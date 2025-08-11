61
|Candidate Name
|Bhaskar Kumar Mishra
|Assets and Liabilities
Assets: Rs 89,08,000 ~89 Lacs+
Liabilities: Rs 6,00,000 ~6 Lacs+
|Educational Details
Category: Graduate
Graduate (Commerce) From Delhi University Year 2006
|Name
|BHASKAR KUMAR MISHRA
|Residence
|CHHATAPUR (SUPAUL)
|Party
|The Plurals Party
|Relation
|Age
|33
|Voter Info
|41 Nirmali (Bihar) constituency, at Serial no 152 in Part no 181
|Self Profession
|Agriculture
|Spouse Profession
|House Wife