UPDATE 17-NCAAF Results

Oct 18 (Stats Perform) – Results from the NCAAF games on Saturday (home team in CAPS) TULANE 24 Army West Point 17 VANDERBILT 31 LSU 24 HOUSTON 31 Arizona 28 Connecticut 38 BOSTON COLLEGE 23 Georgia Tech 27 DUKE 18 MICHIGAN 24 Washington 7 Central Michigan 27 BOWLING GREEN 6 MIAMI (OH) 44 Eastern Michigan 30 Butler 23 DAYTON 17 Princeton 40 BROWN 21 YALE 47 Stonehill 7 LIU 17 Robert Morris 7 WOFFORD 31 Furman 13 HARVARD 31 Merrimack 7 Oklahoma 26 SOUTH CAROLINA 7 DRAKE 45 Davidson 0 SOUTHEAST MISSOURI STATE 42 Eastern Illinois 13 Youngstown State 40 ILLINOIS STATE 35 North Dakota 38 SOUTHERN ILLINOIS 19 UCF 45 West Virginia 13 PRESBYTERIAN 42 Stetson 7 VILLANOVA 56 Hampton 14 MONMOUTH 49 Stony Brook 21 CORNELL 30 Bucknell 20 Dartmouth 30 FORDHAM 13 GEORGETOWN 21 Colgate 17 MOREHOUSE 31 Lane 7 Johnson C. Smith 52 SHAW 0 VIRGINIA UNION 66 Lincoln University (PA) 21 UT Martin 37 GARDNER-WEBB 7 WINSTON-SALEM STATE 42 Livingstone 40

