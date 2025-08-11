LIVE TV
Bhaskar Kumar Mishra

Bhaskar Kumar Mishra, aged 33, is contesting from Nirmali (Supaul) as a The Plurals Party candidate in the Bihar Assembly Elections 2025. He is a commerce graduate from Delhi University (2006). His voter record is listed in 41 Nirmali constituency, Serial No. 152, Part No. 181. He has declared assets worth ₹89,08,000 (~₹89 lakh) and liabilities of ₹6,00,000 (~₹6 lakh). Professionally, he is engaged in agriculture.

Published: August 11, 2025 15:07:00 IST

Candidate Name Bhaskar Kumar Mishra
Assets and Liabilities Assets & Liabilities
Assets: Rs 89,08,000 ~89 Lacs+
Liabilities: Rs 6,00,000 ~6 Lacs+
Educational Details Educational Details
Category: Graduate
Graduate (Commerce) From Delhi University Year 2006
Name BHASKAR KUMAR MISHRA
Residence CHHATAPUR (SUPAUL)
Party The Plurals Party
Relation
Age 33
Voter Info 41 Nirmali (Bihar) constituency, at Serial no 152 in Part no 181
Self Profession Agriculture
Spouse Profession House Wife
