U19 World Cup 2026: Teams, Schedule, Venues And All You Need To Know

The U19 World Cup is set to begin on January 15. India will play the first match against USA in Bulawayo. As many 16 teams will feature in the tournament that will be held in Zimbabwe and Namibia. Australia are the defending champions of the U19 World Cup. They defeated India in the final of the 2024 edition.
ICC Men’s U19 World Cup 2026 Groups
Group A: India, Bangladesh, New Zealand, USA
Group B: Pakistan, England, Zimbabwe and Scotland
Group C: Australia, Sri Lanka, Ireland, Japan
Group D: South Africa, West Indies, Afghanistan, Tanzania
ICC Men’s U19 World Cup 2026 Squads
India: Ayush Mhatre (C), RS Ambrish, Kanishk Chouhan, D Deepesh, Mohamed Enaan, Aaron George, Abhigyan Kundu, Kishan Kumar Singh, Vihaan Malhotra, Udhav Mohan, Henil Patel, Khilan A Patel, Harvansh Singh, Vaibhav Sooryavanshi, Vedant Trivedi
Australia: Oliver Peake (C), Kasey Barton, Naden Cooray, Jayden Draper, Ben Gordon, Steven Hogan, Thomas Hogan, John James, Charles Lachmund, Will Malajczuk, Nitesh Samuel, Hayden Schiller, Aryan Sharma, William Byrom, Alex Lee Young
Ireland: Olly Riley (C), Reuben Wilson, Alex Armstrong, Callum Armstrong, Marko Bates, Sebastian Dijkstra, Thomas Ford, Samuel Haslett, Adam Leckey, Febin Manoj, Luke Murray, Robert O’Brien, Freddie Ogilby, James West, Bruce Whaley. Reserves: Peter le Roux, William Shields
USA: Utkarsh Srivastava (C), Adnit Jhamb, Shiv Shani, Nitish Sudini, Advaith Krishna, Sahir Bhatia, Arjun Mahesh, Amrinder Gill, Sabrish Prasad, Adit Kappa, Sahil Garg, Amogh Reddy Arepally, Ritvik Appidi, Rayaan Taj, Rishabh Shimpi.
England: Thomas Rew (C), Farhan Ahmed, Ralphie Albert, Will Bennison, Ben Dawkins, Caleb Falconer, Ali Farooq, Alex French, Alex Green, Luke Hands, Manny Lumsden, Ben Mayes, James Minto, Joe Moores, Sebastian Morgan
Pakistan: Farhan Yousaf (C), Usman Khan, Abdul Subhan, Ahmed Hussain, Ali Hasan Baloch, Ali Raza, Daniyal Ali Khan, Hamza Zahoor, Huzaifa Ahsan, Momin Qamar, Mohammad Sayyam, Mohammad Shayan, Niqab Shafiq, Sameer Minhas, Umar Zaib. Reserves: Abdul Qadir, Farhanullah, Hassan Khan, Ibtisam Azhar, Mohammad Huzaifa
Japan: Kazuma Kato-Stafford (C), Charles Hara-Hinze, Gabriel Hara-Hinze, Montgomery Hara-Hinze, Kaisei Kobayashi-Doggett, Timothy Moore, Skyler Nakayama-Cook, Ryuki Ozeki, Nihar Parmar, Nikhil Pol, Chihaya Sekine, Hugo Tani-Kelly, Sandev Aaryan Waduge, Kai Wall, Taylor WaughSri Lanka: Vimath Dinsara (C), Kavija Gamage, Dimantha Mahavithana, Viran Chamuditha, Dulnith Sigera, Chamika Heentigala, Adam Hilmy, Chamarindu Nethsara, Sethmika Seneviratne, Kugathas Mathulan, Rasith Nimsara, Vigneshwaran Akash, Jeewantha Sriram, Senuja Wekunagoda, Malintha Silva.
Bangladesh: Azizul Hakim Tamim (C), Zawad Abrar, Samiun Basir Ratul, Sheikh Parvez Jibon, Rizan Hossan, Shaharia Al Amin, Shadin Islam, Md Abdullah, Farid Hasan Faysal, Kalam Siddiki Aleen, Rifat Beg, Saad Islam Razin, Al Fahad, Shahriar Ahmed, Iqbal Hossain. Reserves: Abdur Rahim, Debashis Sarkar Deba, Rafi Uzzaman Rafi, Farhan Shahriar, Farzan Ahmed Alif, Sanjid Majumder, Md Sobuj
Afghanistan: Mahboob Khan (C), Khalid Ahmadzai, Osman Sadat, Faisal Khan, Uzairullah Niazai, Aziz Mia Khil, Nazif Amiri, Khatir Stanikzai, Nooristani, Abdul Aziz, Salam Khan, Wahid Zadran, Zaitullah Shaheen, Rohullah Arab, Hafieez Zadran. Reserves: Aqil Khan, Fahim Qasemi, Izat Noor
South Africa: Muhammad Bulbulia (C), JJ Basson, Daniel Bosman, Corne Botha, Paul James, Enathi Khitshini Tembalethu, Michael Kruiskamp, Adnaan Lagadien, Bayanda Majola, Armaan Manack, Bandile Mbatha, Lethabo Phahlamohlaka, Jason Rowles, Ntandoyenkosi Soni, Jorich van SchalkwykTanzania: Laksh Bakrania (C), Karim Kiseto, Hamza Ally, Khalidy Amiri, Abdulazak Mohamedi, Ayaan Shariff, Omary Ramadhani, Dylan Thakrar, Agustino Mwamele, Ally Hafidhi, Acrey Pascal (wk), Darpan Jobanputra, Mohammedi Simba, Raymond Francis, Alfred Daniel
West Indies: Joshua Dorne (C), Jewel Andrew, Shamar Apple, Shaquan Belle, Zachary Carter, Tanez Francis, R’jai Gittens, Vitel Lawes, Micah McKenzie, Matthew Miller, Isra-el Morton, Jakeem Pollard, Aadian Racha, Kunal Tilokani, Jonathan Van Lange. Reserves: Brendan Boodoo, Tyriek Bryan, Earsinho Fontaine, Deshawn James
New Zealand: Tom Jones (C), Marco Alpe, Hugo Bogue, Harry Burns, Mason Clarke, Jacob Cotter, Aryan Mann, Brandon Matzopoulos, Flynn Morey, Snehith Reddy, Callum Samson, Jaskaran Sandhu, Selwin Sanjay, Hunter Shore, Luke Harrison
Scotland: Thomas Knight (C), Finlay Carter, Max Chaplin, George Cutler, Rory Grant, Finlay Jones, Ollie Jones, Olly Pillinger, Ethan Ramsay, Theo Robinson, Manu Saraswat, Ram Sharma, Shreyas Tekale, Shlok Thaker, Jake Woodhouse
Zimbabwe: Simbarashe Mudzengerere (C), Kian Blignaut, Michael Blignaut, Leeroy Chiwaula, Tatenda Chimugoro, Brendon Senzere, Nathaniel Hlabangana, Takudzwa Makoni, Panashe Mazai, Webster Madhidhi, Shelton Mazvitorera, Kupakwashe Muradzi, Brandon Ndiweni, Dhruv Patel, Benny Zuze
ICC Men’s U19 World Cup 2026 Live Streaming and Telecast details
The matches of the U19 World Cup 2026 will be televised live on the Star Sports Network in India and Jio Hotstar will stream the matches online in India.
