UPDATE 44-NCAAF Results

Oct 19 (Stats Perform) – Results from the NCAAF games on Saturday (home team in CAPS) TULANE 24 Army West Point 17 VANDERBILT 31 LSU 24 HOUSTON 31 Arizona 28 TCU 42 Baylor 36 Connecticut 38 BOSTON COLLEGE 23 Georgia Tech 27 DUKE 18 MICHIGAN 24 Washington 7 Central Michigan 27 BOWLING GREEN 6 MIAMI (OH) 44 Eastern Michigan 30 Butler 23 DAYTON 17 Princeton 40 BROWN 21 YALE 47 Stonehill 7 LIU 17 Robert Morris 7 WOFFORD 31 Furman 13 HARVARD 31 Merrimack 7 Oklahoma 26 SOUTH CAROLINA 7 DRAKE 45 Davidson 0 SOUTHEAST MISSOURI STATE 42 Eastern Illinois 13 Youngstown State 40 ILLINOIS STATE 35 North Dakota 38 SOUTHERN ILLINOIS 19 UCF 45 West Virginia 13 PRESBYTERIAN 42 Stetson 7 VILLANOVA 56 Hampton 14 MONMOUTH 49 Stony Brook 21 North Dakota State 38 INDIANA STATE 7 CORNELL 30 Bucknell 20 Dartmouth 30 FORDHAM 13 GEORGETOWN 21 Colgate 17 ALBANY STATE 7 Tuskegee 3 MOREHOUSE 31 Lane 7 Bowie State 42 BLUEFIELD STATE 37 Johnson C. Smith 52 SHAW 0 VIRGINIA UNION 66 Lincoln University (PA) 21 UT Martin 37 GARDNER-WEBB 7 Penn 35 COLUMBIA 21 CHATTANOOGA 42 ETSU 38 Samford 24 VMI 22 WINSTON-SALEM STATE 42 Livingstone 10 ST. THOMAS (MN) 55 Valparaiso 17 South Dakota State 35 MURRAY STATE 14 Tennessee Tech 52 LINDENWOOD 28 South Dakota 17 UNI 14 TEXAS SOUTHERN 61 Virginia-Lynchburg 10 TOLEDO 45 Kent State 10 MOREHEAD STATE 23 Marist 21 Holy Cross 28 RICHMOND 22 Western Carolina 45 CITADEL 38 Kentucky Christian 35 CENTRAL STATE 27 VIRGINIA STATE 24 Elizabeth City State 20 Buffalo 28 MASSACHUSETTS 21 MONTANA 43 Sacred Heart 21 Troy 37 LOUISIANA-MONROE 14 NORTHWESTERN 19 Purdue 0 MISSISSIPPI VALLEY STATE 61 Lincoln (CA) University 10 MILES 27 Clark Atlanta 20 FORT VALLEY STATE 7 Savannah State 0 AIR FORCE 24 Wyoming 21 BOISE STATE 56 UNLV 31 NORTH TEXAS 55 UTSA 17 Ohio State 34 WISCONSIN 0 Coastal Carolina 45 APPALACHIAN STATE 37 JAMES MADISON 63 Old Dominion 27 MARSHALL 40 Texas State 37 (OT) Temple 49 CHARLOTTE 14 GEORGIA 43 Ole Miss 35 SMU 35 CLEMSON 24 INDIANA 38 Michigan State 13 BALL STATE 42 Akron 28 OHIO 48 Northern Illinois 21 Rhode Island 58 ALBANY 17 New Hampshire 24 CAMPBELL 10 WILLIAM & MARY 26 Elon 21 ARIZONA STATE 26 Texas Tech 22 UAB 31 Memphis 24 Charleston Southern 29 WESTERN ILLINOIS 24 LAMAR 23 UT Rio Grande Valley 21 FLORIDA A&M 33 Alcorn State 28 FLORIDA 23 Mississippi State 21 Southern Miss 22 LOUISIANA 10 SOUTHEASTERN LOUISIANA 49 Northwestern State 0 Prairie View A&M 24 SOUTHERN UNIVERSITY 3 Central Connecticut State 24 WAGNER 17
