March 2026 Holiday Calendar India: Full List of Festivals, Long Weekends, Bank Holidays & School Closings

Holidays in March 2026
March is one of the most festive months of the year, marking the arrival of spring and several religious celebrations across India.
National Holidays in March 2026
4 March (Wed)- Holi
21 March (Sat)- Eid-ul-Fitr (moon sighting based)
26 March (Thu)- Ram Navami
31 March (Tue)- Mahavir Jayanti
Festivals in March 2026
3 March- Holika Dahan (Chhoti Holi)
19 March- Ugadi / Gudi Padwa / Cheti Chand (regional new year)
20 March- Jamat-ul-Vida (restricted holiday)
Holi will be celebrated on 4 March 2026, with Holika Dahan on 3 March.
Ramadan & Eid Break in March 2026
20 March- Jamat-ul-Vida (last Friday of Ramadan)
21 March- Eid-ul-Fitr (end of Ramadan)
Bank Holidays (All India) in March 2026
4 March- Holi
14 March- Second Saturday
21 March- Eid-ul-Fitr
28 March- Fourth Saturday
Long Weekend Opportunities
Holi break
4 Mar (Wed) → take 6 Mar leave → long break
Ram Navami break
26 Mar (Thu) → take 27 Mar leave → long weekend
Eid Long Weekend
19–22 March possible extended break
School Holidays in March 2026
Many schools in UP & North India close around Holi period.
Some areas may give 2–4 days holidays depending on local decisions.
Special Events & Cultural Highlights in March 2026
International Film Festival Delhi- 25–31 March 2026
Delhi will host its first international film festival featuring global cinema and cultural programs.
