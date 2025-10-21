De Minaur through in Vienna, Khachanov falls to Griekspoor

VIDEO SHOWS: HIGHLIGHTS FROM DAY ONE OF THE VIENNA OPEN, AN ATP 500 EVENT RESENDING VIDEO TO CORRECT DATE IN SLATE SHOWS: VIENNA, AUSTRIA (OCTOBER 20, 2025) (ATP MEDIA / IMG – See restrictions before use) ALEX DE MINAUR (AUSTRALIA / WHITE SHORTS) BEATING JURIJ RODIONOV (AUSTRIA) 6-4 6-1 1. DE MINAUR WALKING OUT 2. RODIONOV FIRST SET 3. DE MINAUR ON SERVE, DE MINAUR CHARGES AND TAKES THE POINT FROM AT THE NET SECOND SET 4. BREAK POINT – RODIONOV ON SERVE, DE MINAUR GETS POINT WITH AN OVERHEAD SHOT TO BREAK RODIONOV’S SERVE AND GO UP 5-1 TO SERVE FOR THE MATCH 6. MATCH POINT — DE MINAUR ON SERVE, RODIONOV GOES OUT AND DE MINAUR WINS THE MATCH 6-4 6-1 7. VARIOUS OF DE MINAUR SHAKING HANDS WITH RODIONOV AND THANKING CROWD TALLON GRIEKSPOOR (NETHERLANDS / LIGHT GREEN SHIRT) BEATING KAREN KHACHANOV (RUSSIA) 6-3 5-7 6-4 8. GRIEKSPOOR WALKING OUT 9. KHACHANOV WALKING OUT FIRST SET 10. SET POINT – GRIEKSPOOR ON SERVE, GRIEKSPOOR WITH A FOREHAND WINNER TO WIN THE SET 6-3 SECOND SET 11. SET POINT – GRIEKSPOOR ON SERVE, GRIEKSPOOR NETS AN OVERHEAD SHOT AND KHACHANOV BREAKS HIS SERVE TO WIN THE SET 7-5 THIRD SET 12. BREAK POINT – KHACHANOV ON SERVE, GRIEKSPOOR WITH A FOREHAND WINNER TO BREAK KHACHANOV’S SERVE AND GO UP 4-3 / KHACHANOV SMASHING RACKET 13. MATCH POINT – GRIEKSPOOR ON SERVE, GRIEKSPOOR WITH A DROP SHOT TO WIN THE MATCH 6-3 5-7 6-4 14. VARIOUS OF GRIEKSPOOR CELEBRATING AND SHAKING HANDS WITH KHACHANOV ALEXANDER BUBLIK (KAZAKHSTAN / PINK SHIRT) BEATING ALEJANDRO TABILO (CHILE) 6-4 6-4 FIRST SET 15. TABILO ON SERVE, BUBLIK WITH A BACKHAND WINNER SECOND SET 16. MATCH POINT – BUBLIK ON SERVE, BUBLIK WITH A FOREHAND WINNER TO WIN THE MATCH 6- 6-4 17. VARIOUS OF BUBLIK CELEBRATING AND SHAKING HANDS WITH TABILO BRANDON NAKASHIMA (UNITED STATES / GRAY SHORTS) BEATING LUCIANO DARDERI (ITALY) 6-2 7-5 SECOND SET 18. MATCH POINT – DARDERI ON SERVE, DARDERI GOES LONG AND THEN SMASHES RACKET AS NAKASHIMA WINS THE MATCH 6-2 7-5 19. VARIOUS OF NAKASHIMA CELEBRATING AND SHAKING HANDS WITH DARDERI STORY: Third-seeded Alex de Minaur of Australia earned his 300th tour-level win, rolling past native son Jurij Rodionov 6-4 6-1 in the first round of the Vienna Open on Monday (October 20). Rodionov, a wild-card entry, hung with De Minaur through the first nine games but faltered at 4-5. He had one ad point to reach 5-5, but the Aussie came up with a winner and won the next two points to take the set. De Minaur earned two breaks in the second set to advance in 1 hour, 20 minutes. In the final match of the day, fifth-seeded Karen Khachanov of Russia lost 6-3 5-7 6-4 to Tallon Griekspoor of the Netherlands. Griekspoor will face Brandon Nakashima in Round 2 after the American dispatched Italy's Luciano Darderi 6-2 7-5. Earlier, Eighth-seeded Alexander Bublik of Kazakhstan knocked off Chile's Alejandro Tabilo 6-4 6-4. (Production: Kurt Michael Hall)
