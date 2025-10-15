BRIEF-Ofcom Says It Fined Royal Mail 21 Mln Stg For Missing Targets

66
Oct 15 (Reuters) – Ofcom: * OFCOM – OFCOM FINES ROYAL MAIL £21M FOR MISSING TARGETS * OFCOM: FINED ROYAL MAIL £21 MILLION FOR FAILING TO MEET ITS FIRST AND SECOND CLASS DELIVERY TARGETS IN 2024/25 FINANCIAL YEAR * OFCOM: TELLS ROYAL MAIL IT MUST URGENTLY PUBLISH – AND DELIVER – A CREDIBLE IMPROVEMENT PLAN, OR FINES ARE LIKELY TO CONTINUE Source text:
(The article has been published through a syndicated feed. Except for the headline, the content has been published verbatim. Liability lies with original publisher.)