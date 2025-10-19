UPDATE 3-Ligue 1 Top Scorers

LIVE TV
Written By: NewsX Syndication
Published: October 19, 2025 02:44:19 IST

Oct 18 (OPTA) – Top Scorers in the Ligue 1 on Saturday 1 J. Panichelli (Strasbourg) 7 2 M. Greenwood (Marseille) 6 3 Ansu Fati (Monaco) 5 4 B. Barcola (Paris Saint-Germain) 4 S. Diop (Nice) I. Kebbal (Paris Saint Germain) 7 P. Aubameyang (Marseille) 3 R. Del Castillo (Stade Brestois 29) João Neves (Paris Saint-Germain) R. Ndiaye (Le Havre AC) E. Lepaul (Stade Rennais) F. Magri (Toulouse) P. Pagis (FC Lorient) I. Soumaré (Le Havre AC) P. Ņulc (Lyon) A. Tosin (FC Lorient) 17 M. Akliouche (Monaco) 2 L. Blas (Stade Rennais) F. Balogun (Monaco) J. Boga (Nice) O. Dembélé (Paris Saint-Germain) F. Doucouré (Le Havre AC) K. Doumbia (Stade Brestois 29) E. Emegha (Strasbourg) M. Fernandez-Pardo (Lille OSC) M. Fofana (Lyon) R. Fofana (Racing Club de Lens) Y. Gboho (Toulouse) O. Giroud (Lille OSC) M. Godo (Strasbourg) H. Haraldsson (Lille OSC) H. Igamane (Lille OSC) G. Ilenikhena (Monaco) J. Krasso (Paris Saint Germain) R. Labeau Lascary (Stade Brestois 29) E. Mbappé (Lille OSC) T. Minamino (Monaco) T. Moffi (Nice) A. Murillo (Marseille) A. Ouattara (Strasbourg) W. Saïd (Racing Club de Lens) M. Simon (Paris Saint Germain) L. Sinayoko (Association Jeunesse Auxerroise) F. Thauvin (Racing Club de Lens) C. Tolisso (Lyon) R. Vaz (Marseille)

First published on: Oct 19, 2025 2:44 AM IST
