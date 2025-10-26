UPDATE 43-NCAAF Results

Oct 25 (Stats Perform) – Results from the NCAAF games on Saturday (home team in CAPS) MEMPHIS 34 South Florida 31 Ole Miss 34 OKLAHOMA 26 Kansas State 42 KANSAS 17 NEBRASKA 28 Northwestern 21 OLD DOMINION 24 Appalachian State 21 GEORGIA TECH 41 Syracuse 16 Virginia 17 NORTH CAROLINA 16 (OT) WAKE FOREST 13 SMU 12 INDIANA 56 UCLA 6 Rutgers 27 PURDUE 24 KENT STATE 24 Bowling Green 21 Ohio 28 EASTERN MICHIGAN 21 San Diego 40 DAVIDSON 28 DAYTON 35 Presbyterian 19 Drake 31 MARIST 17 Stonehill 22 MERCYHURST 15 WAGNER 24 Duquesne 13 Georgetown 31 BUCKNELL 24 Harvard 35 PRINCETON 14 YALE 35 Penn 13 LIU 38 New Haven 16 Auburn 33 ARKANSAS 24 Morehead State 17 VALPARAISO 13 TENNESSEE TECH 42 Southeast Missouri State 23 Akron 24 BUFFALO 16 St. Thomas (MN) 52 STETSON 10 CORNELL 30 Brown 24 (OT) RHODE ISLAND 38 Bryant 17 NORTH CAROLINA A&T 28 Campbell 24 MAINE 35 Elon 14 NEW HAMPSHIRE 34 William & Mary 24 Delaware State 35 NORTH CAROLINA CENTRAL 26 Colgate 29 HOLY CROSS 28 Lehigh 27 FORDHAM 6 Edward Waters 55 CLARK ATLANTA 41 Miles 28 CENTRAL STATE 24 Elizabeth City State 62 LINCOLN UNIVERSITY (PA) 14 JOHNSON C. SMITH 52 Winston-Salem State 27 Fayetteville State 31 SHAW 13 VIRGINIA UNION 23 Bowie State 7 Illinois State 21 SOUTH DAKOTA 13 WEST GEORGIA 18 Central Arkansas 17 CHARLESTON SOUTHERN 17 Eastern Illinois 16 Monmouth 28 HAMPTON 10 YOUNGSTOWN STATE 51 Murray State 17 FURMAN 24 Citadel 14 South Carolina State 51 NORFOLK STATE 20 Albany State 31 BENEDICT 3 VIRGINIA STATE 51 Bluefield State 34 LIVINGSTONE 44 Virginia-Lynchburg 22 Western Illinois 17 TENNESSEE STATE 16 NEW MEXICO 33 Utah State 14 Eastern Washington 23 WEBER STATE 20 UC Davis 27 NORTHERN COLORADO 16 RICE 37 Connecticut 34 (OT) Gardner-Webb 48 LINDENWOOD 20 SOUTHERN ILLINOIS 31 UNI 17 Southeastern Louisiana 38 HOUSTON CHRISTIAN 14 ALCORN STATE 32 Mississippi Valley State 10 PRAIRIE VIEW A&M 38 Lincoln (CA) University 0 Allen 28 TUSKEGEE 13 Fort Valley State 23 LANE 19 BETHUNE-COOKMAN 31 Arkansas-Pine Bluff 14 Tarleton State 31 EASTERN KENTUCKY 7 Robert Morris 24 SAINT FRANCIS U 14 MERCER 62 VMI 0 SAVANNAH STATE 24 Morehouse 16 San Diego State 23 FRESNO STATE 0 WASHINGTON 42 Illinois 25 WASHINGTON STATE 28 Toledo 7 SOUTHERN MISS 49 Louisiana-Monroe 21 Temple 38 TULSA 37 (OT) VANDERBILT 17 Missouri 10 BYU 41 IOWA STATE 27 IOWA 41 Minnesota 3 NORTHERN ILLINOIS 21 Ball State 7 Chattanooga 49 SAMFORD 13 ALABAMA STATE 56 Alabama A&M 13 NAVY 42 Florida Atlantic 32 Alabama 29 SOUTH CAROLINA 22 PITTSBURGH 53 North Carolina State 34 CENTRAL MICHIGAN 38 Massachusetts 13 MIAMI (OH) 26 Western Michigan 17 VILLANOVA 29 Albany 16 STONY BROOK 27 Towson 19 HOWARD 33 Morgan State 27 (OT) ETSU 14 Wofford 10 IDAHO 45 Portland State 6 NICHOLLS 31 McNeese 7 Lamar 41 NORTHWESTERN STATE 14
