LIVE TV
LIVE TV
TRENDING |
karisma kapoor Cricket news Dr Ashish Sharma Bihar Chunav Diwali 2025 chatgpt IMF Charlie Kirk China news karisma kapoor Cricket news Dr Ashish Sharma Bihar Chunav Diwali 2025 chatgpt IMF Charlie Kirk China news karisma kapoor Cricket news Dr Ashish Sharma Bihar Chunav Diwali 2025 chatgpt IMF Charlie Kirk China news karisma kapoor Cricket news Dr Ashish Sharma Bihar Chunav Diwali 2025 chatgpt IMF Charlie Kirk China news
LIVE TV
TRENDING |
karisma kapoor Cricket news Dr Ashish Sharma Bihar Chunav Diwali 2025 chatgpt IMF Charlie Kirk China news karisma kapoor Cricket news Dr Ashish Sharma Bihar Chunav Diwali 2025 chatgpt IMF Charlie Kirk China news karisma kapoor Cricket news Dr Ashish Sharma Bihar Chunav Diwali 2025 chatgpt IMF Charlie Kirk China news karisma kapoor Cricket news Dr Ashish Sharma Bihar Chunav Diwali 2025 chatgpt IMF Charlie Kirk China news
LIVE TV
Home > World > BRIEF-Ofcom Says It Fined Royal Mail 21 Mln Stg For Missing Targets

BRIEF-Ofcom Says It Fined Royal Mail 21 Mln Stg For Missing Targets

BRIEF-Ofcom Says It Fined Royal Mail 21 Mln Stg For Missing Targets

Written By: NewsX Syndication
Published: October 15, 2025 11:47:02 IST

Add NewsX As A Trusted Source

BRIEF-Ofcom Says It Fined Royal Mail 21 Mln Stg For Missing Targets

Oct 15 (Reuters) – Ofcom: * OFCOM – OFCOM FINES ROYAL MAIL £21M FOR MISSING TARGETS * OFCOM: FINED ROYAL MAIL £21 MILLION FOR FAILING TO MEET ITS FIRST AND SECOND CLASS DELIVERY TARGETS IN 2024/25 FINANCIAL YEAR * OFCOM: TELLS ROYAL MAIL IT MUST URGENTLY PUBLISH – AND DELIVER – A CREDIBLE IMPROVEMENT PLAN, OR FINES ARE LIKELY TO CONTINUE Source text:

(The article has been published through a syndicated feed. Except for the headline, the content has been published verbatim. Liability lies with original publisher.)

First published on: Oct 15, 2025 11:47 AM IST
——————————————–
Read about our editorial guidelines and standards here.
————————————————–

Stay informed on all the latest news, breaking news updates, and check all the important headlines in India news, World News, Sports News and Entertainment News on NewsX. Follow Us on Facebook, Twitter.

RELATED News

IMF Comes To Pakistan’s Rescue Yet Again, Secures Big Loan, Financial Body Sets These Conditions

UPDATE 2-Deflationary pressures persist in China on weak demand, overcapacity

Donald Trump, Accused of Rape And Sexual Misconduct By Over 25 Women Over The Years, Now Makes Creepy Remarks About Erika Kirk

Did An American MQ-9 Reaper Drone Enter Afghanistan From Pakistani Airspace? Taliban-Pakistan Border Clashes Intensify

UPDATE 15-Friendlies Summaries

LATEST NEWS

BOOM! LG Electronics India Share Price Soars 51% From IPO, Everyone Who Got Allotment Hits Jackpot! Here’s What You Need to Know Before You Invest

Priya Kapur Posts For Sunjay Kapur On His Birth Anniversary Amid Rs 30,000 Crores Estate Battle With Karisma Kapoor Children

ADRE Grade 4 Result 2025 OUT: Direct Link to Download ADRE Result PDF

Premanand Ji Maharaj: Timeless Life Lessons to Inspire Devotees and Followers

India vs Pakistan No Handshake Controversy: Absent In Cricket, High Fives Present In Hockey

Amazon Layoffs: E-Commerce Giant To Slash 15% Of HR Staff As AI Reshapes Workforce In Massive Overhaul

Premanand Ji Maharaj Health Update: Who Is Treating Him, Meet Vrindavan Saint’s Trusted Doctor, Dr. Ashish Sharma

BRIEF-Ofcom Says It Fined Royal Mail 21 Mln Stg For Missing Targets

Bihar STET 2025 Exam Analysis, October 14: Check Subject Wise Difficulty Level, Good Attempts & Exam Review Here

Trump won't 'waste our time' with Argentina if Milei loses in midterms

BRIEF-Ofcom Says It Fined Royal Mail 21 Mln Stg For Missing Targets

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

QUICK LINKS

BRIEF-Ofcom Says It Fined Royal Mail 21 Mln Stg For Missing Targets

Follow Us

Facebook Instagram Twitter Youtube

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Group Websites

BRIEF-Ofcom Says It Fined Royal Mail 21 Mln Stg For Missing Targets
BRIEF-Ofcom Says It Fined Royal Mail 21 Mln Stg For Missing Targets
BRIEF-Ofcom Says It Fined Royal Mail 21 Mln Stg For Missing Targets
BRIEF-Ofcom Says It Fined Royal Mail 21 Mln Stg For Missing Targets
QUICK LINKS