LIVE TV
LIVE TV
TRENDING |
donald trump Diwali Gift DSP Dr Ashish Sharma donald trump Diwali Gift DSP Dr Ashish Sharma donald trump Diwali Gift DSP Dr Ashish Sharma donald trump Diwali Gift DSP Dr Ashish Sharma
LIVE TV
TRENDING |
donald trump Diwali Gift DSP Dr Ashish Sharma donald trump Diwali Gift DSP Dr Ashish Sharma donald trump Diwali Gift DSP Dr Ashish Sharma donald trump Diwali Gift DSP Dr Ashish Sharma
LIVE TV
Home > World > NHL Standings

NHL Standings

NHL Standings

Written By: NewsX Syndication
Published: October 16, 2025 07:24:26 IST

Add NewsX As A Trusted Source

NHL Standings

Oct 16 (Stats Perform) – Standings from the NHL games on Wednesday Atlantic Division W L OTL GF GA PTS 1. Boston Bruins 3 1 0 13 9 6 2. Montreal Canadiens 3 1 0 15 12 6 3. Detroit Red Wings 3 1 0 14 11 6 4. Florida Panthers 3 2 0 14 14 6 5. Toronto Maple Leafs 2 2 0 17 15 4 6. Tampa Bay Lightning 1 2 1 13 16 3 7. Ottawa Senators 1 3 0 12 22 2 8. Buffalo Sabres 1 3 0 10 14 2 Metropolitan Division W L OTL GF GA PTS 1. Carolina Hurricanes 3 0 0 15 7 6 2. Washington Capitals 3 1 0 9 7 6 3. New Jersey Devils 2 1 0 11 11 4 4. Pittsburgh Penguins 2 2 0 11 13 4 5. New York Rangers 2 3 0 10 7 4 6. Philadelphia Flyers 1 1 1 9 8 3 7. Columbus Blue Jackets 1 2 0 10 9 2 8. New York Islanders 0 3 0 7 13 0 Central Division W L OTL GF GA PTS 1. Colorado Avalanche 3 0 1 13 8 7 2. Dallas Stars 3 0 0 15 10 6 3. Nashville Predators 2 1 1 12 12 5 4. Winnipeg Jets 2 1 0 12 9 4 5. St. Louis Blues 2 1 0 9 9 4 6. Minnesota Wild 2 2 0 15 15 4 7. Chicago Blackhawks 1 2 1 10 11 3 8. Utah Mammoth 1 2 0 5 7 2 Pacific Division W L OTL GF GA PTS 1. Vegas Golden Knights 2 0 2 14 13 6 2. Edmonton Oilers 2 0 1 8 5 5 3. Seattle Kraken 2 0 1 9 7 5 4. Anaheim Ducks 2 1 0 12 12 4 5. Los Angeles Kings 1 2 1 12 16 3 6. Vancouver Canucks 1 2 0 8 9 2 7. San Jose Sharks 0 1 2 10 16 2 8. Calgary Flames 1 3 0 9 16 2 Thursday, October 16 schedules (EST/GMT) Colorado Avalanche at Columbus Blue Jackets (2300/2300) Nashville Predators at Montreal Canadiens (2300/2300) Florida Panthers at New Jersey Devils (2300/2300) Seattle Kraken at Ottawa Senators (2300/2300) Winnipeg Jets at Philadelphia Flyers (2300/2300) New York Rangers at Toronto Maple Leafs (2300/2300) Edmonton Oilers at New York Islanders (2330/2330) Vancouver Canucks at Dallas Stars (0000/0000) Carolina Hurricanes at Anaheim Ducks (0200/0200) Pittsburgh Penguins at Los Angeles Kings (0200/0200) Boston Bruins at Vegas Golden Knights (0200/0200) Friday, October 17 schedules (EST/GMT) Tampa Bay Lightning at Detroit Red Wings (2300/2300) Minnesota Wild at Washington Capitals (2300/2300) Vancouver Canucks at Chicago Blackhawks (0030/0030) San Jose Sharks at Utah Mammoth (0100/0100) Saturday, October 18 schedules (EST/GMT) Florida Panthers at Buffalo Sabres (1700/1700) New York Islanders at Ottawa Senators (1900/1900) Edmonton Oilers at New Jersey Devils (1930/1930) Dallas Stars at St. Louis Blues (2300/2300) Nashville Predators at Winnipeg Jets (2300/2300) Tampa Bay Lightning at Columbus Blue Jackets (2300/2300) New York Rangers at Montreal Canadiens (2300/2300) Minnesota Wild at Philadelphia Flyers (2300/2300) Seattle Kraken at Toronto Maple Leafs (2300/2300) Carolina Hurricanes at Los Angeles Kings (0100/0100) Boston Bruins at Colorado Avalanche (0100/0100) Pittsburgh Penguins at San Jose Sharks (0200/0200) Calgary Flames at Vegas Golden Knights (0200/0200) Sunday, October 19 schedules (EST/GMT) Vancouver Canucks at Washington Capitals (1630/1630) Edmonton Oilers at Detroit Red Wings (1900/1900) Boston Bruins at Utah Mammoth (2300/2300) Anaheim Ducks at Chicago Blackhawks (2300/2300) Monday, October 20 schedules (EST/GMT) Minnesota Wild at New York Rangers (2300/2300) Seattle Kraken at Philadelphia Flyers (2300/2300) Buffalo Sabres at Montreal Canadiens (2330/2330) Winnipeg Jets at Calgary Flames (0130/0130) Carolina Hurricanes at Vegas Golden Knights (0200/0200)

(The article has been published through a syndicated feed. Except for the headline, the content has been published verbatim. Liability lies with original publisher.)

First published on: Oct 16, 2025 7:24 AM IST
——————————————–
Read about our editorial guidelines and standards here.
————————————————–

Stay informed on all the latest news, breaking news updates, and check all the important headlines in India news, World News, Sports News and Entertainment News on NewsX. Follow Us on Facebook, Twitter.

RELATED News

UPDATE 1-Australia unemployment rate hits 4-year high, rate cut back in play

SOUTH KOREA PRESIDENTIAL POLICY CHIEF: 'OPTIMISTIC' WHEN ASKED ABOUT U.S. TARIFF TALKS

CHINA PBOC EXPECTED TO SET YUAN MID-POINT AT 7.1186 PER DOLLAR – REUTERS ESTIMATE

ARGENTINA PRESIDENT MILEI SAYS WILL CONSIDER CABINET CHANGES AFTER OCTOBER MIDTERM ELECTIONS

6PM Hourly update

LATEST NEWS

Australia unemployment rate hits 4-year high, rate cut back in play

YouTube resolves issue that briefly impacted video streaming globally

Exclusive-Anthropic aims to nearly triple annualized revenue in 2026, sources say

YouTube resolves issue that briefly impacted video streaming globally

'More than just a car': Aston Martin Aramco unveils new Formula One car in Texas

‘Nothing Is Well In NDA’-Fissures Emerge In Alliance Post Seat-Sharing Declaration

Green Crackers Allowed, BUT Can Only Burst For 3 Hours, Check The SC Guideline

Apple's newly tapped head of ChatGPT-like AI web search to leave for Meta, Bloomberg News reports

TSMC Q3 profit expected to set record on AI spending boom

TSMC Q3 profit expected to set record on AI spending boom

NHL Standings

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

QUICK LINKS

NHL Standings

Follow Us

Facebook Instagram Twitter Youtube

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Group Websites

NHL Standings
NHL Standings
NHL Standings
NHL Standings
QUICK LINKS