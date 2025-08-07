LIVE TV
Home > Elections > Bihar Elections > Balkrishn Raj Choudhary

Balkrishn Raj Choudhary, aged 57, is representing Apna Adhikar Party as a candidate from Raniganj (SC) in Araria district for the Bihar Assembly Elections 2025. He holds a Postgraduate degree (M.A.) from L.N. Mithila University and a Bachelor of Law (LL.B.) from MBT College, Purnia. Choudhary is a businessman by profession. He has declared total assets worth ₹88,10,000 (~88 Lacs) and liabilities of ₹24,00,000 (~24 Lacs). He is registered as a voter in Constituency No. 47 Raniganj, at Serial No. 1106 in Part No. 136. His mix of legal education and business experience supports his platform focused on rights and development.

Published By: Tushar Tyagi
Published: August 7, 2025 16:30:00 IST

Candidate Name Balkrishn Raj Choudhary
Assets and Liabilities Assets & Liabilities
Assets: Rs 88,10,000 ~88 Lacs+
Liabilities: Rs 24,00,000 ~24 Lacs+
Educational Details Educational Details
Category: Post Graduate
M.A. Pass From L. N. Mithila University , L.L.B.Pass From L.L.B , M.B.T. College Purnia
Name BALKRISHN RAJ CHOUDHARY
Residence RANIGANJ (SC) (ARARIA)
Party Apna Adhikar Party
Relation
Age 57
Voter Info 47- Raniganj (Bihar) constituency, at Serial no 1106 in Part no 136
Self Profession Business
Spouse Profession Nil
Tags: Balkrishn Raj ChoudharyBihar Election 2025Bihar Elections

