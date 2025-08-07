65
|Candidate Name
|Balkrishn Raj Choudhary
|Assets and Liabilities
Assets: Rs 88,10,000 ~88 Lacs+
Liabilities: Rs 24,00,000 ~24 Lacs+
|Educational Details
Category: Post Graduate
M.A. Pass From L. N. Mithila University , L.L.B.Pass From L.L.B , M.B.T. College Purnia
|Name
|BALKRISHN RAJ CHOUDHARY
|Residence
|RANIGANJ (SC) (ARARIA)
|Party
|Apna Adhikar Party
|Relation
|Age
|57
|Voter Info
|47- Raniganj (Bihar) constituency, at Serial no 1106 in Part no 136
|Self Profession
|Business
|Spouse Profession
|Nil