Home > Sports > Al Ahli ease into King's Cup quarters

Al Ahli ease into King's Cup quarters

Al Ahli ease into King's Cup quarters
Written By: NewsX Syndication
Published: October 28, 2025 03:55:05 IST

Al Ahli ease into King's Cup quarters

VIDEO SHOWS: KING'S CUP LAST 16 HIGHLIGHTS WITH AL AHLI WINNING 3-0 AT AL BATIN SHOWS: HAFAR AL BATIN, SAUDI ARABIA (OCTOBER 27, 2025) (SAUDI PRO LEAGUE – See restrictions before use) AL BATIN V AL AHLI (WHITE KIT) 1. VARIOUS OF MATCH OFFICIALS LEADING OUT PLAYERS FIRST HALF 2. GOAL! AL AHLI GOING 1-0 UP COURTESY OF AN OWN GOAL FROM TURKI AL JALFAN 3. REPLAY OF OWN GOAL SECOND HALF 4. GOAL! FERAS AL-BRIKAN DOUBLING AL AHLI’S LEAD WITH A HEADER FROM A CROSS 5. REPLAY OF GOAL  6. GOAL! IVAN TONEY NETTING AL AHLI’S THIRD WITH ANOTHER HEADER FROM A CROSS 7. AL AHLI FANS  8. REPLAY OF GOAL  9. VARIOUS OF FINAL WHISTLE WITH AL AHLI CLAIMING A 3-0 WIN STORY: Al Ahli eased into the King’s Cup quarter-finals following a commanding 3-0 win away to Al Batin on Monday (October 27). The eight-time champions, who last lifted the trophy in 2016, went into the break 1-0 up following an own goal from Turki Al Jalfan. Second half strikes from Feras Al-Brikan and Ivan Toney then sealed victory for the visitors.  (Production: Stefan Haskins)

(The article has been published through a syndicated feed. Except for the headline, the content has been published verbatim. Liability lies with original publisher.)

First published on: Oct 28, 2025 3:55 AM IST
QUICK LINKS