LIVE TV
LIVE TV
TRENDING |
Duke of York Afghan Crickters Killed donald trump Gopichand Padalkar Controversy Gujarat Cabinet Test and T20 fusion Bengaluru Student Rape Virat Kohli Anushka Sharma Duke of York Afghan Crickters Killed donald trump Gopichand Padalkar Controversy Gujarat Cabinet Test and T20 fusion Bengaluru Student Rape Virat Kohli Anushka Sharma Duke of York Afghan Crickters Killed donald trump Gopichand Padalkar Controversy Gujarat Cabinet Test and T20 fusion Bengaluru Student Rape Virat Kohli Anushka Sharma Duke of York Afghan Crickters Killed donald trump Gopichand Padalkar Controversy Gujarat Cabinet Test and T20 fusion Bengaluru Student Rape Virat Kohli Anushka Sharma
LIVE TV
TRENDING |
Duke of York Afghan Crickters Killed donald trump Gopichand Padalkar Controversy Gujarat Cabinet Test and T20 fusion Bengaluru Student Rape Virat Kohli Anushka Sharma Duke of York Afghan Crickters Killed donald trump Gopichand Padalkar Controversy Gujarat Cabinet Test and T20 fusion Bengaluru Student Rape Virat Kohli Anushka Sharma Duke of York Afghan Crickters Killed donald trump Gopichand Padalkar Controversy Gujarat Cabinet Test and T20 fusion Bengaluru Student Rape Virat Kohli Anushka Sharma Duke of York Afghan Crickters Killed donald trump Gopichand Padalkar Controversy Gujarat Cabinet Test and T20 fusion Bengaluru Student Rape Virat Kohli Anushka Sharma
LIVE TV
Home > Sports > Rune, Ruud fight back to reach Stockholm semis

Rune, Ruud fight back to reach Stockholm semis

Rune, Ruud fight back to reach Stockholm semis

Written By: NewsX Syndication
Published: October 18, 2025 04:06:41 IST

Add NewsX As A Trusted Source

Rune, Ruud fight back to reach Stockholm semis

VIDEO SHOWS: HIGHLIGHTS FROM ATP250 NORDIC OPEN QUARTER-FINALS WITH WINS FOR HOLGER RUNE, CASPER RUUD AND UGO HUMBERT RESENDING WITH COMPLETE SCRIPT SHOWS: STOCKHOLM, SWEDEN (OCTOBER 17, 2025) (APT MEDIA/IMG – See restrictions) HOLGER RUNE V TOMAS MARTIN ETCHEVERRY FIRST SET 1. SET POINT – RUNE GOES WIDE WITH A FOREHAND, ETCHEVERRY TAKES TIEBREAK 7-4 SECOND SET 2. RUNE BREAKS SERVE WITH A BACKHAND THIRD SET 3. RUNE RECEIVING TREATMENT FROM PHYSIO ON HIS THIGH  4. RALLY ENDS WITH A RUNE BACKHAND VOLLEY PAST ETCHEVERRY 5. MATCH POINT – RALLY ENDS WITH RUNE HITTING A CROSSCOURT FOREHAND TO WIN 6(4)-7 6-3 6-4 6. PLAYERS SHAKING HANDS, SHAKING HANDS WITH UMPIRE 7. RUNE CELEBRATING SEBASTIAN KORDA V CASPER RUUD FIRST SET 8. SET POINT – KORDA WITH A FOREHAND WINNER TO EDGE TIEBREAK 7-5 SECOND SET 9. SET POINT – RUUD HITS A FOREHAND WINNER TO TAKE SET 6-4 THIRD SET 10. RUUD GUIDES A FOREHAND WINNER DOWN THE LINE PAST KORDA 11. MATCH POINT – KORDA RETURNS A BACKHAND WIDE, 6(5)-7 6-4 6-4 12. PLAYERS SHAKING HANDS, SHAKING HANDS WITH UMPIRE 13. CROWD APPLAUDING 14. RUUD TAKING APPLAUSE UGO HUMBERT V LORENZO SONEGO SECOND SET 15. HUMBERT GETS TO A DROP SHOT AND HITS A FOREHAND WINNER THIRD SET 16. HUMBERT HITS A FOREHAND PAST SONEGO TO BREAK SERVE 17. MATCH POINT – SONEGO GOES WIDE WITH A FOREHAND, HUMBERT WINS 6(3)-7 6-0 6-3 18. PLAYERS SHAKING HANDS, SHAKING HANDS WITH UMPIRE STORY: Top seed Holger Rune battled back from a shaky start on Friday (October 17) to defeat Argentina's Tomas Martin Etcheverry 6-7(4) 6-3 6-4 and secure a spot in the Nordic Open semi-finals in Stockholm. The 22-year-old Dane struggled early on with 19 unforced errors in the first set alone and had to get his left thigh wrapped in the third but leaned on the strength of his serve, hitting 12 aces and winning 83% of first serve points (40/48).  Rune, who lifted his second tour-level title in the Swedish capital in 2022, will face Frenchman Ugo Humbert in the semis after the fourth seed fought back to beat Italy’s Lorenzo Sonego 6-7(3) 6-0 6-3.  Norway's Casper Ruud also had to come from behind to win his quarter-final. The second seed outlasted Sebastian Korda of the United States 6-7(5) 6-4 6-4 to book his spot in the last four of the ATP 250 event.  (Production: Conal Quinn)

(The article has been published through a syndicated feed. Except for the headline, the content has been published verbatim. Liability lies with original publisher.)

First published on: Oct 18, 2025 4:06 AM IST
——————————————–
Read about our editorial guidelines and standards here.
————————————————–

Stay informed on all the latest news, breaking news updates, and check all the important headlines in India news, World News, Sports News and Entertainment News on NewsX. Follow Us on Facebook, Twitter.

RELATED News

Ogier narrowly leads Rovanpera in Central European Rally

Villa fans divided over decision to ban Maccabi Tel Aviv supporters

Villa fans divided over decision to ban Maccabi Tel Aviv supporters

Villa fans divided over decision to ban Maccabi Tel Aviv supporters

Ogier narrowly leads Rovanpera in Central European Rally

LATEST NEWS

Rune, Ruud fight back to reach Stockholm semis

Prince Andrew Gives Up ‘Duke of York’ Title Amid Criticism, Here’s Why

US stocks to be tested by Tesla, Netflix earnings and delayed CPI report

HPE forecasts fiscal 2026 profit below estimates, shares fall

Is Trump The Only Leader Who Stopped Wars? Fact Check

BRIEF-Weshop Holdings Ltd – Applies To List Class A Ordinary Shares On Nasdaq Under Symbol Wshp – SEC Filing

Aeroméxico, backers aim to raise $235 million in US IPO

Envoy Air targeted in Oracle-linked hacking campaign

Boeing can hike 737 MAX production to 42 planes per month, FAA says

BRIEF-Flexshopper receives delisting notification from Nasdaq

Rune, Ruud fight back to reach Stockholm semis

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

QUICK LINKS

Rune, Ruud fight back to reach Stockholm semis

Follow Us

Facebook Instagram Twitter Youtube

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Group Websites

Rune, Ruud fight back to reach Stockholm semis
Rune, Ruud fight back to reach Stockholm semis
Rune, Ruud fight back to reach Stockholm semis
Rune, Ruud fight back to reach Stockholm semis
QUICK LINKS