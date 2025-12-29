LIVE TV
LIVE TV
TRENDING |
bcci crime news china biggest fugitives of India CBI ajit-pawar donald trump bcci crime news china biggest fugitives of India CBI ajit-pawar donald trump bcci crime news china biggest fugitives of India CBI ajit-pawar donald trump bcci crime news china biggest fugitives of India CBI ajit-pawar donald trump
LIVE TV
TRENDING |
bcci crime news china biggest fugitives of India CBI ajit-pawar donald trump bcci crime news china biggest fugitives of India CBI ajit-pawar donald trump bcci crime news china biggest fugitives of India CBI ajit-pawar donald trump bcci crime news china biggest fugitives of India CBI ajit-pawar donald trump
LIVE TV
Home > Lifestyle > 2026 Calendar: List of Festivals, National Holidays, Important Days, Events and Bank Holidays- Full List Inside

2026 Calendar: List of Festivals, National Holidays, Important Days, Events and Bank Holidays- Full List Inside

The year 2026 brings a diverse mix of festivals, national holidays, important days, major events, and bank holidays, offering multiple occasions to celebrate, reflect, and plan ahead. Whether you are planning travel, managing work schedules, or keeping track of key observances, here is a comprehensive guide to the full January 2026 calendar.

2026 Calendar: List of Festivals, National Holidays, Important Days, Events and Bank Holidays- Full List Inside

Published By: Manisha Chauhan
Published: December 29, 2025 15:03:09 IST

Add NewsX As A Trusted Source

2026 Calendar: List of Festivals, National Holidays, Important Days, Events and Bank Holidays- Full List Inside

The year 2026 brings a diverse mix of festivals, national holidays, important days, major events, and bank holidays, offering multiple occasions to celebrate, reflect, and plan ahead.  From widely observed holidays and days of national significance to international awareness events and official bank holidays, the 2026 calendar is both culturally rich and practically important. 

You Might Be Interested In

Whether you are planning travel, managing work schedules, or keeping track of key observances, here is a comprehensive guide to the full January 2026 calendar. 

Full List of 2026 Calendar With Holidays

Month Date Festival / Important Day
January 2026 Jan 1 New Year’s Day
Jan 13 Lohri
Jan 14 Makar Sankranti / Pongal / Maghi
Jan 23 Netaji Subhas Chandra Bose Jayanti
Jan 26 Republic Day
February 2026 Feb 1 Guru Ravidas Jayanti
Feb 14 Basant Panchami
Feb 15 Maha Shivaratri
Feb 19 Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti
March 2026 Mar 2 Holi (Dhulandi)
Mar 4 Holika Dahan
Mar 19 Ugadi / Gudi Padwa / Telugu New Year
Mar 20 Parsi New Year (Jamshedi Navroz)
Mar 23 Shaheed Diwas
Mar 25 Rama Navami
April 2026 Apr 3 Good Friday
Apr 5 Easter Sunday
Apr 14 Vaisakhi / Vishu / Tamil New Year
Apr 18 Mahavir Jayanti
May 2026 May 1 Labour Day
May 3 Ramakrishna Jayanti
May 7 Buddha Purnima
June 2026 Jun 26 Muharram
July 2026 Jul 16 Rath Yatra
August 2026 Aug 15 Independence Day
Aug 15 Parsi New Year (Navroz)
Aug 18 Raksha Bandhan
Aug 26 Janmashtami
September 2026 Sep 6 Janmashtami (Vaishnava)
Sep 17 Vishwakarma Puja
October 2026 Oct 2 Gandhi Jayanti
Oct 18–26 Durga Puja (Saptami–Dashami)
Oct 20 Maharishi Valmiki Jayanti
Oct 26 Vijayadashami (Dussehra)
November 2026 Nov 1 Karva Chauth
Nov 8 Guru Nanak Jayanti
Nov 12 Diwali
Nov 13 Govardhan Puja
Nov 14 Bhai Dooj
December 2026 Dec 25
Dec 31 New Year’s Eve

Total Holidays in 2026

January 2026 Calendar With Holidays 

Date Day Festival / Important Day Remarks
January 1 Thursday New Year’s Day Public holiday
January 6 Tuesday Guru Gobind Singh Jayanti Religious observance
January 13 Tuesday Lohri Regional (mainly North India)
January 14 Wednesday Makar Sankranti Harvest festival
January 15 Thursday Pongal Mainly in Tamil Nadu
January 15 Thursday Indian Army Day National observance
January 23 Friday Netaji Subhas Chandra Bose Jayanti National observance
January 26 Monday Republic Day National holiday
January 30 Friday Martyrs’ Day / Shaheed Diwas Observed; not a full public holiday in many states

January 2026 Calendar

Date Important Day / Festival
January 1 Global Family Day
January 2 World Introvert Day
January 3 Paush Purnima; International Mind-Body Wellness Day
January 4 World Braille Day
January 5 National Bird Day
January 6 Guru Gobind Singh Jayanti; World Day of War Orphans
January 7 Mahayana New Year
January 8 African National Congress Foundation Day; Earth’s Rotation Day
January 9 Pravasi Bharatiya Divas (NRI Day)
January 10 World Hindi Day
January 11 Death Anniversary of Lal Bahadur Shastri; National Human Trafficking Awareness Day
January 12 National Youth Day
January 13 Lohri
January 14 Makar Sankranti; Shattila Ekadashi
January 15 Pongal; Indian Army Day; Voting for BMC Elections (Mumbai)
January 16 National Startup Day; Counting of Votes for BMC Elections
January 17 Benjamin Franklin Day
January 18 Magha Amavasya
January 19 Kokborok Day
January 20 Penguin Awareness Day; Martin Luther King Jr. Day
January 21 Tripura, Manipur and Meghalaya Foundation Day
January 22 Weedless Wednesday
January 23 Netaji Subhas Chandra Bose Jayanti
January 24 National Girl Child Day; International Day of Education
January 25 National Voters’ Day; National Tourism Day
January 26 Republic Day; International Customs Day
January 27 National Geographic Day
January 28 Birth Anniversary of Lala Lajpat Rai; KM Cariappa Jayanti
January 29 Jaya Ekadashi; Indian Newspaper Day
January 30 Martyrs’ Day / Shaheed Diwas; World Leprosy Day
January 31 International Zebra Day

January 2026 Bank Holidays

Date Occasion / Festival Day
January 1 New Year’s Day / Gaan-Ngai Thursday
January 2 New Year Celebration / Mannam Jayanthi Friday
January 3 Birthday of Hazrat Ali Saturday
January 12 Birth Day of Swami Vivekananda Monday
January 14 Makar Sankranti / Magh Bihu Wednesday
January 15 Uttarayana Punyakala / Pongal / Makara Sankranti Thursday
January 16 Thiruvalluvar Day Friday
January 17 Uzhavar Thirunal Saturday
January 23 Netaji Subhas Chandra Bose Jayanti / Saraswati Puja Friday
January 26 Republic Day Monday
First published on: Dec 29, 2025 3:03 PM IST
——————————————–
Read about our editorial guidelines and standards here.
————————————————–

Stay informed on all the latest news, breaking news updates, and check all the important headlines in India news, World News, Sports News and Entertainment News on NewsX. Follow Us on Facebook, Twitter.

You Might Be Interested In
Tags: 2026 calendarbank holidays in 2026holidays in 2026january 2026 bank holidaysjanuary 2026 calendarjanuary 2026 holidays

RELATED News

Counting Down to 2026? Here are the Top Pocket-Friendly New Year’s Eve Party Venues in Delhi, Gurugram & Noida You Can’t Miss

No Plans Yet? Here Are The Best Last-Minute New Year Getaways Near Delhi, Noida And Gurugram You Should Visit

Salman Khan Preps for 60 with Incredible Fitness Routine

The Royal Pink Diamond: A Modern Chapter in a Centuries-Old Story

Why 25/12/25 Is A Rare Universal Moment, And How This Powerful Date Could Transform Your Life Forever? All You Need To Know

LATEST NEWS

America vs Iran Tensions Escalate: Why President Pezeshkian Said His Country Is At ‘Total War’ With US, Israel and Europe- What’s Brewing? Explained

Infinity Group Showcases Vision at GRAtitude 2025, Guwahati Realtors’ Meet

Final Destination In Real Life? Gigantic Truck Carrying Hay Overturns On A Busy Road In UP’s Rampur, Crushes A Bolero Killing One On The Spot

Collagen Benefits: Why Your Body Needs It

Why Is Virat Kohli Playing In The Vijay Hazare Trophy With His Helmet Taped? Here’s The Real Reason Star Batter Is Covering The Team India Logo

2026 Calendar: List of Festivals, National Holidays, Important Days, Events and Bank Holidays- Full List Inside

Best Bollywood Celebrity Couple Outfits of 2025 – Fashion Lessons You Can Steal

Mumbai Autorickshaw Driver Stops Rapido Rider, Threatens Him: ‘Lagau Kya Tere Ko Ek?’ Shocking Video Goes Viral

Cigarettes Spotted In MS Dhoni’s Car At Salman Khan’s Birthday Bash: Does ‘Captain Cool’ Smoke? Wife Sakshi’s Reaction Goes Viral | WATCH

Porsche In Trouble? Profits Crash 99% In A Year, From Most Profitable To Billions In Losses – Here’s What Went Wrong

2026 Calendar: List of Festivals, National Holidays, Important Days, Events and Bank Holidays- Full List Inside

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

QUICK LINKS

2026 Calendar: List of Festivals, National Holidays, Important Days, Events and Bank Holidays- Full List Inside

Follow Us

Facebook Instagram Twitter Youtube

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Group Websites

2026 Calendar: List of Festivals, National Holidays, Important Days, Events and Bank Holidays- Full List Inside
2026 Calendar: List of Festivals, National Holidays, Important Days, Events and Bank Holidays- Full List Inside
2026 Calendar: List of Festivals, National Holidays, Important Days, Events and Bank Holidays- Full List Inside
2026 Calendar: List of Festivals, National Holidays, Important Days, Events and Bank Holidays- Full List Inside

QUICK LINKS