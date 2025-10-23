Rybakina downs Fernandez at Pan Pacific Open to set up Mboko clash

VIDEO SHOWS: HIGHLIGHTS FROM DAY FOUR OF THE PAN PACIFIC OPEN RESENDING WITH COMPLETE SCRIPT AND SHOTLIST SHOWS: TOKYO, JAPAN (OCTOBER 23, 2025) (WTA/DAZN – See restrictions) ELENA RYBAKINA (BROWN AND WHITE OUTFIT) V LEYLAH FERNANDEZ (DARK BLUE OUTFIT) FIRST SET 1. RYBAKINA PREPARES TO SERVE 2. RYBAKINA HITS FOREHAND WINNER 3. FERNANDEZ HITS BACKHAND WINNER 4. FERNANDEZ REACTS 5. FERNANDEZ HITS BACKHAND WINNER 6. FERNANDEZ REACTS 7. FERNANDEZ HITS BACKHAND WINNER 8. FERNANDEZ HITS FOREHAND WINNER 9. FERNANDEZ CELEBRATES' 10. FERNANDEZ NETS BACKHAND, RYBAKINA TAKES FIRST SET 6-4 11. RYBAKINA REACTS 12. FERNANDEZ WALKS ACROSS COURT SECOND SET 13. RYBAKINA HITS BACKHAND WINNER 14. RYBAKINA PREPARES TO FACE SERVE 15. RYBAKINA HITS BACKHAND WINNER 16. RYBAKINA REACTS 17. FERNANDEZ HITS BACKHAND WINNER 18. RYBAKINA HITS BACKHAND WINNER 19. RYBAKINA REACTS 20. RYBAKINA HITS BACKHAND WINNER, TAKES SECOND SET AND WINS MATCH 21. RYBAKINA REACTS 22. PLAYERS MEET AT THE NET/SHAKE HANDS WITH UMPIRE 23. RYBAKINA CELEBRATES BELINDA BENCIC (DARK BLUE OUTFIT) V VARVARA GRACHEVA (WHITE AND BROWN OUTFIT) FIRST SET 24. BENCIC HITS FOREHAND WINNER 25. GRACHEVA PREPARES TO RECEIVE A SERVE 26. GRACHEVA HITS FOREHAND WINNER 27. GRACHEVA HITS BACKHAND WINNER TO DEFEND BREAKPOINT 28. BENCIC PREPARES TO SERVE 29. BENCIC HITS SMASH 30. GRACHEVA NETS FOREHAND, BENCIC TAKES FIRST SET 6-4 31. BENCIC WALKS ACROSS COURT SECOND SET 32. BENCIC HITS BACKHAND WINNER 33. GRACHEVA PREPARES TO SERVE 34. GRACHEVA HITS FOREHAND WINNER 35. BENCIC PREPARES TO SERVE 36. BENCIC HITS BACKHAND WINNER, TAKES SECOND SET AND WINS MATCH 37. BENCIC CELEBRATES 38. FANS APPLAUD 39. PLAYERS SHAKE HANDS AT THE NET STORY: Kazakh second seed Elena Rybakina powered past Canada's Leylah Fernandez with a clinical 6-4 6-3 victory on Thursday (October 23) to enter the quarter-finals at the Pan Pacific Open in Tokyo. Following the victory, Rybakina is just one win away from qualifying for next month's WTA Finals. The match, played between the winners of last week's Ningbo Open (Rybakina) and Japan Women's Open (Fernandez), played out over an hour and 28 minutes. Rybakina next faces another Canadian in Victoria Mboko. Earlier, 2021 Olympic champion Belinda Bencic of Switzerland clinched a straightforward 6-4 6-3 win over Frenchwoman Varvara Gracheva. (Production: Aadi Nair)
