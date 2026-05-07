Lorna Hajdini JPMorgan Abuse Case: New Witness Claims She Tried To Force Him Into ‘Threesome’ With Accuser

LIVE TV
LIVE TV
TRENDING |
Cricket news andhra pradesh crime news BJP leader aide killed CNN Founder death Cricbuzz Hardik Pandya report Assam CM patna Minor Rape Dubai building fire Dalal Street rally Assembly Elections 2026 google pixel 11 Arun Jaitley Stadium air india’ 18k gold Cricket news andhra pradesh crime news BJP leader aide killed CNN Founder death Cricbuzz Hardik Pandya report Assam CM patna Minor Rape Dubai building fire Dalal Street rally Assembly Elections 2026 google pixel 11 Arun Jaitley Stadium air india’ 18k gold Cricket news andhra pradesh crime news BJP leader aide killed CNN Founder death Cricbuzz Hardik Pandya report Assam CM patna Minor Rape Dubai building fire Dalal Street rally Assembly Elections 2026 google pixel 11 Arun Jaitley Stadium air india’ 18k gold Cricket news andhra pradesh crime news BJP leader aide killed CNN Founder death Cricbuzz Hardik Pandya report Assam CM patna Minor Rape Dubai building fire Dalal Street rally Assembly Elections 2026 google pixel 11 Arun Jaitley Stadium air india’ 18k gold
LIVE TV
TRENDING |
Cricket news andhra pradesh crime news BJP leader aide killed CNN Founder death Cricbuzz Hardik Pandya report Assam CM patna Minor Rape Dubai building fire Dalal Street rally Assembly Elections 2026 google pixel 11 Arun Jaitley Stadium air india’ 18k gold Cricket news andhra pradesh crime news BJP leader aide killed CNN Founder death Cricbuzz Hardik Pandya report Assam CM patna Minor Rape Dubai building fire Dalal Street rally Assembly Elections 2026 google pixel 11 Arun Jaitley Stadium air india’ 18k gold Cricket news andhra pradesh crime news BJP leader aide killed CNN Founder death Cricbuzz Hardik Pandya report Assam CM patna Minor Rape Dubai building fire Dalal Street rally Assembly Elections 2026 google pixel 11 Arun Jaitley Stadium air india’ 18k gold Cricket news andhra pradesh crime news BJP leader aide killed CNN Founder death Cricbuzz Hardik Pandya report Assam CM patna Minor Rape Dubai building fire Dalal Street rally Assembly Elections 2026 google pixel 11 Arun Jaitley Stadium air india’ 18k gold
LIVE TV
Home > World News > Lorna Hajdini JPMorgan Abuse Case: New Witness Claims She Tried To Force Him Into ‘Threesome’ With Accuser

Lorna Hajdini JPMorgan Abuse Case: New Witness Claims She Tried To Force Him Into ‘Threesome’ With Accuser

A new witness in the Lorna Hajdini JPMorgan abuse lawsuit claims the former executive appeared “completely naked” and allegedly tried to force him into a threesome with the accuser, according to fresh court filings.

Lorna Hajdini JPMorgan Abuse Case: New Witness Claims She Tried To Force Him Into ‘Threesome’ With Accuser (Photo Credit: X)
Lorna Hajdini JPMorgan Abuse Case: New Witness Claims She Tried To Force Him Into ‘Threesome’ With Accuser (Photo Credit: X)

Published By: Harshita Gothi
Published: Thu 2026-05-07 03:22 IST

Add NewsX As A Trusted Source

Lorna Hajdini JPMorgan Abuse Case: New Witness Claims She Tried To Force Him Into ‘Threesome’ With Accuser
A big new development has come up in the JPMorgan abuse lawsuit involving former executive Lorna Hajdini. Someone who just came forward as a witness says that Hajdini showed up completely naked in the middle of the night. She allegedly tried to get him to join her and the man who is suing her for a threesome. This adds a new level to the case. The lawsuit was filed by a 35-year-old man who used to work at JPMorgan. He says that 37-year-old Lorna Hajdini sexually assaulted him, gave him drugs, used slurs, and was really mean to him when they worked together. Lorna Hajdini and JPMorgan Chase & Co. say none of this is true. They claim that they looked into it and did not find any evidence of behavior.

New Witness Statement Added To Court Filing

There are reports in the New York Post that the lawsuit was taken off the court records in Manhattan for a while last week. Then it was put back on with two statements from witnesses who do not want to be named.
One of the witnesses is friends with the man who is suing Lorna Hajdini. He says he was sleeping on a couch in a New York City apartment in 2024 when something weird happened. He woke up in the middle of the night.

Witness Describes Late-Night Encounter

The witness says that Lorna Hajdini showed up completely naked and sat down next to him while she was smoking a cigarette. The court papers say she asked him to join her and the man who is suing her in the bedroom.
The witness says he told her no times. Lorna Hajdini allegedly said, “You know I own him, so you should come join us”.
The man who is suing Lorna Hajdini allegedly asked her to stop. The witness says he heard the man saying “no, no, no, you have to leave. I do not want to do this. Please stop”.
The court papers also say that Lorna Hajdini left the apartment later that night. After that, the witness says the man who is suing her told him that she had been bothering him all the time and making him have sex with her.

Allegations Continue To Draw Attention

The witness says the man also told him that Lorna Hajdini said he would get in trouble if he did not do what she wanted. These new claims are making people pay more attention to the case. Especially since people were already talking about it in the media.
With all the attention, Lorna Hajdini says she did nothing wrong. JPMorgan is also defending itself, saying it did a good job of handling the situation.
The case is still going on in court, in Manhattan, and new witness statements are bringing attention to the lawsuit. The JPMorgan abuse lawsuit involving Lorna Hajdini is getting more and more complicated.
——————————————–
Read about our editorial guidelines and standards here.
————————————————–

Stay informed on all the latest news, breaking news updates, and check all the important headlines in India news, World News, Sports News and Entertainment News on NewsX. Follow Us on Facebook, Twitter.

.newsx-editorial-separator, .newsx-content-separator { margin: 15px 0; color: #666; font-size: 12px; }

.newsx-editorial-policy { margin-bottom: 15px; }

You Might Be Interested In

.newsx-editorial-policy a { color: #d32f2f; text-decoration: none; font-weight: bold; }

.newsx-editorial-policy a:hover { text-decoration: underline; }

.newsx-stay-informed { margin-bottom: 20px; font-style: italic; color: #555; }

.newsx-stay-informed a { color: #1976d2; text-decoration: none; transition: color 0.3s ease; }

.newsx-stay-informed a:hover { color: #d32f2f; text-decoration: underline; }

Tags: JPMorgan abuse caseJPMorgan executive controversyJPMorgan latest newsJPMorgan sex abuse allegationsLorna HajdiniLorna Hajdini lawsuitLorna Hajdini witness statementManhattan Supreme CourtNew York court caseworkplace abuse allegations

RELATED News

Viral Video: Five Men Gang-Rape African Tourist In Paris, Follow Her Inside Shop. What Happened Next Will Shock You

‘If They Don’t Agree, The Bombing Starts…’ Donald Trump Warns Iran If Ceasefire Fails, Links Deal To Strait of Hormuz Reopening

Who Is Howard Lutnick? US Secretary Of Commerce To Testify Privately Before Congress About Jeffrey Epstein’s ‘Child Trafficking Network’

What Was Ted Turner’s Net Worth At The Time Of His Death? CNN Founder, Who Died At 87, Leaves Behind Massive Empire Worth Billions To His Five Children

Strait of Hormuz Is Now Open, How Will Markets React To The Big US-Iran War Update? Oil Surges, Bitcoin Turns Volatile Amid Escalation Threats

LATEST NEWS

48-Year-Old Kerala Expat Driver Wins Rs 64 Crore Abu Dhabi Big Ticket Jackpot After Six Years Of Trying

IPL 2026 Points Table: Latest Standings on May 6 After SRH vs PBKS— KKR, MI, RCB, SRH, CSK, PBKS, RR, GT, LSG, DC

Andhra Pradesh Shocker: 34-Year-Old Husband Kills Wife By Poisoning Her, Uses YouTube To Plot Gruesome Murder

Suvendu Adhikari’s PA Chadranath Shot Dead After BJP’s Bengal Win; 5th Murder In 24 Hours

Bayern vs PSG live FREE Streaming Details: TV Channel, Start Time, Prediction, Lineup, Team News for UEFA Champions League semifinal In India, Middle East, Europe

Manoj Tiwary Quits TMC, Levels “₹5 Crore Ticket” Corruption Allegations After BJP’s Bengal Election Win

SRH vs PBKS: Shashank Singh, Punjab Kings’ Butter Fingers Take Centre Stage for Dropping Sitters vs Sunrisers Hyderabad During IPL 2026 Match

SRH vs PBKS: Why Punjab Kings Are Wearing Black Armbands In Today IPL 2026 Match? Explained

Strait of Hormuz Is Now Open, How Will Markets React To The Big US-Iran War Update? Oil Surges, Bitcoin Turns Volatile Amid Escalation Threats

Who Was Ted Turner? Media Mogul Who Founded CNN And Changed Global News Dies At 87

Lorna Hajdini JPMorgan Abuse Case: New Witness Claims She Tried To Force Him Into ‘Threesome’ With Accuser

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

QUICK LINKS

Lorna Hajdini JPMorgan Abuse Case: New Witness Claims She Tried To Force Him Into ‘Threesome’ With Accuser

Follow Us

Facebook Instagram Twitter Youtube

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Group Websites

Lorna Hajdini JPMorgan Abuse Case: New Witness Claims She Tried To Force Him Into ‘Threesome’ With Accuser
Lorna Hajdini JPMorgan Abuse Case: New Witness Claims She Tried To Force Him Into ‘Threesome’ With Accuser
Lorna Hajdini JPMorgan Abuse Case: New Witness Claims She Tried To Force Him Into ‘Threesome’ With Accuser
Lorna Hajdini JPMorgan Abuse Case: New Witness Claims She Tried To Force Him Into ‘Threesome’ With Accuser

QUICK LINKS