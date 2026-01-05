LIVE TV
Delhi vs Railways, Vijay Hazare Trophy: Will Virat Kohli Feature in the January 6 Group D Clash?

Delhi vs Railways, Vijay Hazare Trophy: Will Virat Kohli Feature in the January 6 Group D Clash?

Virat Kohli. (Photo Credits: X)
Virat Kohli. (Photo Credits: X)

Published: January 5, 2026 14:54:37 IST

Virat Kohli is likely to be back in action against Railways in the Vijay Hazare Trophy fixture scheduled for January 6 in Bengaluru. The right-handed batter played a couple of matches earlier for Delhi where he scored a hundred against Andhra and a quick-fire half-century against Gujarat. 

Initially, Kohli had made himself available to play two games but is likely to return to play another match. 

When Is the Vijay Hazare Trophy Delhi vs Railways Match?

The Vijay Hazare Trophy Delhi vs Railways Match is scheduled for Wednesday (January 6). 

Where Will the Vijay Hazare Trophy Delhi vs Railways Match Take Place?

The Vijay Hazare Trophy Delhi vs Railways Match match will be played in KSCA Cricket (2) Ground, Alur.

When Will The Vijay Hazare Trophy Delhi vs Railways Match start?

All the Vijay Hazare Trophy matches begin at 9AM (IST).





How Can I Watch Vijay Hazare Trophy Delhi vs Railways Match?

The Vijay Hazare Trophy Delhi vs Railways match will not be telecast. 

SQUADS:

Delhi Squad: Sarthak Ranjan, Priyansh Arya, Nitish Rana, Rishabh Pant(w/c), Ayush Badoni, Tejasvi Dahiya, Harsh Tyagi, Harshit Rana, Ishant Sharma, Prince Yadav, Navdeep Saini, Anuj Rawat, Virat Kohli, Simarjeet Singh, Vaibhav Kandpal, Hrithik Shokeen, Yash Dhull, Rohan Rana, Divij Mehra, Arpit Rana, Ayush Doseja

Railways Squad: Ansh Yadav, Pratham Singh, Sahab Yuvraj, Upendra Yadav(w), Ravi Singh, Raj Choudhary, Ashutosh Sharma, Zubair Ali khan, Karn Sharma(c), Kunal Yadav, Rahul Sharma, Kush Marathe, Adarsh Singh, Akash Pandey, Suraj Ahuja, Mohammad Saif

First published on: Jan 5, 2026 2:54 PM IST
QUICK LINKS