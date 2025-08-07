LIVE TV
Bahumulya Kumar Singh, aged 26, is contesting the 2025 Bihar Legislative Assembly Elections from Harnaut (Nalanda) as a candidate of the Prabal Bharat Party. He is a graduate, having completed 12th from MBH College, Patuana, Bihar Sharif under Magadh University in 2015. Professionally, he works as a property consultant. His declared assets total ₹14.09 lakh, while his liabilities amount to ₹4.04 lakh. He is a registered voter in the Harnaut (Bihar) constituency, listed at Serial No. 225 in Part No. 169. Young and aspiring, Singh brings a fresh perspective to Bihar’s political landscape.

Published By: Tushar Tyagi
Published: August 7, 2025 11:13:00 IST

Candidate Name Bahumulya Kumar Singh
Assets and Liabilities Assets & Liabilities
Assets: Rs 14,09,637 ~14 Lacs+
Liabilities: Rs 4,04,900 ~4 Lacs+
Educational Details Educational Details
Category: Graduate
12th Pass from MBH College, Patuana, Bihar Shariff, Nalanda Magadh University in 2015
Residence HARNAUT (NALANDA)
Party Prabal Bharat Party
Relation
Age 26
Voter Info Harnaut (Bihar) constituency, at Serial no 225 in Part no 169
Self Profession Property Consultant
Spouse Profession Home Maker
Tags: Bahumulya Kumar SinghBihar Election 2025Bihar Elections

