADHYAY 64447 8709 13/21
177 KATWA(270) KRISHNA GHOSH 76062 25822 9/15
178 KETUGRAM(271) ANADI GHOSH 54396 2309 8/15
179 AUSGRAM(273) KALITA MAJI 57179 662 8/15
180 GALSI(274) RAJU PATRA 48279 17120 6/16
181 PANDABESWAR(275) JITENDRA KUMAR TEWARI 52448 3016 8/12
182 DURGAPUR PURBA(276) CHANDRA SEKHAR BANERJEE 65748 18928 12/19
183 DURGAPUR PASCHIM(277) LAKSHMAN CHANDRA GHORUI 59227 17409 10/20
184 RANIGANJ(278) PARTHA GHOSH 70264 14464 12/17
185 JAMURIA(279) DR. BIJAN MUKHERJEE 76394 19800 12/15
186 ASANSOL DAKSHIN(280) AGNIMITRA PAUL 116691 39537 14/15
187 KULTI(282) AJAY KUMAR PODDAR 66165 11440 9/14
188 BARABANI(283) ARIJIT ROY 83301 11787 11/12
189 DUBRAJPUR(284) ANUP KUMAR SAHA 60695 21575 10/21
190 SURI(285) JAGANNATH CHATTOPADHYAY 29433 9040 5/23
191 NANOOR(287) KHOKAN DAS 21528 4837 4/24
192 SAINTHIA(289) KRISHNA KANTA SAHA 24430 1037 5/22
193 MAYURESWAR(290) DUDH KUMAR MONDAL 44883 9715 8/20
194 RAMPURHAT(291) DHRUBA SAHA 47732 12655 9/22

West Bengal Election Results 2026: TMC Winning/Leading Candidate List

S.No Constituency Leading Candidate Total Votes Margin Status
1 CHOPRA(28) HAMIDUL RAHAMAN 62623 25717 11/20
2 ISLAMPUR(29) AGARWAL KANAIA LAL 59912 18816 10/18
3 GOALPOKHAR(30) MD GHULAM RABBANI 96074 69777 13/18
4 CHAKULIA(31) AZAD MINHAJUL ARFIN 45837 15602 9/18
5 ITAHAR(36) MOSARAF HUSSEN 67942 13385 10/15
6 KUSHMANDI(37) REKHA ROY 54005 2221 10/18
7 KUMARGANJ(38) TORAF HOSSAIN MANDAL 42235 12536 7/16
8 HARIRAMPUR(42) BIPLAB MITRA 41917 11310 7/18
9 CHANCHAL(45) PRASUN BANERJEE 85972 45727 12/18
10 HARISCHANDRAPUR(46) MD. MATIBUR RAHAMAN 77837 39600 13/19
11 MALATIPUR(47) ABDUR RAHIM BOXI 71414 36858 12/18
12 RATUA(48) SAMAR MUKHERJEE 67383 13842 14/22
13 MOTHABARI(52) ISLAM MD NAJRUL 58202 6881 14/16
14 SUJAPUR(53) SABINA YEASMIN 105497 57634 18/20
15 SAMSERGANJ(56) MOHAMMED NOOR ALAM 50742 6196 14/18
16 SUTI(57) EMANI BISWAS 49103 7064 13/21
17 RAGHUNATHGANJ(59) AKHRUZZAMAN 63956 29753 13/20
18 SAGARDIGHI(60) BAYRON BISWAS 67837 24747 14/19
19 LALGOLA(61) ABDUL AZIZ DOCTOR 43966 16080 12/19
20 BHARATPUR(69) MUSTAFIJUR RAHAMAN (SUMAN) 76445 22787 12/14
21 HARIHARPARA(73) NIAMOT SHEIKH 71550 12745 19/22
22 JALANGI(76) BABAR ALI 71208 17904 14/18
23 KARIMPUR(77) SOHAM CHAKRABORTY 51776 4117 12/23
24 TEHATTA(78) DILIP KUMAR PODDAR 34573 893 8/23
25 KALIGANJ(80) ALIFA AHMED 54323 7448 9/15
26 CHAPRA(82) JEBER SEKH 56990 29125 7/14
27 SWARUPNAGAR(98) BINA MONDAL 27412 4971 4/14
28 BADURIA(99) BURHANUL MUKADDIM (LITON) 79585 39979 15/21
29 ASHOKNAGAR(101) NARAYAN GOSWAMI 63393 3972 14/21
30 AMDANGA(102) MOHAMMAD KASEM SIDDIQUE 41749 8720 9/20
31 KAMARHATI(112) MADAN MITRA 51088 11472 8/11
32 RAJARHAT NEW TOWN(115) TAPASH CHATTERJEE 45324 8129 6/17
33 DEGANGA(120) ANISUR RAHAMAN BIDESH 89075 14654 17/20
34 HAROA(121) ABDUL MATIN MUHAMMAD 57246 22543 10/22
35 MINAKHAN(122) USHA RANI MONDAL 39769 6105 9/20
36 BASIRHAT DAKSHIN(124) SURAJIT MITRA (BADAL) 94509 22244 12/16
37 BASIRHAT UTTAR(125) MD. TAUSEFFUR RAHMAN 52176 23303 10/22
38 HINGALGANJ(126) ANANDA SARKAR 58815 3520 11/19
39 BASANTI(128) NILIMA MISTRY BISHAL 60731 38290 7/17
40 KULTALI(129) GANESH CHANDRA MONDAL 117981 60742 14/19
41 PATHARPRATIMA(130) SAMIR KUMAR JANA 41233 2141 8/23
42 KULPI(133) BARNALI DHARA 33891 5614 7/19
43 RAIDIGHI(134) TAPAS MONDAL 34336 8805 6/23
44 MANDIRBAZAR(135) JOYDEB HALDER 34350 7979 7/20
45 JAYNAGAR(136) BISWANATH DAS 56092 12983 9/18
46 BARUIPUR PURBA(137) BIVAS SARDAR 45478 7434 7/18
47 CANNING PASCHIM(138) PARESH RAM DAS 64853 21137 11/21
48 CANNING PURBA(139) MD BAHARUL ISLAM 63979 21186 11/21
49 BARUIPUR PASCHIM(140) BIMAN BANERJEE 56293 9930 10/18
50 MAGRAHAT PURBA(141) SARMISTHA PURKAIT 54864 9854 11/21
51 MAGRAHAT PASCHIM(142) MD. SAMIM AHAMED MOLLA 11751 5085 2/19
52 DIAMOND HARBOUR(143) PANNA LAL HALDER 44807 9596 8/22
53 SATGACHHIA(145) SOMASHREE BETAL 58791 2056 9/18
54 BISHNUPUR(146) DILIP MONDAL 61532 24011 7/17
55 KASBA(149) AHMED JAVED KHAN 95535 34960 17/23
56 SONARPUR UTTAR(151) FIRDOUSI BEGAM 50862 524 9/22
57 MAHESHTALA(155) SUBHASIS DAS 74256 26699 9/15
58 BUDGE BUDGE(156) ASHOK KUMAR DEB 66256 28566 6/12
59 METIABURUZ(157) ABDUL KHALEQUE MOLLA 123544 87202 10/11
60 KOLKATA PORT(158) FIRHAD HAKIM 51721 38682 8/19
61 BHABANIPUR(159) MAMATA BANERJEE 44729 7184 12/20
62 BALLYGUNGE(161) SOBHANDEB CHATTOPADHYAY 103341 63812 14/16
63 CHOWRANGEE(162) BANDYOPADHYAY NAYNA 49613 9175 18/21
64 ENTALLY(163) SANDIPAN SAHA 59091 23937 13/21
65 BELEGHATA(164) KUNAL KUMAR GHOSH 53358 30013 11/23
66 BALLY(169) KAILASH KUMAR MISHRA 14393 1528 4/15
67 HOWRAH MADHYA(171) ARUP ROY 45612 1098 8/15
68 HOWRAH DAKSHIN(173) NANDITA CHOWDHURY 80668 9274 15/22
69 SANKRAIL(174) PRIYA PAUL 81585 12972 15/20
70 PANCHLA(175) GULSAN MULLICK 86824 23201 12/17
71 ULUBERIA PURBA(176) RITABRATA BANERJEE 60347 10302 10/16
72 ULUBERIA UTTAR(177) BIMAL KUMAR DAS 51401 4304 10/19
73 ULUBERIA DAKSHIN(178) PULAK ROY 36312 5383 6/18
74 BAGNAN(180) ARUNAVA SEN 32505 4361 6/19
75 DOMJUR(184) TAPAS MAITY 91063 35423 13/21
76 CHANDITALA(194) SWATI KHANDOKER 70652 12875 15/24
77 DHANEKHALI(197) ASIMA PATRA 94928 9019 9/12
78 KHARAGPUR(228) DINEN ROY 71474 16878 12/19
79 KESHPUR(235) SEULI SAHA 110271 44060 17/23
80 INDUS(257) SHYAMALI ROY BAGDI 53311 6845 10/22
81 KHANDAGHOSH(259) NABIN CHANDRA BAG 83485 9297 11/14
82 BARDHAMAN UTTAR(266) NISITH KUMAR MALIK 15719 4275 2/16
83 MANGALKOT(272) APURBA CHOWDHURY 31517 137 5/15
84 BOLPUR(286) CHANDRANATH SINHA 60053 29542 9/22
85 LABPUR(288) ABHIJIT SINHA 56966 1354 10/20
86 HANSAN(292) FAYEZUL HAQUE 36825 17874 7/21
87 NALHATI(293) RAJENDRA PRASAD SINGH 24352 10683 5/20
88 MURARAI(294) DR. MOSARRAF HOSSAIN 33517 8913 8/22

West Bengal Election Results 2026: INC Winning/Leading Candidate List

Constituency Leading Candidate Total Votes Margin Status
1 FARAKKA(55) MOTAB SHAIKH 53016 4320 15/18
2 RANINAGAR(63) JULFIKAR ALI 58095 3003 11/16

West Bengal Election Results 2026: AJUP Winning/Leading Candidate List

S.No Constituency Leading Candidate Total Votes Margin Status
1 REJINAGAR(70) HUMAYUN KABIR 85679 41206 10/15
2 NOWDA(74) HUMAYUN KABIR 59836 20556 13/20

West Bengal Election Results 2026: CPI (M) Winning/Leading Candidate List

S.No Constituency Leading Candidate Total Votes Margin Status
1 DOMKAL(75) MD. MOSTAFIJUR RAHAMAN 55699 11409 9/18

West Bengal Election Results 2026: AISF Winning/Leading Candidate List

S.No Constituency Leading Candidate Total Votes Margin Status
1 BHANGAR(148) MD NAWSAD SIDDIQUE 92388 28316 12/17

West Bengal Election Results 2026: Party Wise Results

Party Won Leading Total
Bharatiya Janata Party (BJP) 4 194 198
All India Trinamool Congress (AITC) 1 88 89
Indian National Congress (INC) 0 2 2
Aam Janata Unnayan Party (AJUP) 0 2 2
Communist Party of India (Marxist) (CPI-M) 0 1 1
All India Secular Front (AISF) 0 1 1

Also Read: Vijay As Tamil Nadu Chief Minister? TVK’s Big Claim Amid Blockbuster Performance   

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