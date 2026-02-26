LIVE TV
March 2026 Holiday Calendar India: Full List of Festivals, Long Weekends, Bank Holidays & School Closings

March 2026 Holiday Calendar India: Full List of Festivals, Long Weekends, Bank Holidays & School Closings

Check the complete March 2026 holiday calendar in India, including Holi, Eid-ul-Fitr, Ram Navami, Mahavir Jayanti, bank holidays, and long weekend opportunities.

March 2026 Holiday Calendar India: Full List of Festivals, Long Weekends, Bank Holidays & School Closings
March 2026 Holiday Calendar India: Full List of Festivals, Long Weekends, Bank Holidays & School Closings

Published By: Vanshika Ahuja
Published: February 26, 2026 17:44:07 IST

March 2026 Holiday Calendar India: Full List of Festivals, Long Weekends, Bank Holidays & School Closings

Holidays in March 2026 

March is one of the most festive months of the year, marking the arrival of spring and several religious celebrations across India.

National Holidays in March 2026

4 March (Wed)- Holi
21 March (Sat)- Eid-ul-Fitr (moon sighting based)
26 March (Thu)- Ram Navami
31 March (Tue)- Mahavir Jayanti

Festivals in March 2026

3 March- Holika Dahan (Chhoti Holi)

19 March- Ugadi / Gudi Padwa / Cheti Chand (regional new year)

20 March- Jamat-ul-Vida (restricted holiday)

Holi will be celebrated on 4 March 2026, with Holika Dahan on 3 March.

Ramadan & Eid Break in March 2026 

20 March- Jamat-ul-Vida (last Friday of Ramadan)

21 March- Eid-ul-Fitr (end of Ramadan)

Bank Holidays (All India) in March 2026

4 March- Holi

14 March- Second Saturday

21 March- Eid-ul-Fitr

28 March- Fourth Saturday

Long Weekend Opportunities 

Holi break

4 Mar (Wed) → take 6 Mar leave → long break

Ram Navami break

26 Mar (Thu) → take 27 Mar leave → long weekend 

Eid Long Weekend 

19–22 March possible extended break

School Holidays in March 2026 

Many schools in UP & North India close around Holi period.

Some areas may give 2–4 days holidays depending on local decisions.

Special Events & Cultural Highlights in March 2026

International Film Festival Delhi- 25–31 March 2026

Delhi will host its first international film festival featuring global cinema and cultural programs.

Disclaimer:
Holiday dates may vary depending on state government notifications, local authorities, and institutional policies. Islamic holidays such as Eid-ul-Fitr are subject to moon sighting and may shift by a day. School closures and regional observances can differ by district and organization. Readers are advised to verify dates with official government circulars, banks, schools, or employers before making travel or leave plans.

First published on: Feb 26, 2026 5:44 PM IST
March 2026 Holiday Calendar India: Full List of Festivals, Long Weekends, Bank Holidays & School Closings

QUICK LINKS