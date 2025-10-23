BRIEF-Kitron 2025 EBIT Expected Between EUR 59 And 66 Million

Oct 23 (Reuters) – Kitron ASA: * KITRON Q3 EBIT MARGIN 8.7% * KITRON Q3 EBIT EUR 14.6 MILLION VERSUS. IBES ESTIMATE EUR 16 MILLION * KITRON Q3 REVENUE EUR 167.8 MILLION VERSUS. IBES ESTIMATE EUR 170.5 MILLION * KITRON Q3 ORDER BACKLOG EUR 598 MILLION * KITRON Q3 NET INCOME EUR 9.1 MILLION * EXPECTS REVENUE FOR FULL YEAR 2025 TO BE BETWEEN EUR 700 AND 740 MILLION * FY OPERATING PROFIT (EBIT) IS EXPECTED TO BE BETWEEN EUR 59 AND 66 MILLION * OUTLOOK INCREASE IS DUE TO GROWING DEMAND IN DEFENCE/AEROSPACE MARKET SECTOR Source text: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)
(The article has been published through a syndicated feed. Except for the headline, the content has been published verbatim. Liability lies with original publisher.)