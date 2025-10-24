LIVE TV
Home > World > UEFA Europa League Top Scorers

Written By: NewsX Syndication
Published: October 24, 2025 00:30:27 IST

Oct 23 (OPTA) – Top Scorers in the UEFA Europa League on Thursday 1 V. Jensen (Utrecht) 5 2 D. Bîrligea (SC Fotbal ClubSB SA) 4 Júnior Brumado (FC Midtjylland) F. Kovačević (NK Celje) S. Magnússon (SK Brann) J. Nsame (KP Legia Warszawa) Kevin (FC Shakhtar Donetsk) R. Zalazar (Braga) 9 K. Aktürkoğlu (Fenerbahçe Spor Kulübü) 3 C. Bayala (FK Sheriff Tiraspol) D. Olaru (SC Fotbal ClubSB SA) Gabri Martínez (Braga) J. Mickels (Sabah FK) Fran Navarro (Braga) Alisson Santana (FC Shakhtar Donetsk) A. Zaroury (Panathinaikos) 17 R. Durosinmi (FC Viktoria Plzeň) 2 J. Monteiro (Young Boys) K. Angielski (Larnaca) M. Bech (FC Midtjylland) C. Bedia (Young Boys) D. Beljo (Dinamo Zagreb) L. Berg Johnsen (Malmo) N. Bilbija (HŅK Zrinjski Mostar) E. Bille (PFK Ludogorets 1945 Razgrad) Y. Chacón (Larnaca) O. Diao (FC Midtjylland) K. Dolberg (Anderlecht) Ángel García (Larnaca) G. Giakoumakis (PAOK Thessaloniki) A. Gigović (Young Boys) William (Porto) J. Gorby (Braga) S. Gustafson (BK Häcken) S. Hakšabanović (Malmo) S. Horemans (Utrecht) P. Hrošovský (Genk) Borja Iglesias (Real Club Celta de Vigo) D. Ljubičić (Dinamo Zagreb) Igor Jesus (Notts Forest) J. McGinn (Aston Villa) D. Miculescu (SC Fotbal ClubSB SA) Kauã Elias (FC Shakhtar Donetsk) E. Odede (FK Sheriff Tiraspol) Oh Hyeon-Gyu (Genk) D. Osorio (FC Midtjylland) D. Peretz (Maccabi Tel Aviv) Pere Pons (Larnaca) P. Ņafranko (Sabah FK) I. Shahar (Maccabi Tel Aviv) A. Şimşir (FC Midtjylland) S. Sinyan (SCS CFR 1907 Cluj) M. Smit (Go Ahead Eagles) K. Świderski (Panathinaikos) V. Tusha (KF Drita) B. Varga (Ferencvárosi TC) Pau Víctor (Braga) N. Viergever (Utrecht)

(The article has been published through a syndicated feed. Except for the headline, the content has been published verbatim. Liability lies with original publisher.)

First published on: Oct 24, 2025 12:30 AM IST
Read about our editorial guidelines and standards here.
