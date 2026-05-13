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Home > India News > Prateek Yadav Cause Of Death Revealed: Mulayam Singh’s Son’s Autopsy Report Out

Prateek Yadav Cause Of Death Revealed: Mulayam Singh’s Son’s Autopsy Report Out

Mulayam Singh Yadav’s son Prateek Yadav's death news: Autopsy report reveals a fatal pulmonary embolism led to sudden breathing collapse and heart stress, causing the 38-year-old’s death within minutes.

Prateek Yadav Cause Of Death Revealed: Mulayam Singh's Son's Autopsy Report Out
Prateek Yadav Cause Of Death Revealed: Mulayam Singh's Son's Autopsy Report Out

Published By: Harshita Gothi
Published: Wed 2026-05-13 16:34 IST

Mulayam Singh’s son Prateek Yadav died at the age of 38 under mysterious circumstances on Wednesday morning. He was taken to hospital at around 5:50 am and was declared brought dead. The mysterious around his sudden death is finally over as the autopsy report has been released. 
 
As per the post mortem report, Pulmonary Embolism has been revealed as the cause of his death. Under this condition, a blood clot formed within the body and often travels from the veins in the legs and becomes lodged in the arteries of the lungs.
 
Consequently, the flow of blood and oxygen to the lungs begins to halt abruptly. Death occurs when the blood flow to the lungs ceases. Due to the blockage of blood flow, the body is deprived of oxygen.
 
Immense pressure is exerted on the right side of the heart, which can lead to heart failure.
 
However, in Prateek Yadav’s case, breathing stopped suddenly due to a large clot, resulting in his death within just a few minutes.
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