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Home > Entertainment News > Dhurandhar 2 Star Sara Arjun’s Old Video Goes Viral: Calls Alia Bhatt and Deepika Padukone Her ‘Inspiration’, Says ‘I Want To Be Myself’

Dhurandhar 2 Star Sara Arjun’s Old Video Goes Viral: Calls Alia Bhatt and Deepika Padukone Her ‘Inspiration’, Says ‘I Want To Be Myself’

A 9-year-old video of Dhurandhar 2 star Sara Arjun has gone viral, where she calls Alia Bhatt and Deepika Padukone her inspiration while expressing her desire to carve her own identity.

Dhurandhar 2 Star Sara Arjun’s Old Video Goes Viral: Calls Alia Bhatt and Deepika Padukone Her ‘Inspiration’, Says ‘I Want To Be Myself’
Dhurandhar 2 Star Sara Arjun’s Old Video Goes Viral: Calls Alia Bhatt and Deepika Padukone Her ‘Inspiration’, Says ‘I Want To Be Myself’

Published By: Harshita Gothi
Published: April 28, 2026 16:45:45 IST

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Dhurandhar 2 Star Sara Arjun’s Old Video Goes Viral: Calls Alia Bhatt and Deepika Padukone Her ‘Inspiration’, Says ‘I Want To Be Myself’
A resurfaced childhood video of rising star Sara Arjun is currently making waves on social media. The video shows her youthful dedication to Bollywood legends Alia Bhatt and Deepika Padukone. The clip from nine years ago has gained worldwide popularity after the young actor achieved success with her roles in Dhurandhar.
In the now-trending video, a young Sara is seen confidently sharing her thoughts when asked about her role models. She says, “I love the way Alia Bhatt looks and acts, and I really love Alia Bhatt and Deepika Padukone.” The fact that she can think clearly at a young age is her most impressive characteristic. She admires both actresses but sees them as her role models.
 
I adore them because they inspire me. She said, “I want to become Sara Arjun. The statement she made in the clip has created a strong connection with online fans.

Viral Video Wins Hearts Online

The video has rapidly spread across multiple platforms because viewers are praising Sara for her self-assurance and unique personality. Many fans have pointed out how her words reflect maturity beyond her years, especially her emphasis on building her own identity rather than imitating others.
 
Her admiration for Alia Bhatt and Deepika Padukone also highlights the impact both actresses have had on the younger generation, inspiring aspiring performers across the country.

Sara Arjun’s Rising Career

Sara Arjun has been steadily gaining recognition in the film industry, particularly through her recent work in Dhurandhar and its sequel Dhurandhar 2. Her performances have been widely appreciated, which positions her as one of the promising young talents in Bollywood.
 
The actress used social media to share her emotional gratitude towards the film team who worked on the movie. She praised director Aditya Dhar and acknowledged the collective effort of the cast and crew, calling them the “unsung heroes” of the project.

A Glimpse Into Her Mindset

The resurfaced clip shows Sara’s increasing fame while it shows her authentic character. She showed her unique personality from childhood when she chose to follow her own path instead of copying others.
 
The viral moment from her career progression has deepened her relationship with fans who now recognize her as both an accomplished actress and a person who understands her professional identity.
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