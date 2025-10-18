Rune, Ruud fight back to reach Stockholm semis

VIDEO SHOWS: HIGHLIGHTS FROM ATP250 NORDIC OPEN QUARTER-FINALS WITH WINS FOR HOLGER RUNE, CASPER RUUD AND UGO HUMBERT RESENDING WITH COMPLETE SCRIPT SHOWS: STOCKHOLM, SWEDEN (OCTOBER 17, 2025) (APT MEDIA/IMG – See restrictions) HOLGER RUNE V TOMAS MARTIN ETCHEVERRY FIRST SET 1. SET POINT – RUNE GOES WIDE WITH A FOREHAND, ETCHEVERRY TAKES TIEBREAK 7-4 SECOND SET 2. RUNE BREAKS SERVE WITH A BACKHAND THIRD SET 3. RUNE RECEIVING TREATMENT FROM PHYSIO ON HIS THIGH 4. RALLY ENDS WITH A RUNE BACKHAND VOLLEY PAST ETCHEVERRY 5. MATCH POINT – RALLY ENDS WITH RUNE HITTING A CROSSCOURT FOREHAND TO WIN 6(4)-7 6-3 6-4 6. PLAYERS SHAKING HANDS, SHAKING HANDS WITH UMPIRE 7. RUNE CELEBRATING SEBASTIAN KORDA V CASPER RUUD FIRST SET 8. SET POINT – KORDA WITH A FOREHAND WINNER TO EDGE TIEBREAK 7-5 SECOND SET 9. SET POINT – RUUD HITS A FOREHAND WINNER TO TAKE SET 6-4 THIRD SET 10. RUUD GUIDES A FOREHAND WINNER DOWN THE LINE PAST KORDA 11. MATCH POINT – KORDA RETURNS A BACKHAND WIDE, 6(5)-7 6-4 6-4 12. PLAYERS SHAKING HANDS, SHAKING HANDS WITH UMPIRE 13. CROWD APPLAUDING 14. RUUD TAKING APPLAUSE UGO HUMBERT V LORENZO SONEGO SECOND SET 15. HUMBERT GETS TO A DROP SHOT AND HITS A FOREHAND WINNER THIRD SET 16. HUMBERT HITS A FOREHAND PAST SONEGO TO BREAK SERVE 17. MATCH POINT – SONEGO GOES WIDE WITH A FOREHAND, HUMBERT WINS 6(3)-7 6-0 6-3 18. PLAYERS SHAKING HANDS, SHAKING HANDS WITH UMPIRE STORY: Top seed Holger Rune battled back from a shaky start on Friday (October 17) to defeat Argentina's Tomas Martin Etcheverry 6-7(4) 6-3 6-4 and secure a spot in the Nordic Open semi-finals in Stockholm. The 22-year-old Dane struggled early on with 19 unforced errors in the first set alone and had to get his left thigh wrapped in the third but leaned on the strength of his serve, hitting 12 aces and winning 83% of first serve points (40/48). Rune, who lifted his second tour-level title in the Swedish capital in 2022, will face Frenchman Ugo Humbert in the semis after the fourth seed fought back to beat Italy’s Lorenzo Sonego 6-7(3) 6-0 6-3. Norway's Casper Ruud also had to come from behind to win his quarter-final. The second seed outlasted Sebastian Korda of the United States 6-7(5) 6-4 6-4 to book his spot in the last four of the ATP 250 event. (Production: Conal Quinn)
