IPL 2026 Points Table: Latest Standings on 29 March As MI Beat KKR— MI, KKR, RCB, SRH, CSK, PBKS, RR, GT, LSG, DC

IPL 2026 Points Table: The Indian Premier League tournament is in full swing with ten teams- Royal Challengers Bengaluru (RCB), Chennai Super Kings (CSK), Mumbai Indians (MI), Kolkata Knight Riders (KKR), Sunrisers Hyderabad (SRH), Rajasthan Royals (RR), Punjab Kings (PBKS), Gujarat Titans (GT), Lucknow Super Giants (LSG), and Delhi Capitals (DC)- competing in an exciting contest that includes the best cricketing talents in India and around the world.

Mumbai Indians pulled off an impressive chase to beat Kolkata Knight Riders by six wickets, successfully hunting down a massive 220-run target. KKR posted 220/4, led by fine fifties from Ajinkya Rahane (67) and Angkrish Raghuvanshi (51), with Rinku Singh adding late runs. In response, MI dominated the chase through a superb opening stand, as Rohit Sharma (78) and Ryan Rickelton (80) put them firmly in control. Hardik Pandya and Tilak Varma then finished the job, sealing the win comfortably.

IPL 2026 Points Table

The format of the group has been reversed to resemble that of the 2023 IPL. Each team plays once against the teams in their group and twice against the teams in the other group. After the group stage, the top four teams, based on aggregate points, would qualify for the playoffs. At this stage, the top two teams compete against each other in a match referred to as the “Qualifier 1.” The other two teams also compete against each other in a match referred to as the “Eliminator.” The winner of the Qualifier 1 match qualifies for the final match, whereas the losing team gets a second chance to qualify for the final match by competing against the winning team of the Eliminator match in a match referred to as the “Qualifier 2.” The winner of the Qualifier 2 match qualifies for the final match. Teams are divided into groups based on the number of titles won by the teams. As of now, RCB is at the top of the table, MI take the second spot and KKR, SRH occupy the last two places.

Rank Team P W L NR Pts NRR 1 RCB 1 1 0 0 2 +2.907 2 MI 1 1 0 0 2 +0.687 3 LSG 0 0 0 0 0 0.000 4 DC 0 0 0 0 0 0.000 5 PBKS 0 0 0 0 0 0.000 6 CSK 0 0 0 0 0 0.000 7 RR 0 0 0 0 0 0.000 8 GT 0 0 0 0 0 0.000 9 KKR 1 0 1 0 0 -0.687 10 SRH 1 0 1 0 0 -2.907

** Points Table updated after MI vs KKR, IPL 2026 Match.

IPL 2026 Schedule (League Stage)

Date Match Time (IST) Venue Mar 28, Sat RCB vs SRH 7:30 PM Bengaluru Mar 29, Sun MI vs KKR 7:30 PM Mumbai Mar 30, Mon RR vs CSK 7:30 PM Guwahati Mar 31, Tue PBKS vs GT 7:30 PM Mullanpur Apr 01, Wed LSG vs DC 7:30 PM Lucknow Apr 02, Thu KKR vs SRH 7:30 PM Kolkata Apr 03, Fri CSK vs PBKS 7:30 PM Chennai Apr 04, Sat DC vs MI 3:30 PM Delhi Apr 04, Sat GT vs RR 7:30 PM Ahmedabad Apr 05, Sun SRH vs LSG 3:30 PM Hyderabad Apr 05, Sun RCB vs CSK 7:30 PM Bengaluru Apr 06, Mon KKR vs PBKS 7:30 PM Kolkata Apr 07, Tue RR vs MI 7:30 PM Guwahati Apr 08, Wed DC vs GT 7:30 PM Delhi Apr 09, Thu KKR vs LSG 7:30 PM Kolkata Apr 10, Fri RR vs RCB 7:30 PM Guwahati Apr 11, Sat PBKS vs SRH 3:30 PM Mullanpur Apr 11, Sat CSK vs DC 7:30 PM Chennai Apr 12, Sun LSG vs GT 3:30 PM Lucknow Apr 12, Sun MI vs RCB 7:30 PM Mumbai Apr 13, Mon SRH vs RR 7:30 PM Hyderabad Apr 14, Tue CSK vs KKR 7:30 PM Chennai Apr 15, Wed RCB vs LSG 7:30 PM Bengaluru Apr 16, Thu MI vs PBKS 7:30 PM Mumbai Apr 17, Fri GT vs KKR 7:30 PM Ahmedabad Apr 18, Sat RCB vs DC 3:30 PM Bengaluru Apr 18, Sat SRH vs CSK 7:30 PM Hyderabad Apr 19, Sun KKR vs RR 3:30 PM Kolkata Apr 19, Sun PBKS vs LSG 7:30 PM Mullanpur Apr 20, Mon GT vs MI 7:30 PM Ahmedabad Apr 21, Tue SRH vs DC 7:30 PM Hyderabad Apr 22, Wed LSG vs RR 7:30 PM Lucknow Apr 23, Thu MI vs CSK 7:30 PM Mumbai Apr 24, Fri RCB vs GT 7:30 PM Bengaluru Apr 25, Sat DC vs PBKS 3:30 PM Delhi Apr 25, Sat RR vs SRH 7:30 PM Jaipur Apr 26, Sun GT vs CSK 3:30 PM Ahmedabad Apr 26, Sun LSG vs KKR 7:30 PM Lucknow Apr 27, Mon DC vs RCB 7:30 PM Delhi Apr 28, Tue PBKS vs RR 7:30 PM Mullanpur Apr 29, Wed MI vs SRH 7:30 PM Mumbai Apr 30, Thu GT vs RCB 7:30 PM Ahmedabad May 01, Fri RR vs DC 7:30 PM Jaipur May 02, Sat CSK vs MI 7:30 PM Chennai May 03, Sun SRH vs KKR 3:30 PM Hyderabad May 03, Sun GT vs PBKS 7:30 PM Ahmedabad May 04, Mon MI vs LSG 7:30 PM Mumbai May 05, Tue DC vs CSK 7:30 PM Delhi May 06, Wed SRH vs PBKS 7:30 PM Hyderabad May 07, Thu LSG vs RCB 7:30 PM Lucknow May 08, Fri DC vs KKR 7:30 PM Delhi May 09, Sat RR vs GT 7:30 PM Jaipur May 10, Sun CSK vs LSG 3:30 PM Chennai May 10, Sun RCB vs MI 7:30 PM Raipur May 11, Mon PBKS vs DC 7:30 PM Dharamsala May 12, Tue GT vs SRH 7:30 PM Ahmedabad May 13, Wed RCB vs KKR 7:30 PM Raipur May 14, Thu PBKS vs MI 7:30 PM Dharamsala May 15, Fri LSG vs CSK 7:30 PM Lucknow May 16, Sat KKR vs GT 7:30 PM Kolkata May 17, Sun PBKS vs RCB 3:30 PM Dharamsala May 17, Sun DC vs RR 7:30 PM Delhi May 18, Mon CSK vs SRH 7:30 PM Chennai May 19, Tue RR vs LSG 7:30 PM Jaipur May 20, Wed KKR vs MI 7:30 PM Kolkata May 21, Thu CSK vs GT 7:30 PM Chennai May 22, Fri SRH vs RCB 7:30 PM Hyderabad May 23, Sat LSG vs PBKS 7:30 PM Lucknow May 24, Sun MI vs RR 3:30 PM Mumbai May 24, Sun KKR vs DC 7:30 PM Kolkata

IPL 2026 Live Streaming Details

Telecast on Star Sports Network

Streaming available on JioHotstar app and website

IPL 2026 Full Squads

Mumbai Indians: Hardik Pandya, Rohit Sharma, Suryakumar Yadav, Tilak Varma, Ryan Rickleton, Robin Minz, Raj Bawa, Raghu Sharma, Mitchell Santner, Corbin Bosch, Naman Dhir, Jasprit Bumrah, Trent Boult, Allah Ghafanzar, Ashwani Kumar, Deepak Chahar, Will Jacks, Sherfane Rutherford, Mayank Markande, Shardul Thakur, Quinton de Kock, Danish Malewar, Mohammad Izhar, Atharva Ankolekar, Mayank Rawat.

Royal Challengers Bengaluru: Rajat Patidar (c), Virat Kohli, Devdutt Padikkal, Phil Salt, Jitesh Sharma, Krunal Pandya, Swapnil Singh, Tim David, Romario Shepherd, Jacob Bethell, Josh Hazlewood, Yash Dayal, Bhuvneshwar Kumar, Nuwan Thushara, Rasikh Salam, Abhinandan Singh, Suyash Sharma, Venkatesh Iyer, Jacob Duffy, Satvik Deswal, Mangesh Yadav, Jordan Cox, Vicky Ostwal, Vihaan Malhotra, Kanishk Chouhan.

Chennai Super Kings: Ruturaj Gaikwad (c), Ayush Mhatre, M.S. Dhoni, Sanju Samson, Dewald Brevis, Urvil Patel, Shivam Dube, Jamie Overton, Ramakrishna Ghosh, Noor Ahmad, Khaleel Ahmed, Anshul Kamboj, Gurjapneet Singh, Shreyas Gopal, Mukesh Choudhary, Nathan Ellis, Akeal Hosein, Prashant Veer, Kartik Sharma, Matthew Short, Aman Khan, Sarfaraz Khan, Matt Henry, Rahul Chahar, Zak Foulkes.

Kolkata Knight Riders: Ajinkya Rahane, Angkrish Raghuvanshi, Anukul Roy, Harshit Rana, Manish Pandey, Ramandeep Singh, Rinku Singh, Rovman Powell, Sunil Narine, Umran Malik, Vaibhav Arora, Varun Chakaravarthy, Cameron Green, Finn Allen, Matheesha Pathirana, Tejasvi Singh, Kartik Tyagi, Prashant Solanki, Rahul Tripathi, Tim Seifert, Sarthak Ranjan, Daksh Kamra, Rachin Ravindra, Akash Deep, Blessing Muzarabani.

Sunrisers Hyderabad: Pat Cummins (c), Travis Head, Abhishek Sharma, Aniket Verma, R. Smaran, Ishan Kishan, Heinrich Klaasen, Nitish Kumar Reddy, Harsh Dubey, Kamindu Mendis, Harshal Patel, Brydon Carse, Jaydev Unadkat, Eshan Malinga, Zeeshan Ansari, Shivang Kumar, Salil Arora, Sakib Hussain, Onkar Tarmale, Amit Kumar, Praful Hinge, Krains Fuletra, Liam Livingstone, Shivam Mavi, Jack Edwards.

Delhi Capitals: Nitish Rana, Abishek Porel, Ajay Mandal, Ashutosh Sharma, Axar Patel, Dushmantha Chameera, Karun Nair, KL Rahul, Kuldeep Yadav, Madhav Tiwari, Mitchell Starc, Sameer Rizvi, T Natarajan, Tripurana Vijay, Tristan Stubbs, Vipraj Nigam, David Miller, Ben Duckett, Auqib Nabi, Pathum Nissanka, Lungi Ngidi, Sahil Parakh, Prithvi Shaw, Kyle Jamieson.

Punjab Kings: Prabhsimran Singh, Priyansh Arya, Shreyas Iyer, Shashank Singh, Nehal Wadhera, Marcus Stoinis, Azmatullah Omarzai, Marco Jansen, Harpreet Brar, Yuzvendra Chahal, Arshdeep Singh, Musheer Khan, Pyala Avinash, Harnoor Pannu, Suryansh Shedge, Mitchell Owen, Xavier Bartlett, Lockie Ferguson, Vyshak Vijaykumar, Yash Thakur, Vishnu Vinod, Cooper Connolly, Ben Dwarshuis, Pravin Dubey, Vishal Nishad.

Gujarat Titans: Shubman Gill (c), Sai Sudharsan, Kumar Kushagra, Anuj Rawat, Jos Buttler, Nishant Sindhu, Washington Sundar, Glenn Phillips, Arshad Khan, Shahrukh Khan, Rahul Tewatia, Kagiso Rabada, Mohammed Siraj, Prasidh Krishna, Ishant Sharma, Gurnoor Singh Brar, Rashid Khan, Manav Suthar, Sai Kishore, Jayant Yadav, Ashok Sharma, Jason Holder, Tom Banton, Prithvi Raj Yarra, Luke Wood.

Rajasthan Royals: Ravindra Jadeja, Sam Curran, Donovan Ferreira, Sandeep Sharma, Shubham Dubey, Vaibhav Suryavanshi, Lhuan-Dre Pretorius, Shimron Hetmyer, Yashasvi Jaiswal, Dhruv Jurel, Riyan Parag, Yudhvir Singh Charak, Jofra Archer, Tushar Deshpande, Kwena Maphaka, Nandre Burger, Ravi Bishnoi, Sushant Mishra, Yash Raj Punja, Vignesh Puthur, Ravi Singh, Aman Rao, Brijesh Sharma, Adam Milne, Kuldeep Sen.

Lucknow Super Giants: Rishabh Pant (c), Abdul Samad, Ayush Badoni, Aiden Markram, Matthew Breetzke, Himmat Singh, Nicholas Pooran, Mitchell Marsh, Shahbaz Ahmed, Arshin Kulkarni, Mayank Yadav, Avesh Khan, Mohsin Khan, Manimaran Siddharth, Digvesh Rathi, Prince Yadav, Akash Singh, Mohammed Shami, Arjun Tendulkar, Wanindu Hasaranga, Anrich Nortje, Mukul Choudhary, Naman Tiwari, Akshat Raghuwanshi, Josh Inglis.

