160
|Candidate Name
|Bahumulya Kumar Singh
|Assets and Liabilities
Assets: Rs 14,09,637 ~14 Lacs+
Liabilities: Rs 4,04,900 ~4 Lacs+
|Educational Details
Category: Graduate
12th Pass from MBH College, Patuana, Bihar Shariff, Nalanda Magadh University in 2015
|Name
|BAHUMULYA KUMAR SINGH
|Residence
|HARNAUT (NALANDA)
|Party
|Prabal Bharat Party
|Relation
|Age
|26
|Voter Info
|Harnaut (Bihar) constituency, at Serial no 225 in Part no 169
|Self Profession
|Property Consultant
|Spouse Profession
|Home Maker