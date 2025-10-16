NHL Standings

Oct 16 (Stats Perform) – Standings from the NHL games on Wednesday Atlantic Division W L OTL GF GA PTS 1. Boston Bruins 3 1 0 13 9 6 2. Montreal Canadiens 3 1 0 15 12 6 3. Detroit Red Wings 3 1 0 14 11 6 4. Florida Panthers 3 2 0 14 14 6 5. Toronto Maple Leafs 2 2 0 17 15 4 6. Tampa Bay Lightning 1 2 1 13 16 3 7. Ottawa Senators 1 3 0 12 22 2 8. Buffalo Sabres 1 3 0 10 14 2 Metropolitan Division W L OTL GF GA PTS 1. Carolina Hurricanes 3 0 0 15 7 6 2. Washington Capitals 3 1 0 9 7 6 3. New Jersey Devils 2 1 0 11 11 4 4. Pittsburgh Penguins 2 2 0 11 13 4 5. New York Rangers 2 3 0 10 7 4 6. Philadelphia Flyers 1 1 1 9 8 3 7. Columbus Blue Jackets 1 2 0 10 9 2 8. New York Islanders 0 3 0 7 13 0 Central Division W L OTL GF GA PTS 1. Colorado Avalanche 3 0 1 13 8 7 2. Dallas Stars 3 0 0 15 10 6 3. Nashville Predators 2 1 1 12 12 5 4. Winnipeg Jets 2 1 0 12 9 4 5. St. Louis Blues 2 1 0 9 9 4 6. Minnesota Wild 2 2 0 15 15 4 7. Chicago Blackhawks 1 2 1 10 11 3 8. Utah Mammoth 1 2 0 5 7 2 Pacific Division W L OTL GF GA PTS 1. Vegas Golden Knights 2 0 2 14 13 6 2. Edmonton Oilers 2 0 1 8 5 5 3. Seattle Kraken 2 0 1 9 7 5 4. Anaheim Ducks 2 1 0 12 12 4 5. Los Angeles Kings 1 2 1 12 16 3 6. Vancouver Canucks 1 2 0 8 9 2 7. San Jose Sharks 0 1 2 10 16 2 8. Calgary Flames 1 3 0 9 16 2 Thursday, October 16 schedules (EST/GMT) Colorado Avalanche at Columbus Blue Jackets (2300/2300) Nashville Predators at Montreal Canadiens (2300/2300) Florida Panthers at New Jersey Devils (2300/2300) Seattle Kraken at Ottawa Senators (2300/2300) Winnipeg Jets at Philadelphia Flyers (2300/2300) New York Rangers at Toronto Maple Leafs (2300/2300) Edmonton Oilers at New York Islanders (2330/2330) Vancouver Canucks at Dallas Stars (0000/0000) Carolina Hurricanes at Anaheim Ducks (0200/0200) Pittsburgh Penguins at Los Angeles Kings (0200/0200) Boston Bruins at Vegas Golden Knights (0200/0200) Friday, October 17 schedules (EST/GMT) Tampa Bay Lightning at Detroit Red Wings (2300/2300) Minnesota Wild at Washington Capitals (2300/2300) Vancouver Canucks at Chicago Blackhawks (0030/0030) San Jose Sharks at Utah Mammoth (0100/0100) Saturday, October 18 schedules (EST/GMT) Florida Panthers at Buffalo Sabres (1700/1700) New York Islanders at Ottawa Senators (1900/1900) Edmonton Oilers at New Jersey Devils (1930/1930) Dallas Stars at St. Louis Blues (2300/2300) Nashville Predators at Winnipeg Jets (2300/2300) Tampa Bay Lightning at Columbus Blue Jackets (2300/2300) New York Rangers at Montreal Canadiens (2300/2300) Minnesota Wild at Philadelphia Flyers (2300/2300) Seattle Kraken at Toronto Maple Leafs (2300/2300) Carolina Hurricanes at Los Angeles Kings (0100/0100) Boston Bruins at Colorado Avalanche (0100/0100) Pittsburgh Penguins at San Jose Sharks (0200/0200) Calgary Flames at Vegas Golden Knights (0200/0200) Sunday, October 19 schedules (EST/GMT) Vancouver Canucks at Washington Capitals (1630/1630) Edmonton Oilers at Detroit Red Wings (1900/1900) Boston Bruins at Utah Mammoth (2300/2300) Anaheim Ducks at Chicago Blackhawks (2300/2300) Monday, October 20 schedules (EST/GMT) Minnesota Wild at New York Rangers (2300/2300) Seattle Kraken at Philadelphia Flyers (2300/2300) Buffalo Sabres at Montreal Canadiens (2330/2330) Winnipeg Jets at Calgary Flames (0130/0130) Carolina Hurricanes at Vegas Golden Knights (0200/0200)
(The article has been published through a syndicated feed. Except for the headline, the content has been published verbatim. Liability lies with original publisher.)