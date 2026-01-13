LIVE TV
LIVE TV
TRENDING |
Ali Khan Iran protests crime news latest news Blinkit Army Chief Upendra Dwivedi dog bite cases china donald trump Ali Khan Iran protests crime news latest news Blinkit Army Chief Upendra Dwivedi dog bite cases china donald trump Ali Khan Iran protests crime news latest news Blinkit Army Chief Upendra Dwivedi dog bite cases china donald trump Ali Khan Iran protests crime news latest news Blinkit Army Chief Upendra Dwivedi dog bite cases china donald trump
LIVE TV
TRENDING |
Ali Khan Iran protests crime news latest news Blinkit Army Chief Upendra Dwivedi dog bite cases china donald trump Ali Khan Iran protests crime news latest news Blinkit Army Chief Upendra Dwivedi dog bite cases china donald trump Ali Khan Iran protests crime news latest news Blinkit Army Chief Upendra Dwivedi dog bite cases china donald trump Ali Khan Iran protests crime news latest news Blinkit Army Chief Upendra Dwivedi dog bite cases china donald trump
LIVE TV
Home > Sports > U19 World Cup 2026: Teams, Schedule, Venues And All You Need To Know

U19 World Cup 2026: Teams, Schedule, Venues And All You Need To Know

Each Super Six side will play two matches against oppositions making it through from the opposite group and finishing lower or in a different position.

Vaibhav Suryavanshi (Image Credit: ANI)
Vaibhav Suryavanshi (Image Credit: ANI)

Published By: Somya Kapoor
Published: January 13, 2026 18:41:36 IST

Add NewsX As A Trusted Source

U19 World Cup 2026: Teams, Schedule, Venues And All You Need To Know

You Might Be Interested In

The U19 World Cup is set to begin on January 15. India will play the first match against USA in Bulawayo. As many 16 teams will feature in the tournament that will be held in Zimbabwe and Namibia. Australia are the defending champions of the U19 World Cup. They defeated India in the final of the 2024 edition.

ICC Men’s U19 World Cup 2026 Groups

Group A: India, Bangladesh, New Zealand, USA

You Might Be Interested In

Group B: Pakistan, England, Zimbabwe and Scotland

Group C: Australia, Sri Lanka, Ireland, Japan

Group D: South Africa, West Indies, Afghanistan, Tanzania

ICC Men’s U19 World Cup 2026 Squads

India: Ayush Mhatre (C), RS Ambrish, Kanishk Chouhan, D Deepesh, Mohamed Enaan, Aaron George, Abhigyan Kundu, Kishan Kumar Singh, Vihaan Malhotra, Udhav Mohan, Henil Patel, Khilan A Patel, Harvansh Singh, Vaibhav Sooryavanshi, Vedant Trivedi

Australia: Oliver Peake (C), Kasey Barton, Naden Cooray, Jayden Draper, Ben Gordon, Steven Hogan, Thomas Hogan, John James, Charles Lachmund, Will Malajczuk, Nitesh Samuel, Hayden Schiller, Aryan Sharma, William Byrom, Alex Lee Young

Ireland: Olly Riley (C), Reuben Wilson, Alex Armstrong, Callum Armstrong, Marko Bates, Sebastian Dijkstra, Thomas Ford, Samuel Haslett, Adam Leckey, Febin Manoj, Luke Murray, Robert O’Brien, Freddie Ogilby, James West, Bruce Whaley. Reserves: Peter le Roux, William Shields

USA: Utkarsh Srivastava (C), Adnit Jhamb, Shiv Shani, Nitish Sudini, Advaith Krishna, Sahir Bhatia, Arjun Mahesh, Amrinder Gill, Sabrish Prasad, Adit Kappa, Sahil Garg, Amogh Reddy Arepally, Ritvik Appidi, Rayaan Taj, Rishabh Shimpi.

England: Thomas Rew (C), Farhan Ahmed, Ralphie Albert, Will Bennison, Ben Dawkins, Caleb Falconer, Ali Farooq, Alex French, Alex Green, Luke Hands, Manny Lumsden, Ben Mayes, James Minto, Joe Moores, Sebastian Morgan

Pakistan: Farhan Yousaf (C), Usman Khan, Abdul Subhan, Ahmed Hussain, Ali Hasan Baloch, Ali Raza, Daniyal Ali Khan, Hamza Zahoor, Huzaifa Ahsan, Momin Qamar, Mohammad Sayyam, Mohammad Shayan, Niqab Shafiq, Sameer Minhas, Umar Zaib. Reserves: Abdul Qadir, Farhanullah, Hassan Khan, Ibtisam Azhar, Mohammad Huzaifa

Japan: Kazuma Kato-Stafford (C), Charles Hara-Hinze, Gabriel Hara-Hinze, Montgomery Hara-Hinze, Kaisei Kobayashi-Doggett, Timothy Moore, Skyler Nakayama-Cook, Ryuki Ozeki, Nihar Parmar, Nikhil Pol, Chihaya Sekine, Hugo Tani-Kelly, Sandev Aaryan Waduge, Kai Wall, Taylor WaughSri Lanka: Vimath Dinsara (C), Kavija Gamage, Dimantha Mahavithana, Viran Chamuditha, Dulnith Sigera, Chamika Heentigala, Adam Hilmy, Chamarindu Nethsara, Sethmika Seneviratne, Kugathas Mathulan, Rasith Nimsara, Vigneshwaran Akash, Jeewantha Sriram, Senuja Wekunagoda, Malintha Silva.

Bangladesh: Azizul Hakim Tamim (C), Zawad Abrar, Samiun Basir Ratul, Sheikh Parvez Jibon, Rizan Hossan, Shaharia Al Amin, Shadin Islam, Md Abdullah, Farid Hasan Faysal, Kalam Siddiki Aleen, Rifat Beg, Saad Islam Razin, Al Fahad, Shahriar Ahmed, Iqbal Hossain. Reserves: Abdur Rahim, Debashis Sarkar Deba, Rafi Uzzaman Rafi, Farhan Shahriar, Farzan Ahmed Alif, Sanjid Majumder, Md Sobuj

Afghanistan: Mahboob Khan (C), Khalid Ahmadzai, Osman Sadat, Faisal Khan, Uzairullah Niazai, Aziz Mia Khil, Nazif Amiri, Khatir Stanikzai, Nooristani, Abdul Aziz, Salam Khan, Wahid Zadran, Zaitullah Shaheen, Rohullah Arab, Hafieez Zadran. Reserves: Aqil Khan, Fahim Qasemi, Izat Noor

South Africa: Muhammad Bulbulia (C), JJ Basson, Daniel Bosman, Corne Botha, Paul James, Enathi Khitshini Tembalethu, Michael Kruiskamp, Adnaan Lagadien, Bayanda Majola, Armaan Manack, Bandile Mbatha, Lethabo Phahlamohlaka, Jason Rowles, Ntandoyenkosi Soni, Jorich van SchalkwykTanzania: Laksh Bakrania (C), Karim Kiseto, Hamza Ally, Khalidy Amiri, Abdulazak Mohamedi, Ayaan Shariff, Omary Ramadhani, Dylan Thakrar, Agustino Mwamele, Ally Hafidhi, Acrey Pascal (wk), Darpan Jobanputra, Mohammedi Simba, Raymond Francis, Alfred Daniel

West Indies: Joshua Dorne (C), Jewel Andrew, Shamar Apple, Shaquan Belle, Zachary Carter, Tanez Francis, R’jai Gittens, Vitel Lawes, Micah McKenzie, Matthew Miller, Isra-el Morton, Jakeem Pollard, Aadian Racha, Kunal Tilokani, Jonathan Van Lange. Reserves: Brendan Boodoo, Tyriek Bryan, Earsinho Fontaine, Deshawn James

New Zealand: Tom Jones (C), Marco Alpe, Hugo Bogue, Harry Burns, Mason Clarke, Jacob Cotter, Aryan Mann, Brandon Matzopoulos, Flynn Morey, Snehith Reddy, Callum Samson, Jaskaran Sandhu, Selwin Sanjay, Hunter Shore, Luke Harrison

Scotland: Thomas Knight (C), Finlay Carter, Max Chaplin, George Cutler, Rory Grant, Finlay Jones, Ollie Jones, Olly Pillinger, Ethan Ramsay, Theo Robinson, Manu Saraswat, Ram Sharma, Shreyas Tekale, Shlok Thaker, Jake Woodhouse

Zimbabwe: Simbarashe Mudzengerere (C), Kian Blignaut, Michael Blignaut, Leeroy Chiwaula, Tatenda Chimugoro, Brendon Senzere, Nathaniel Hlabangana, Takudzwa Makoni, Panashe Mazai, Webster Madhidhi, Shelton Mazvitorera, Kupakwashe Muradzi, Brandon Ndiweni, Dhruv Patel, Benny Zuze

ICC Men’s U19 World Cup 2026 Live Streaming and Telecast details

The matches of the U19 World Cup 2026 will be televised live on the Star Sports Network in India and Jio Hotstar will stream the matches online in India.

Also Read: Who Is Ali Khan? Pakistan-Born US Cricketer’s India Visa Gets Denied Ahead Of T20 World Cup 2026, Shares BIG News While Enjoying KFC Meal

First published on: Jan 13, 2026 6:41 PM IST
——————————————–
Read about our editorial guidelines and standards here.
————————————————–

Stay informed on all the latest news, breaking news updates, and check all the important headlines in India news, World News, Sports News and Entertainment News on NewsX. Follow Us on Facebook, Twitter.

You Might Be Interested In
Tags: Ayush MhatreU19 World Cup 2026vaibhav suryavanshi

RELATED News

Why Are Loyal Football Fans Pulling Out Of 2026 World Cup? FIFA Gets Under Pressure As More Than 16,000 Tickets For 2026 World Cup Cancelled

Who Is Ali Khan? Pakistan-Born US Cricketer’s India Visa Gets Denied Ahead Of T20 World Cup 2026, Shares BIG News While Enjoying KFC Meal

India vs New Zealand 2nd ODI Live Streaming: When, Where And How To Watch The IND vs NZ Match LIVE

WPL 2026 Up Warriorz vs Delhi Capitals Live Streaming: When, Where & How To Watch UPW vs DC Match On TV And Online

Vijay Hazare Trophy: Venkatesh Iyer Falters As Punjab Thump Madhya Pradesh, Delhi Lose To Vidarbha In Quarter-Finals

LATEST NEWS

‘Will Wipe You Off The Face Of The Earth’: Shots Fired Outside Influencer Rohan Khatri’s ‘RK Fitness’ Gym In Delhi; Lawrence Bishnoi Gang Claim Sparks Police Probe

Inhouse: Brand Creator Strengthens Position as Event Branding Experts Across Gujarat

From a Mother’s Insight to a National Brand: Dr. Simran Mann Introduces HOPITS Kids Footwear

Rs 2 Crore Demand In 7 Days: Why Shahid Kapoor’s O Romeo Is Facing Legal Trouble Before Release? Hussain Ustara’s Daughter Seeks Ban For THIS Reason

U19 World Cup 2026: Teams, Schedule, Venues And All You Need To Know

BMC Election 2026: Full Schedule, Voting Day & Time, Results Date

What Is BRICS 2026 Theme and Logo? India Unveils ‘Lotus And Namaste’ Vision With ‘Greater Global Welfare’ Push

Indian Student Killed, Two Injured In Road Accident In Kazakhstan As Trip To Altai Mountains Turns Tragic

Aligarh Tragedy: AMU Hostel Turns Tragic as 20 Year Old Final Year Diploma Student Dies by Suicide, Probe On

Iran Finally Admits To 2000 Protest Deaths, While Opposition Claims More Than 12000 Killed: What’s The Truth?

U19 World Cup 2026: Teams, Schedule, Venues And All You Need To Know

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

QUICK LINKS

U19 World Cup 2026: Teams, Schedule, Venues And All You Need To Know

Follow Us

Facebook Instagram Twitter Youtube

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Group Websites

U19 World Cup 2026: Teams, Schedule, Venues And All You Need To Know
U19 World Cup 2026: Teams, Schedule, Venues And All You Need To Know
U19 World Cup 2026: Teams, Schedule, Venues And All You Need To Know
U19 World Cup 2026: Teams, Schedule, Venues And All You Need To Know

QUICK LINKS