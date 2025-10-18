UPDATE 4-Ranji Trophy Scoreboard

Oct 18 (OPTA) – Scoreboard at close of play on the fourth day of between Puducherry and Himachal Pradesh on Saturday at Puducherry, India No play before Lunch, wet outfield Himachal Pradesh 1st innings Sidhant Purohit b Sagar Udeshi 0 Ankush Bains b Sagar Udeshi 17 Ankit Kalsi b Jayant Yadav 11 Pukhraj Mann c Sidak Singh b Jayant Yadav 5 Ekant Sen c V Ganga Sridhar Raju b Sagar Udeshi 50 Mayank Dagar lbw Sagar Udeshi 83 Akash Vasisht c Ajay Rohera b Sagar Udeshi 38 Mukul Negi c Aman Hakim Khan b Sagar Udeshi 20 Aryaman Singh Not Out 56 Arpit Guleria b Sidak Singh 13 Divesh Sharma lbw Sagar Udeshi 1 Extras 2b 5lb 4nb 0pen 0w 11 Total (107.3 overs) 305 all out Fall of Wickets : 1-1 Purohit, 2-28 Bains, 3-32 Kalsi, 4-35 Mann, 5-169 Sen, 6-182 Dagar, 7-226 Negi, 8-237 Vasisht, 9-262 Guleria, 10-305 Sharma Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Puneet Datey 12 3 42 0 3.50 Sagar Udeshi 41.3 11 88 7 2.12 Jayant Yadav 36 4 91 2 2.53 4nb Sidak Singh 18 2 77 1 4.28 …………………………………………………………. Puducherry 1st innings V Ganga Sridhar Raju lbw Mukul Negi 9 Ajay Rohera lbw Mukul Negi 10 Anand Bais c Sidhant Purohit b Mayank Dagar 10 Mohit Kale lbw Mayank Dagar 8 Siddhant Adhatrao b Mukul Negi 0 Aman Hakim Khan c Ankush Bains b Aryaman Singh 41 Krishna Pandey c Sidhant Purohit b Mayank Dagar 0 Jayant Yadav b Aryaman Singh 42 Sidak Singh st Ankush Bains b Aryaman Singh 0 Puneet Datey c Mukul Negi b Akash Vasisht 43 Sagar Udeshi Not Out 17 Extras 1b 2lb 0nb 0pen 0w 3 Total (59.2 overs) 183 all out Fall of Wickets : 1-21 Rohera, 2-22 Raju, 3-37 Kale, 4-40 Adhatrao, 5-42 Bais, 6-42 Pandey, 7-96 Khan, 8-96 Singh, 9-134 Yadav, 10-183 Datey Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Arpit Guleria 3 1 14 0 4.67 Aryaman Singh 22 5 45 3 2.05 Mukul Negi 14 3 52 3 3.71 Mayank Dagar 16 3 56 3 3.50 Divesh Sharma 3 1 6 0 2.00 Akash Vasisht 1.2 0 7 1 5.25 ………………………………………… Himachal Pradesh 2nd innings Pukhraj Mann c Anand Bais b Sagar Udeshi 3 Ankush Bains c Mohit Kale b Sagar Udeshi 25 Ankit Kalsi b Jayant Yadav 21 Ekant Sen Not Out 30 Mayank Dagar b Sagar Udeshi 9 Akash Vasisht Not Out 1 Extras 0b 2lb 0nb 0pen 0w 2 Total (17.0 overs) 91-4 Fall of Wickets : 1-8 Mann, 2-51 Bains, 3-51 Kalsi, 4-80 Dagar To Bat : Purohit, Negi, Singh, Guleria, Sharma Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Sagar Udeshi 9 1 34 3 3.78 Jayant Yadav 7 0 46 1 6.57 Sidak Singh 1 0 9 0 9.00 ………………………. Umpire Akshay Totre Umpire Anil Dandekar Match Referee Valmik Buch

(The article has been published through a syndicated feed. Except for the headline, the content has been published verbatim. Liability lies with original publisher.)