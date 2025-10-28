LIVE TV
Home > Sports > Andrey Rublev eases into second round of Paris Masters

Written By: NewsX Syndication
Published: October 28, 2025 01:05:05 IST

VIDEO SHOWS: HIGHLIGHTS FROM ATP MASTERS 1000 PARIS; ANDREY RUBLEV V JACOB FERNLEY / CAMERON NORRIE V SEBASTIAN BAEZ /  FLAVIO COBOLLI V TOMAS MACHAC / DANIEL ALTMAIER V MARCUS GIRON. SHOWS: PARIS, FRANCE (OCTOBER 27, 2025) (ATP MEDIA / IMG – See restrictions) ANDREY RUBLEV V JACOB FEARNLEY 1. ANDREY RUBLEV SERVES / WINS POINT WITH BACKHAND WINNER DOWN THE LINE 2. RUBLEV WINS RALLY WITH DROP SHOT / CELEBRATES 3. RUBLEV CHEERS AFTER WINNING MATCH POINT 4. RUBLEV AND JACOB FEARNLEY SHAKE HANDS AT NET CAMERON NORRIE V SEBASTIAN BAEZ 5. CAMERON NORRIE SERVES TO SEBASTIAN BAEZ / WINS POINT WITH BACKHAND WINNER.  6. BAEZ SERVES TO NORRIE / WINS RALLY WITH CROSS COURT BACKHAND. 7. NORRIE SERVES / WINS MATCH AFTER BAEZ HITS THE BALL INTO THE NET.  8. NORRIE AND BAEZ SHAKE HANDS AFTER THE MATCH. FLAVIO COBOLLI V TOMAS MACHAC 5. FLAVIO COBOLLI SERVES / WINS RALLY AGAINST TOMAS MACHAC. 6. COBOLLI SERVES / WINS POINT TO TAKE THE MATCH. 7. COBOLLI AND MACHAC SHAKE HANDS AT THE NET. DANIEL ALTMAIER V MARCUS GIRON 8. DANIEL ALTMAIER HITS SERVICE ACE TO WIN MATCH AGAINST MARCUS GIRON. 9. ALTMAIER CELEBRATES / SHAKES HANDS WITH GIRON. STORY: Twelfth seed Andrey Rublev has beaten Jacob Fearnley in straight sets to advance to the second round of the ATP Masters 1000 in Paris. Rublev prevailed 6-1, 6-4 in a match that lasted just over an hour.  Meanwhile, Cameron Norrie is through to the next round after he beat Sebastian Baez 6-3, 6-4. German Daniel Altmaier and Italian Flavio Cobolli also advanced in straight sets.  (Production: Lucy Thomson)

(The article has been published through a syndicated feed. Except for the headline, the content has been published verbatim. Liability lies with original publisher.)

First published on: Oct 28, 2025 1:05 AM IST
——————————————–
Read about our editorial guidelines and standards here.
————————————————–

Stay informed on all the latest news, breaking news updates, and check all the important headlines in India news, World News, Sports News and Entertainment News on NewsX.

