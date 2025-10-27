ATP Tour Rankings

Oct 27 (OPTA) – Rankings from the ATP Tour singles Rank Points 1 Carlos Alcaraz (ESP) 11340 2 Jannik Sinner (ITA) 10500 3 Alexander Zverev (DEU) 6160 4 Taylor Fritz (USA) 4685 5 Novak Djokovic (SRB) 4580 6 Alex De Minaur (AUS) 3935 7 Ben Shelton (USA) 3820 8 Lorenzo Musetti (ITA) 3685 9 Casper Ruud (NOR) 3235 10 Felix Auger-Aliassime (CAN) 3195 11 Jack Draper (GBR) 3090 12 Holger Rune (DNK) 2990 13 Daniil Medvedev (RUS) 2810 14 Karen Khachanov (RUS) 2620 15 Alejandro Davidovich Fokina (ESP) 2585 16 Alexander Bublik (KAZ) 2520 17 Andrey Rublev (RUS) 2470 18 Jiri Lehecka (CZE) 2415 19 Jakub Mensik (CZE) 2196 20 Tommy Paul (USA) 2110 21 Francisco Cerundolo (ARG) 2085 22 Ugo Humbert (FRA) 2030 23 Flavio Cobolli (ITA) 1975 24 Denis Shapovalov (CAN) 1928 25 Tallon Griekspoor (NLD) 1655 26 Stefanos Tsitsipas (GRC) 1625 27 Luciano Darderi (ITA) 1624 28 Joao Fonseca (BRA) 1615 29 Arthur Rinderknech (FRA) 1590 30 Frances Tiafoe (USA) 1520 31 Cameron Norrie (GBR) 1483 32 Corentin Moutet (FRA) 1473 33 Brandon Nakashima (USA) 1470 34 Tomas Machac (CZE) 1445 35 Alex Michelsen (USA) 1440 36 Jaume Munar (ESP) 1395 37 Arthur Fils (FRA) 1360 38 Grigor Dimitrov (BGR) 1330 39 Learner Tien (USA) 1316 40 Valentin Vacherot (MCO) 1283 41 Zizou Bergs (BEL) 1274 42 Gabriel Diallo (CAN) 1228 43 Sebastian Baez (ARG) 1155 44 Alexandre Muller (FRA) 1150 45 Lorenzo Sonego (ITA) 1130 46 Nuno Borges (PRT) 1120 47 Alexei Popyrin (AUS) 1090 48 Fabian Marozsan (HUN) 1065 49 Camilo Ugo Carabelli (ARG) 1053 50 Daniel Altmaier (DEU) 1039 51 Jenson Brooksby (USA) 1017 52 Reilly Opelka (USA) 1010 53 Miomir Kecmanovic (SRB) 1001 54 Sebastian Korda (USA) 970 55 Marton Fucsovics (HUN) 969 56 Giovanni Mpetshi Perricard (FRA) 965 57 Benjamin Bonzi (FRA) 930 58 Tomas Martin Etcheverry (ARG) 930 59 Valentin Royer (FRA) 922 60 Adrian Mannarino (FRA) 917 61 Matteo Berrettini (ITA) 905 62 Arthur Cazaux (FRA) 902 63 Damir Dzumhur (BIH) 898 64 Aleksandar Kovacevic (USA) 889 65 Marcos Giron (USA) 885 66 Matteo Arnaldi (ITA) 883 67 Hamad Medjedovic (SRB) 883 68 Francisco Comesana (ARG) 880 69 Terence Atmane (FRA) 874 70 Kamil Majchrzak (POL) 861 71 Ethan Quinn (USA) 837 72 Gael Monfils (FRA) 825 73 Raphael Collignon (BEL) 813 74 Jordan Thompson (AUS) 786 75 Marin Cilic (HRV) 784 76 Mattia Bellucci (ITA) 783 77 Hubert Hurkacz (POL) 775 78 Jacob Fearnley (GBR) 769 79 Quentin Halys (FRA) 762 80 Jesper De Jong (NLD) 760 81 Luca Nardi (ITA) 747 82 Alejandro Tabilo (CHL) 746 83 Adam Walton (AUS) 740 84 Botic Van De Zandschulp (NLD) 740 85 Laslo Djere (SRB) 738 86 Mariano Navone (ARG) 735 87 Filip Misolic (AUT) 726 88 Juan Manuel Cerundolo (ARG) 718 89 Dalibor Svrcina (CZE) 699 90 Jan-Lennard Struff (DEU) 698 91 Emilio Nava (USA) 691 92 Pedro Martinez Portero (ESP) 678 93 Vit Kopriva (CZE) 677 94 Shintaro Mochizuki (JPN) 674 95 Nikoloz Basilashvili (GEO) 673 96 Roberto Bautista Agut (ESP) 670 97 Pablo Carreno Busta (ESP) 668 98 Tristan Schoolkate (AUS) 663 99 Alexander Shevchenko (KAZ) 662 100 Eliot Spizzirri (USA) 660
(The article has been published through a syndicated feed. Except for the headline, the content has been published verbatim. Liability lies with original publisher.)