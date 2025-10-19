UPDATE 3-Ligue 1 Top Scorers

Oct 18 (OPTA) – Top Scorers in the Ligue 1 on Saturday 1 J. Panichelli (Strasbourg) 7 2 M. Greenwood (Marseille) 6 3 Ansu Fati (Monaco) 5 4 B. Barcola (Paris Saint-Germain) 4 S. Diop (Nice) I. Kebbal (Paris Saint Germain) 7 P. Aubameyang (Marseille) 3 R. Del Castillo (Stade Brestois 29) João Neves (Paris Saint-Germain) R. Ndiaye (Le Havre AC) E. Lepaul (Stade Rennais) F. Magri (Toulouse) P. Pagis (FC Lorient) I. Soumaré (Le Havre AC) P. Ņulc (Lyon) A. Tosin (FC Lorient) 17 M. Akliouche (Monaco) 2 L. Blas (Stade Rennais) F. Balogun (Monaco) J. Boga (Nice) O. Dembélé (Paris Saint-Germain) F. Doucouré (Le Havre AC) K. Doumbia (Stade Brestois 29) E. Emegha (Strasbourg) M. Fernandez-Pardo (Lille OSC) M. Fofana (Lyon) R. Fofana (Racing Club de Lens) Y. Gboho (Toulouse) O. Giroud (Lille OSC) M. Godo (Strasbourg) H. Haraldsson (Lille OSC) H. Igamane (Lille OSC) G. Ilenikhena (Monaco) J. Krasso (Paris Saint Germain) R. Labeau Lascary (Stade Brestois 29) E. Mbappé (Lille OSC) T. Minamino (Monaco) T. Moffi (Nice) A. Murillo (Marseille) A. Ouattara (Strasbourg) W. Saïd (Racing Club de Lens) M. Simon (Paris Saint Germain) L. Sinayoko (Association Jeunesse Auxerroise) F. Thauvin (Racing Club de Lens) C. Tolisso (Lyon) R. Vaz (Marseille)

(The article has been published through a syndicated feed. Except for the headline, the content has been published verbatim. Liability lies with original publisher.)